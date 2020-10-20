Банк в стиле модерн по проекту Баммэ

История формирования архитектурного облика Сухума началась относительно недавно – примерно полтора века назад. На рубеже XIX-XX веков в городе было выстроено много привлекающих взгляд зданий, включенных сегодня в реестр памятников архитектурного наследия Абхазии. Одним из таких градостроительных объектов является Сухумское отделение Азовско-Донского коммерческого банка, на первом этаже которого сегодня располагается Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии.
Начало ХХ века отмечено заметным ростом городского пространства Сухума: строились виллы и гостиницы, развивались промышленность и торговля, открывались школы и кинотеатры. Экономические обороты города росли, и появилась необходимость в формировании стабильных финансовых учреждений.
В результате под конец 1920-х годов в Сухуме функционировало множество банков, казначейств, акцизных управлений и страховых обществ. Среди них одно из наиболее заметных мест занимало отделение Азовско-Донского коммерческого банка.
Здание банка, которое было построено на деньги известного тогда промышленника и председателя Сухумского эллинского общества Христофора Самуриди на Лорис-Меликовской улице (ныне это улица Лакоба), открыло свои двери для обслуживания клиентов в апреле 1912 года.
Сам Азовско-Донской коммерческий банк был основан в 1871 году в Таганроге. Осуществляя кредитование торговли и предоставляя ссуды, к концу 1890-х годов он вошел пятерку самых крупных банков Российской Империи. А к 1917 году по размеру акционерного капитала, который составлял 60 млн рублей, Азовско-Донской коммерческий банк занимал первое место на территории империи. К тому же на тот момент у него было открыто уже 70 отделений, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Грозном и в Сухуме.
Каждое из этих зданий строили с целью показать богатство банка, которому они принадлежали. Исключением не стало и отделение в Сухуме. Его возвели по проекту архитектора Альфреда Баммэ, который был автором и других строений, до сих пор украшающих Сухум: например, личной виллы купца Христофора Самуриди и гостиницы «Ориенталь».
Это двухэтажное кирпичное здание сухумского отделения Азовско-Донского коммерческого банка было создано в стиле модерн. Об особенностях этого строения и о его утраченных элементах рассказал архитектор Георгий Баронин:
«Пластика фасада говорит о модерне, то есть это расстекловка, потом наличники и добавочные окна окружной формы. Касательно фасада, я думаю, что на самом деле там было очень много утрачено. По-моему, еще кое-как двери сохранились и сохранились элементы завершения фасада, то есть на крыше, элементы выступающие, декоративные. Вообще, при модерне особенно активно использовалась высота помещения, всегда создавались большие и светлые пространства. И там когда-то были элементы декоративности в интерьере. Но их со временем сбили, убрали, и от этого ничего не осталось. Однако сохранилась еще лестница. Ее всегда сложнее разрушать. Там кованые части, которые явно говорят о модерне. Потом на эту лестницу когда-то давно явно выходил большой витраж».
Интересной особенностью здания сухумского отделения Азовско-Донского коммерческого банка можно назвать длинную панораму города с моря, написанную в верхней части фасада художником-декоратором Пиштом. Эта роспись, изображающая бухту с множеством разноразмерных корабликов, маяком и узкой полосой набережной, до сих пор радует глаз внимательных прохожих, только теперь она потемнела и обрела коричнево-зеленые тона.
Сегодня здание до сих пор привлекает множество людей. И если на первом этаже расположен Центральный выставочный зал, где несколько раз в году проходят экспозиции местных и иностранных художников, то второй этаж разделяют между собой фонды Абхазской государственной картинной галереи, открытой тут в середине 1960-х годов, и коммерческий банк. Так что пусть лишь отчасти, но это здание по-прежнему функционирует, как и было задумано изначально.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия