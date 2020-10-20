Астамур Логуа: «Партия «Ватан» активно продвигает интересы Абхазии»

На днях президентом Северного Кипра был избран Эрсин Татар, его избрание поддерживала турецкая партия «Ватан» («Родина»), у которой с депутатским корпусом Абхазии налажены устойчивые связи. Астамур Логуа, председатель парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, рассказал «Эху Кавказа», на какой основе возникли контакты и какие надежды связывают в Абхазии с турецкой партией и новым президентом Северного Кипра.

– Астамур, Эрсин Татар избран президентом Северного Кипра, его поддерживала партия «Ватан», которая продвигает, как вы сообщили, признание независимости Абхазии Турцией. Были ли у вас контакты с представителями этой партии и лично с Эрсином Татаром? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.

Партия «Ватан», которая активно продвигает интересы Абхазии, и они однозначно говорят о том, что Абхазия должна быть признана международным сообществом точно так же, как и Республика Северный Кипр, открывает нам новые дороги

– Во втором туре президентских выборов Эрсин Татар (на тот момент действующий премьер-министр) одержал победу над действующим президентом и стал президентом Республики Северный Кипр. Наши друзья, представители партии «Ватан», которые были в Абхазии, с кем у нас есть соглашение парламентского комитета и Лиги друзей Абхазии, поддерживали кандидатуру Эрсина Татара. Лично мне пока не удалось познакомиться с Эрсином Татаром, однако мы через наших друзей поздравили его с избранием. Партия «Ватан», которая активно продвигает интересы Абхазии, и они однозначно говорят о том, что Абхазия должна быть признана международным сообществом точно так же, как и Республика Северный Кипр, открывает нам новые дороги. Я, например, горжусь, что есть у нас такие партнеры и друзья, представляющие турецкую партию «Ватан», которая продвигает интересы Абхазии.

И они это делают открыто. Буквально неделю-две назад был эфир на турецком канале, в котором принимал участие Догу Перинчек, председатель партии, где один из экспертов позволил себе назвать Абхазию и Южную Осетию «карикатурными государствами». Догу Перинчек ему жестко на это ответил, что абхазское общество и народ Абхазии восстановили свою государственность героическим путем ценой не одной тысячи жизней представителей Абхазии, братской помощи Российской Федерации и Северного Кавказа, и мы не имеем права так говорить.

Хочу поделиться еще одной новостью. У партии «Ватан» есть медиа-холдинг, в который входят газеты, интернет-ресурсы и, самое главное, – телевидение, которое вещает на всю Турцию. Канал, входящий в медиа-холдинг, принадлежащий этой партии, готов в неделю один раз предоставить эфирное время (до сорока минут) для новостей из Абхазии.

– Насколько турецкая партия «Ватан» многочисленная и влиятельная? И с чем связан ее интерес к Абхазии?

– Это молодая партия, она организовалась всего лишь в 2015 году, но в ней состоят достаточно известные в турецком обществе политические деятели. Что касается интереса партии «Ватан» к Республике Абхазия и состоят ли там абхазы? Наверняка, там есть граждане Турции абхазской национальности. Я лично знаю одного. Но также знаю прекрасно, что партия «Ватан» работает с Абхазской федерацией культурных центров. Наверное, в будущих парламентских выборах она будет принимать активное участие, сегодня у них есть, конечно, люди в парламенте Турции, поддерживающие эту партию, но нет официальных представителей партии. Сегодня это – непарламентская партия.

– Астамур, на войну в Нагорном Карабахе была реакция официальных структур Абхазии. МИД, парламент, а также общественные организации делали заявления в поддержку Нагорного Карабаха. Как вы их расцениваете? И считаете ли вы, с учетом позиции абхазской стороны, возможным признание независимости Абхазии Турцией?

Я очень надеюсь, что в ближайшее время Турецкая Республика признает независимость и суверенитет абхазского государства. Вообще, я считаю, что пора уже решить все эти вопросы, чтобы никогда больше никаких войн в нашем регионе не было

– Да, конечно, были разного рода заявления и со стороны общественности, и со стороны МИДа, но было также и заявление парламента, которое отличалось от заявления МИДа. Мы в своем парламентском заявлении предложили Абхазию как площадку для переговоров. На территории нашей страны была война, и мы хорошо знаем, какие жертвы несут во время войны, и никто в мире не может сказать, что война – это хороший способ решения каких-то вопросов. Безусловно, мы за то, чтобы этот вопрос на Южном Кавказе, в нашем регионе, мирно разрешился. Что касается признания Турцией Республики Абхазия, это, как мне кажется, все-таки не имеет прямого отношения к данной ситуации. И мы, безусловно, работаем над этим вопросом, и я убежден, что придет этот день, надеюсь, он не за горами. Тем более что у нас есть друзья, которые нам помогают, у нас есть большая абхазская диаспора, есть наши братья – адыги в диаспоре, я очень надеюсь, что в ближайшее время Турецкая Республика признает независимость и суверенитет абхазского государства. Вообще, я считаю, что пора уже решить все эти вопросы, чтобы никогда больше никаких войн в нашем регионе не было, надо поставить все точки и наконец жить в мире, согласии и добрососедских отношениях со всеми государствами и народами, которые проживают в нашем регионе. Я бы так на этот вопрос ответил.

– Какие надежды на признание независимости Абхазии или на возможное сотрудничество вы возлагаете в связи с избранием президентом Северного Кипра Эрсина Татара?

Абхазская сторона готова к подписанию межпарламентского соглашения о сотрудничестве. Это будет первый шаг в развитии дальнейших наших взаимоотношений с Республикой Северный Кипр

– Я еще раз хочу поблагодарить наших коллег из партии «Ватан», я хочу поблагодарить представителей абхазской диаспоры, которые проводят совместно с нами кропотливую работу. В течение года мы говорим о развитии наших будущих отношений с Северным Кипром. Несколько предложений были озвучены, когда мы были в Турции и когда наши друзья были в Абхазии. Например, в Северном Кипре есть девять университетов хорошего уровня, есть развитый банковский сектор, сегодня есть перелеты, у них рабочий аэропорт. И хотя они тоже не признаны мировым сообществом, но у них есть возможность летать по всему миру через Стамбул. Точно знаю, мы эти вопросы обсуждали, и во время нашей будущей поездки эти вопросы будут поставлены: по аэропорту, по банковскому сектору, по образованию, по медицинскому центру, который они нам предлагали. Буквально сегодня я разговаривал с нашими друзьями, сейчас готовится визит, согласовывается дата поездки парламентской делегации на Северный Кипр. Может, это будет к инаугурации президента Эрсина Татара, может, это будет после инаугурации. Абхазская сторона готова к подписанию межпарламентского соглашения о сотрудничестве. Это будет первый шаг в развитии дальнейших наших взаимоотношений с Республикой Северный Кипр.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия