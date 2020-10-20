Шалва Нателашвили: «Вирус олигархам не поможет!»

Мы продолжаем серию интервью с лидерами партий, участвующих в предстоящих парламентских выборах. Отвечая на наши вопросы, сегодня партию грузинских «лейбористов» представляет Шалва Нателашвили.

– На чем основа ваша платформа и что вы предлагаете своему избирателю?

– Понимаете, ситуация очень оригинальная, подобной которой не было как минимум за 30 лет моей деятельности в политике. Сейчас грузинский народ выбирает путь развития. Два пути: один идет прямо в Кремль, в кабинет (Владимира) Путина, его олицетворяет российский олигарх Бидзина Иванишвили со своей преступной финансовой группировкой, которая захватила власть, второй – путь свободы, развития европейского и атлантического направления, путь национальной самостоятельности. Вот такой выбор. Сейчас делается не выбор между партиями – кто левый, кто правый, кто в центре стоит, – а делается геополитический выбор на будущее.

– Исходя из этого, каковы основные пункты вашей программы?

Основные пункты нашей программы – деолигархизация грузинской политики и деоккупация

– Основные пункты нашей программы как раз исходят из первого пункта, о котором я сейчас говорил, – деолигархизация грузинской политики и деоккупация. И первое, и второе исходят как раз из Кремля: т.е. оккупировали нашу страну вооруженные силы Российской Федерации, и посадили в Тбилиси в качестве политического руководителя русского олигарха как раз Кремль и спецслужбы России.

– Батоно Шалва, у меня еще будет вопрос об этом, а пока хочу спросить: с использованием каких ресурсов эти ваши проекты должны осуществиться?

– Ресурсы огромные, и эти ресурсы нужно искать и видеть в нашем народе. И это нашей страны ресурсы. У нас столько ресурсов – и природных, и интеллектуальных, и стратегических, мы пережили столько империй, начиная с Персии, еще ранее хеттов, потом хазар, потом арабов, потом монголов, потом турков, потом иранцев, потом Советский Союз, – мы пережили все эти империи. Эти империи не остались. Даже Константинополь смогли захватить турки, но мы остались здесь как форпост западного мира.

– Конкретно, если у вас один из первых пунктов – деолигархизация режима, как вы собираетесь это делать?

Мы не допустим нахождения у власти пророссийских олигархов, которые хотят присвоить и присвоили уже наше имущество, мы заставим их обратно вернуть все похищенное

– Ну, очень быстро мы это будем делать. Мы не допустим нахождения у власти пророссийских олигархов, которые хотят присвоить и присвоили уже наше имущество, мы заставим их обратно вернуть все похищенное. Мы примем меры для справедливого распределения бюджета на социальные нужды, на развитие среднего и малого бизнеса, на вооруженные силы, на развитие страны, а вот те пункты бюджета, которые обеспечивают олигархии прекрасную жизнь, будут отменены. И, что самое главное, сейчас в первый раз в ближайшей истории Грузия переходит на парламентскую республику, – т.е. пропорциональная система, мы свергли эту просоветскую мажоритарную систему, с помощью которой сохранялся Советский Союз в прямом смысле этого слова. То есть грузинский бизнесмен нашел миллионы в России и потом, по поручению спецслужб в Москве, приехал сюда, покупал голоса избирателей в конкретном голодном районе и стал законодателем, который все решает по указке Москвы. Мы свергли эту систему в течение этого периода, когда смогли организовать действия всех партий в одном формате, – «лейбористы» сделали все это, – мы достигли исторических результатов, так что с 1 ноября мы входим в новый, возвышенный этап развития нашей политической системы.

– И какой будет у вас риторика с Россией, скажем, с того же 1 ноября?

Мы хотим сотрудничать с Россией, восстановить разрушенные мосты, мы хотим безвизовый режим с Россией, и чтобы они тоже к нам приезжали, как приезжают до сих пор без виз. Но для этого нужно, чтобы вооруженные силы России оставили нашу страну

– Ну, какая будет риторика с Россией… Наша риторика будет самая лучшая. Мы хотим сотрудничать, восстановить разрушенные мосты, мы хотим безвизовый режим с Россией, и чтобы они тоже к нам приезжали, как приезжают до сих пор без виз. Они приезжают без виз, а нам нужна виза, понимаете, какая дискриминация? Но для этого нужно, чтобы вооруженные силы России, оккупационные силы оставили нашу страну, освободили наши территории в Абхазии и Цхинвальском регионе, и чтобы наши отношения развивались по восходящей, а не по нисходящей. Но этого не хотят в Москве, они выделили сейчас по 300 миллионов долларов, по нашим данным, и финансируют пророссийских безликих политиков, экстремистские группировки, каких-то аналитиков и изменников родины, – финансируют, надеясь на сохранение пророссийской власти в Грузии. Это очень глупо. Вот таких людей они нашли здесь в качестве союзников, которых даже свои семьи не любят, – самых позорных! Если это лицо российской всесильной империи, то это для империи тоже серьезные угрозы, по-моему. Поэтому, если они не пойдут на сотрудничество, если они не пойдут на деоккупацию, мы не можем ждать бесконечно. Вот, ждали в Баку и Ереване решения этого конфликта, потом вдруг разгорелась война. Не дай бог, война! Но мы будем вынуждены открыть в Грузии военные базы Соединенных Штатов Америки, в том числе, не только сухопутные военные базы, но и воздушные, и морские в портах Батуми, Поти, и разместить в стране ядерное космическое оружие Соединенных Штатов Америки, потому что у нас не остается другого выхода. Понимаете, мы не можем бесконечно смотреть каждый день на бордеризацию в центре Грузии, как разделяется деревня, как разделяется дом и огород крестьянина, как захватывают церковь, как захватывают кладбища наших предков! Перед нами, перед всем миром происходит геноцид грузинского народа, нашей истории, нашего будущего. Мы не можем молчать, мы дадим отпор, очень жесткий, на это.

– Могу считать, что это был ваш ответ на вопрос, какое место в вашей программе занимает вопрос решения территориальных конфликтов и каков ваш подход к их решению?

– Конечно. Свободно можете считать, что я ответил на этот вопрос на самом высшем уровне.

– Пандемия ввела какие-то коррективы в вашу программу?

Нет никакой пандемии, есть политика власти, которая эту статистику объявляет так, как ее устраивает. Но вирус олигархам не поможет!

– Люди ненавидят режим русского олигарха Иванишвили, поэтому никакая пандемия людям не помешает, чтобы поменять власть в течение двух недель, поэтому мы тоже вообще не обращаем внимания ни на какую пандемию. Нет никакой пандемии, есть политика власти, которая эту статистику объявляет так, как ее устраивает, – т.е. хотят панику: то начинают массовое тестирование, хотят сказать, как прекрасно справились с первой волной, то не делают тестирование и, естественно, не знают, как распространяется этот вирус. Этот вирус распространился, по данным Всемирной организации здравоохранения, минимум на 10 процентов населения земного шара, многие не чувствуют вообще, что у них есть такой вирус и уже вырабатываются антитела, так что это все искусственная паника в Грузии, для того чтобы сохранить власть. Но вирус олигархам не поможет!

– Кто ваш избиратель?

– Наш избиратель – все общество, кандидаты на средний слой, который у нас никогда не был создан, из-за того, что власть захватила 3-процентная олигархия, и остальных людей хочет превратить в рабов, безработных и эмигрантов. Все эти люди – наши избиратели. И раньше они были нашими избирателями, и сейчас являются нашими избирателями. Так что мы ждем солидных результатов. Посмотрим…