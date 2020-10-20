Абхазское телевидение расширило свое вещание. Мы решили узнать, что думает абхазский зритель о его работе.

– Несколько недель назад сетка вещания Абхазского телевидения существенно расширилась. Вы смотрите Абхазское телевидение, если да, то как оцениваете его работу?

Ахра Аристава, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии: Я бы не стал сейчас сразу давать оценки, недавно поменялось руководство АГТРК. Похоже, что они экспериментируют. Единственное, я бы вернул передачу «Айзара», которую вел Левон Галустян. Он вел ее профессионально, к передаче было доверие как гостей, так и общества в целом. Левон Галустян умел организовать и приход гостей, мы помним, многие политические деятели пользовались этой площадкой, прямыми эфирами, приходили. Единственное, я бы сделал, чтобы было четыре гостя. Все-таки, когда шесть гостей, такое было ощущение у всех, что не все успевали выговаривать свои позиции. Но, в любом случае, я бы пожелал, чтобы передача «Айзара» с Левоном Галустяном вернулась в эфир.

Рица Отырба, заведующая кафедрой русского языка Абхазского госуниверситета, доцент кафедры: Абхазское телевидение я смотрю постоянно, и, действительно, ассортимент программ расширился. Отрадно, что много аналитических программ, их неплохо ведут журналисты. Репортажи бывают с представителями наших властных структур, беседы очень актуальные. Нужно отметить, что актуальная тема COVID-19 представлена во многих интервью, в онлайн-репортажах, онлайн-интервью, причем там задействованы представители разных стран, специалисты, врачи.

Константин Тужба: К сожалению, в последнее время мало смотрю Абхазское телевидение, поэтому мне трудно судить. Это связано с тем, что внутриполитическая жизнь в Абхазии стабилизировалась, и уже нет такого большого интереса к политическим событиям внутри Абхазии. С одной стороны, это, может, и хорошо, что мы не сидим у телевизора, не слушаем новости. Но в основном я черпаю необходимые источники в информационных агентствах через интернет.

Горожанин: Дело в том, что я не смотрю телевидение уже порядка 10 лет. Не смотрю, потому что для меня актуальности его уже нет. В новостях я не вижу тех новостей, которые происходят в масштабе всего государства. В каких-то других репортажах тоже нет отражения современных реалий. Отпадает актуальность в выборе именно этого канала, а что касается вообще телевизионной продукции, в связи с тем, что интернет уже у всех достаточно сильно развит, есть возможность выбирать для просмотра то, что ты хочешь. Причем практически всемирная паутина открывает все. А в последние годы, не знаю, может, это мое личное восприятие, но мне кажется, что телевидение просто превратилось в рупор власти, причем любой.

Мадина: Да, я смотрю Абхазское телевидение, регулярно смотрю новости. Оцениваю работу хорошо. Больше появилось информации. Честно говоря, за последнее время на прямые эфиры не попадала, по-моему, была передача, связанная с эпидемиологической ситуацией. Мне еще очень нравится передача, которую ведет Рада Аргун, встреча с нашими представителями бизнес-сообщества, очень интересный проект.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия