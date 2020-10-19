В конце этой недели госсекретарь США примет глав МИД Армении и Азербайджана

В конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана, сообщает журнал Politico со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте.

Согласно сообщению, в предстоящую пятницу Майк Помпео сначала встретится со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, а затем с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Пока, однако, неясно, планируется ли также встреча в трехстороннем формате», - сообщает Politico, отмечая, что Госдепартамент еще не ответил на их письменный запрос по этому поводу.

Однако посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в беседе с авторитетным изданием сегодня не исключил, что главы МИД Армении и Азербайджана могут провести встречу лицом к лицу в Вашингтоне.

В свою очередь, посол Армении в США Варужан Нерсесян высоко оценил недавние упреки госсекретаря США в адрес Турции за поддержку Азербайджана и вмешательство в конфликт. «Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, конфликт должен быть решен на основе взаимных уступок», - сказал посол Армении.

Ранее Варужан Нерсесян сообщил, что ожидается визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в США.