Захват заложников в банке в Зугдиди, идёт спецоперация

Экс-президент Грузии и кандидат в премьер-министры от «Единого национального движения – Сила в единстве» Михаил Саакашвили обратился к собравшимся в Сачхере сторонникам. Как пишет СОВА, Саакашвили пообещал построить аэропорт в Чорвиле, чтобы после поражения на выборах миллиардер Бидзина Иванишвили из родного села улетел прямо в Россию.

«Хочу сказать, что после выборов несколько миллионов человек не уедут из Грузии, как того хочет Иванишвили. Один человек её покинет. Мы откроем однодневный международный аэропорт в селе Чорвила, выполним рейс Чорвила-Москва и передадим Иванишвили его хозяевам в «Газпроме» – чтобы он оставил в покое Грузию и её граждан. Дорогие мои, вы видели, что подавляющее большинство Грузии поддерживает нас», – сказал Михаил Саакашвили.

По словам экс-президента, до спасения Грузии осталось всего 11 дней.

«Я прекрасно осознаю эту ответственность. Если мы не сможем сейчас спасти Грузию, она исчезнет как страна. Каждый из нас должен осознавать эту ответственность. Многие народы исчезли в современную эпоху. Грузия сейчас находится в опасности исчезновения, но я также знаю, что Грузия пробуждается, как никогда раньше. Никто не борется за пост. Меня вообще не волнует какой-либо кабинет. Я отказался быть премьер-министром крупнейшей страны Европы, когда это было предложено мне президентом Украины, но я никогда не предам свою родину, Грузию, и я никогда не откажусь от своего грузинского происхождения, которым я очень горжусь», – сказал Саакашвили.