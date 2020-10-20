Банк в стиле модерн по проекту Баммэ

История формирования архитектурного облика Сухума началась относительно недавно – примерно полтора века назад. На рубеже XIX-XX веков в городе было выстроено много привлекающих взгляд зданий, включенных сегодня в реестр памятников архитектурного наследия Абхазии. Одним из таких градостроительных объектов является Сухумское отделение Азовско-Донского коммерческого банка, на первом этаже которого сегодня располагается Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии.

Начало ХХ века отмечено заметным ростом городского пространства Сухума: строились виллы и гостиницы, развивались промышленность и торговля, открывались школы и кинотеатры. Экономические обороты города росли, и появилась необходимость в формировании стабильных финансовых учреждений.

В результате под конец 1920-х годов в Сухуме функционировало множество банков, казначейств, акцизных управлений и страховых обществ. Среди них одно из наиболее заметных мест занимало отделение Азовско-Донского коммерческого банка.

Здание банка, которое было построено на деньги известного тогда промышленника и председателя Сухумского эллинского общества Христофора Самуриди на Лорис-Меликовской улице (ныне это улица Лакоба), открыло свои двери для обслуживания клиентов в апреле 1912 года.

Сам Азовско-Донской коммерческий банк был основан в 1871 году в Таганроге. Осуществляя кредитование торговли и предоставляя ссуды, к концу 1890-х годов он вошел пятерку самых крупных банков Российской Империи. А к 1917 году по размеру акционерного капитала, который составлял 60 млн рублей, Азовско-Донской коммерческий банк занимал первое место на территории империи. К тому же на тот момент у него было открыто уже 70 отделений, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Грозном и в Сухуме.

Каждое из этих зданий строили с целью показать богатство банка, которому они принадлежали. Исключением не стало и отделение в Сухуме. Его возвели по проекту архитектора Альфреда Баммэ, который был автором и других строений, до сих пор украшающих Сухум: например, личной виллы купца Христофора Самуриди и гостиницы «Ориенталь».