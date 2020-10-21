Злоумышленник удерживает в зугдидском банке 19 человек и требует $500 тысяч

Новые подробности нападения на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди. Один из заложников связался с телекомпанией «Мтавари» и в прямом эфире озвучил требования злоумышленника, который, по его словам, «вооружён до зубов».

Заложник сообщил, что мужчина требует 500 тысяч долларов. Он хочет, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.

В помещении сейчас находятся 19 человек – сотрудники банка и посетители.

В МВД Грузии сообщили, что возбудили дело по трём статьям УК Грузии –разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.