Обзор грузинской прессы

«Три мушкетера» слишком увлеклись политикой», – так в интервью новостному агентству «Палитраньюс» политолог Гия Хухашвили отозвался о трех главных специалистах, занимающихся вопросами контроля эпидемиологической ситуации в Грузии. Паата Имнадзе, Давид Церцвадзе и Амиран Гамкрелидзе занимаются политической цензурой, утверждая, что Грузия по сей день самая успешная страна в плане борьбы с COVID-19, говорит эксперт:

«Однако сейчас совершенно иная ситуация. Мы отказались от профилактики распространения заболевания. Не проводят никакие системные мероприятия. Было преступной ошибкой, когда 15 сентября Аджарию не перекрыли. Миграционные процессы не были приостановлены с другими регионами страны. Туристический сезон завершен, а это не сделано до сих пор, хоть температуру бы мерили у людей на въезде и выезде из региона. Вы посмотрите, что происходит в Европе, объявляются локальные «локдауны», комендантские часы… необходимо было перекрыть Аджарию, если бы они сделали это, то сегодня бы картина выглядела лучше. Вместо этого они говорят с нами об интересах экономики».

Сегодня «три мушкетера» планируют в таком режиме «довести страну до 31 октября», когда состоятся парламентские выборы, заявил политолог в интервью «Палитраньюс».

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Газета «Квирис палитра» спросила азербайджанского журналиста, живущего сейчас в Берлине, Афгана Мухтарлы о конфликте между Арменией и Азербайджаном. «В Нагорном Карабахе мы воюем не с Арменией, а с Россией», – заявил он в интервью изданию:

«Война эта больше нужна России, нежели армянам и нам. Она играет роль посредника-дипломата, но на самом деле во всем помогает Армении. Армяне же почему-то не понимают, что чем дальше в регион мы пропустим Россию, тем больше проблем у нас возникнет: армяне, азербайджанцы, грузины, абхазы и осетины, мы постоянно будем убивать друг друга, что снова и снова будет радовать Кремль. Там, где они, никогда не будет мира и развития, пример тому – Южная Осетия и Абхазия, Донецк, Луганск, Крым… везде тяжелый социальный фон, коррупция и кризис. Так что в этой войне лишь один победитель – Путин. Для него Карабах – это рычаг влияния на Южный Кавказ».

Мухтарлы утверждает, что на протяжении пяти лет служил в Нагорном Карабахе в рядах регулярной армии Азербайджана. «Я и тогда знал и сейчас остаюсь при этом мнении – эта война продлится еще долгие годы», – сказал журналист изданию.

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«Зимний туризм обречен, до весны доживут лишь 85% объектов», – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». На грани банкротства уже находятся тысячи объектов – гостиниц и ресторанов, и зимний сезон вряд ли исправит ситуацию, утверждает глава Ассоциации рестораторов Грузии Коте Габричидзе:

«Для бизнеса были бы важны льготы в части НДС. Наряду с налогом одной из основных проблем для нас являются обязательства перед банками. Нам необходимо получить еще один шестимесячный льготный период по кредитным обязательствам, ведь мы наиболее пострадавший сектор. А банки нас терроризируют, говорят: мы вас оштрафуем, сделаем с вами то и это, отберем имущество. Мы нуждаемся в поддержке правительства, пусть власти выступят нашими посредниками в переговорах с банками».

С соответствующей просьбой Ассоциация рестораторов Грузии неоднократно обращалась к властям, однако до сих пор никакой реакции за этим не последовало, пишет «Резонанси».