Новости
Злоумышленник удерживает в зугдидском банке 19 человек и требует $500 тысяч
Новые подробности нападения на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди. Один из заложников связался с телекомпанией «Мтавари» и в прямом эфире озвучил требования злоумышленника, который, по его словам, «вооружён до зубов».
Заложник сообщил, что мужчина требует 500 тысяч долларов. Он хочет, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.
В помещении сейчас находятся 19 человек – сотрудники банка и посетители.
В МВД Грузии сообщили, что возбудили дело по трём статьям УК Грузии –разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.
Другие новости дня
Йенс Столтеберг: «Грузия и Украина – партнеры, которых мы высоко ценим»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг заявил, что в его докладе о будущем альянса до 2030 будут отражены интересы стран-партнеров, включая Украину и Грузию.
Об этом он сказал в среду в Брюсселе в ходе виртуальной пресс-конференции, которая состоялась накануне заседания министров обороны альянса. Заседание глав оборонных ведомств стран-членов НАТО пройдет 22-23 октября в формате телеконференции, передаёт «Интерфакс-Украина».
Столтенберг подчеркнул, что для НАТО «партнерство имеет большое значение».
«Грузия и Украина – партнеры, которых мы высоко ценим. Они важны для НАТО по многим причинам: они участвуют в миссиях и операциях НАТО, а также имеют стратегическую важность в регионе Черного моря, которая увеличилась. Поэтому тесно работать с ними, обсуждать и слушать таких партнеров как Украина или Грузия – важная часть всего процесса переосмысления «НАТО-2030», - отметил он.
Отвечая на вопрос о том, где и когда состоится саммит лидеров НАТО в 2021 году, генсек альянса констатировал, что состоянием на сегодня решение еще не принято.
Conflict Intelligence Team: в Нагорном Карабахе воюют сирийские наёмники
Наёмники из Сирии участвуют в боях в самопровозглашённом Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, хотя официально Баку отрицает их участие в конфликте. Об этом говорится в опубликованном 21 октября расследовании группы Conflict Intelligence Team (CIT). Его цитирует сайт Кавказ.Реалии.
Ранее в соцсетях появилось несколько видеозаписей, которые могли быть опубликованы самими предполагаемыми наёмниками. На кадрах слышна арабская речь, хотя сами бойцы одеты в форму Государственной пограничной службы Азербайджана и в бронежилеты, которые используют сухопутные войска этой страны.
Как утверждают эксперты CIT, пользователям социальных сетей удалось установить, что эти видеоролики действительно были сняты на территории, подконтрольной властям Азербайджана. В частности, сирийские наёмники присутствуют на южном участке фронта, где в последние дни шли тяжёлые бои за населённый пункт Гадрут.
Ранее о возможном участии сирийские наёмников в конфликте в Карабахе сообщали многие мировые СМИ. Так, по данным газеты Washington Post, в Нагорном Карабахе погибли не менее 50 наёмников из Сирии, участвовавшие в боях против армянских сил на стороне Азербайджана.
Турция и Азербайджан категорически отрицают участие наёмников из Сирии в боевых действиях против армянских сил. Об их участии в боях, однако, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции накануне "выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона".
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.
Захват заложников в банке в Зугдиди, идёт спецоперация
В центре Зугдиди, у филиала «Банка Грузии» в эти минуты проходит спецоперация.
По имеющейся информации, мужчина совершил вооруженное нападение на банк и захватил заложников.
Сообщается, что он произвёл несколько выстрелов. Сотрудник банка смог нажать на тревожную кнопку, после чего на место приехали правоохранители.
Грузинская служба «Радио Свобода» пишет, что нападавший выпустил из здания пожилых людей.
В МВД Грузии сообщили, что возбудили дело по трём статьям УК Грузии –разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.
Президент Госнефтекомпании Азербайджана посетил Грузию
В Грузии с рабочим визитом находится президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.
«Марнеули FM» сообщает, что Абдуллаев посетил село Илмазло Марнеульского муниципалитета, где компания Socar Georgia Gas строит новую газораспределительную сеть. Вместе с ним в селе находились представители грузинских властей, в том числе губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили и кандидат в депутаты по Марнеули-Гардабанскому округу Заур Даргаллы.
«Сегодня не только SOCAR, но и правительство Грузии принимает активное участие в процессе газификации. То, чего не успеваем мы, делают они», – заявил Абдуллаев. Он также отметил, что компания помогает проживающим в Грузии азербайджанцам в получении образования.
Report пишет, что сегодня же Абдуллаев заложил фундамент спортивного комплекса, который будет построен в селе Кизил-Аджло Марнеульского муниципалитета.
Президент SOCAR отметил, что компания начала вкладывать инвестиции в экономику Грузии с 2006 года, благодаря чему были созданы тысячи новых рабочих мест.
«Побибикай Бидзине» – акция оппозиции в Тбилиси и регионах
Партия «Европейская Грузия» проводит сегодня акцию – «Побибикай Бидзине». Сторонники оппозиции устроили автопробег по центральным улицам Тбилиси. Аналогичные акции прошли в Батуми, Зугдиди, Поти, Гурджаани и других городах.
Заключительная акция автомобилистов запланирована на вечер – она состоится у бизнес-центра лидера правящей партии «Грузинская мечта», экс-премьера Бидзины Иванишвили.
«31 октября режим Иванишвили обязательно падёт. Он перейдет в оппозицию. Ничто и никто не может напугать этих людей, которые приходят сюда и сигналят», – заявил один из лидеров партии Серги Капанадзе.
Ранее «Европейская Грузия» отменила масштабную предвыборную акцию из-за роста числа заражений COVID-19.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Выборы пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
Президент Армении отправился в Брюссель, главы МИД Армении и Азербайджана – в Москву
Президент Армении Армен Саркисян сегодня отправился с рабочим визитом в Брюссель, сообщает пресс-служба президента.
В ходе визита запланированы встречи Саркисяна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и другими высокопоставленными официальными лицами.
В пресс-релизе говорится о том, что «президент Армении намерен обсудить с руководителями европейских структур вопросы, связанные с военной агрессией, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.], и неприкрытого участия в ней Турции, а также факты ракетного обстрела азербайджанской стороной приграничных населенных пунктов Республики Армения».
«Ожидается, что со стороны руководства НАТО и европейских структур будет сделано все возможное для прекращения боевых действий со стороны Азербайджана и члена НАТО Турции, что позволит реализовать достигнутые договоренности о прекращении огня», – отмечается в сообщении. В пресс-службе заявили, что встречи пройдут по инициативе Саркисяна.
Сегодня же стало известно, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении отбыли в Москву. В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что цель визита Джейхуна Байрамова – «проведение консультаций с российской стороной». В МИД Армении лишь заявили, что Зограб Мнацаканян находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом.
Ранее сообщалось, что в конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- Армения и Азербайджан дважды договаривались о гуманитарном перемирии, позднее заявляя о нарушении соглашения.
В России впервые зафиксировали более 300 смертей от COVID-19 за сутки
В России за последние сутки умерли 317 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Это максимальное количество летальных случаев за сутки с начала эпидемии. Общее число смертей приближается к 25 тысячам.
В эту статистику включаются только люди, у которых коронавирусная инфекция была признана главной причиной смерти до вскрытия, которое обязательно должно проводиться в больницах. Если же учитывать всех умерших, которые были инфицированы коронавирусом, или причины смерти которых были установлены только после патологоанатомической экспертизы, жертв коронавирусной инфекции будет существенно больше – это подтверждается данными Росстата.
За прошедшие сутки в России (включая аннексированный Крым) выявлено 15 700 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост заболевших, по данным оперативного штаба, почти на 600 человек меньше, чем днем ранее, когда этот показатель достиг максимума с начала пандемии.
Первое место по числу новых случаев COVID-19 занимает Москва — 4389 заболевших .
Выздоровели за сутки 10 952 человека, лечившихся от COVID-19, за весь период пандемии – более одного миллиона пациентов.
В правительстве Грузии заявили, что предупредят граждан в случае апокалипсиса
Грузинские власти заявляют, что ситуация по коронавирусу в стране находится под контролем. Глава администрации правительства Натия Мезвришвили попросила граждан доверять официальным источникам и не поддаваться панике.
«С первого же дня правительство было беспрецедентно прозрачным. Не хочу об этом говорить, но если будет апокалипсис, мы выйдем и скажем об этом с этой трибуны. Ни у одного из членов координационного совета никогда не было с этим проблем. То, о чём говорят члены совета с этой трибуны – правда», – отметила Мезвришвили.
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 172. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов. Побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом – выявлен 1351 новый случай. Число подтверждённых случаев в стране достигло 21 208.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 20 человек
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1836, в общем составив 68 530.
По состоянию на 11:00 21 октября, число выздоровевших пациентов увеличилось на 485 и сейчас составляет 49 219.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 20 человек. «Радио Азатутюн» пишет, что у всех пациентов были хронические заболевания. Среди умерших есть 16-летняя девушка.
Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1121. Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии еще 321 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 17 869, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 357 104 (4340 за сутки).
Снова антирекорд – в Грузии за сутки выявлен 1351 случай коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 172. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов.
Побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом – за сутки выявлен 1351 новый случай, – сообщили в правительстве Грузии. Число подтверждённых случаев в стране достигло 21 208.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351.
Число активных случаев коронавируса в стране составляет 11 033, из них в клиниках лечится 3071 пациент, дома – 6532, в ковид-гостиницах – 1772. Число выздоровевших пациентов достигло 9003 (+337 за сутки).
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Абхазия составляет 3036 человек. Выздоровели 1267 человек, 31 летальный случай.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) заболело 215 граждан, с начала пандемии 305, половина из которых уже выздоровели, два человека умерли.
JNEWS: В Карабахе погибли 18 выходцев из Самцхе-Джавахети
В зоне нагорно-карабахского конфликта погибли 18 выходцев из грузинского региона Самцхе-Джавахети, которые переехали жить в Армению. Издание JNEWS публикует их имена. Речь идёт о военнослужащих и добровольцах.
«Во дворе церкви Сурб Хач в Ахалкалаки день ото дня растет число плакатов с изображением солдат, выходцев из Джавахети, погибших в Карабахе. Благодаря усилиям молодежи из фонда «Джавахк», информация о павших героях регулярно обновляется», – пишет издание.
- По данным армии обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, с начала боевых действий 27 сентября с армянской стороны уже погибли 771 военнослужащих и более 30 мирных жителей.
- Азербайджанская сторона не сообщает о своих военных потерях. По данным Баку, в результате действий армянской стороны погибли 63 мирных жителя, 292 ранены.
ЦИК Кыргызстана назначил на 20 декабря повторные выборы в парламент
Центризбирком Кыргызстана сообщил, что назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря. Подготовка к ним начинается с 21 октября.
"Предварительная смета проведения повторных выборов в парламент составила 456 млн сомов ($5,6 млн)", – сказал представитель Центризбиркома.
19 октября ЦИК призвал законодателей до предстоящих выборов принять законы о снижении порога прохождения в парламент для партий и размера избирательного залога. Предлагается снизить барьер для прохождения партий в парламент с 7% до 5% или 3% и сократить избирательный залог с 5 до 1 млн сомов (с $61 000 до $12 000).
Политический кризис в Кыргызстане после парламентских выборов, прошедших 4 октября, разгорелся политический кризис. Акции протеста с требованием аннулировать результаты выборов переросли в беспорядки. В ночь на 6 октября демонстранты заняли «Белый дом», в котором заседает парламент и находится аппарат президента. В последующие дни в Бишкеке развернулась борьба за власть между различными политическими силами. В итоге ЦИК аннулировала результаты выборов, президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, а правительство возглавил политик Садыр Жапаров, который также исполняет обязанности президента.
Парламентские выборы в Кыргызстане прошли 4 октября. На следующий день Центризбирком огласил их предварительные результаты, ряд оппозиционных партий потребовал их аннулировать. В Бишкеке начались массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. В ночь на 6 октября демонстранты заняли Белый дом, в котором заседает парламент и находится аппарат президента, и выпустили из-под стражи известных политиков.
Шестого октября ЦИК признал выборы недействительными. Освобожденный из колонии бывший оппозиционный депутат Садыр Жапаров был утвержден в должности премьер-министра. 15 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что подает в отставку.
По закону президентские полномочия в этой ситуации должны были перейти к спикеру парламента. Недавно занявший эту должность Канат Исаев отказался исполнять полномочия главы государства. В итоге исполняющим обязанности президента страны стал премьер-министр Садыр Жапаров.
В Абхазии подтверждено 133 новых случая коронавируса, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 403 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, 119 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 39 - средней степени тяжести. Выписаны 33 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3036 человек. Выздоровели 1267 человек. 31 летальный случай. В гудаутский госпиталь было доставлено 13 человек.
19 октября в гудаутском госпитале скончался пациент 1942 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 10 октября с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина умер.
4 октября в Гудаутскую больницу был доставлен ковид-положительный пациент 78 лет с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина скончался 20 октября.
13 октября в Гудаутскую ЦРБ был доставлен мужчина 88 лет с диагнозом COVID-19. Пациент получал все необходимое лечение, но несмотря на это, скончался ночью 19 октября. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Арцрун Ованнисян: На данный момент ситуация также напряженная
На данный момент ситуация также напряженная, боевые действия продолжаются, но не так интенсивно, как днем, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Вчера в течение дня нашим подразделениям ПВО удалось несколько раз поразить азербайджанские БПЛА, в том числе беспилотник «Байрактар» турецкого производства», - добавил представитель Минобороны.
Касаясь циркулирующих в социальных сетях сведений о спасении 170 армянских военнослужащих, Ованнисян отметил. «Такого количества, конечно, нет, бывают случаи, и сегодня были, и вчера, когда во время продвижения наших войск отдельным группам или отдельным военнослужащим, которые во время боевых действий накануне оказались где-то в ловушке, заблудились и прочее, удалось спастись от плена, но таких больших цифр не было».
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня объявил о взятии под контроль азербайджанскими войсками в ходе наступления на позиции армянских сил города Зангилан (Ковсакан) и еще 24 населенных пунктов. Ранее Алиев сообщил, что азербайджанские военные взяли под контроль Худаферинский мост через реку Аракс на границе с Ираном. Сообщение тогда подтвердило и министерство обороны Армении.
- Ситуация в непризнанном Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- Армения и Азербайджан дважды договаривались о гуманитарном перемирии, позднее заявляя о нарушении соглашения.
- В конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
Вдова убитого чеченского блогера Мамихана Умарова заявила об угрозах
Вдова убитого в Вене чеченского политического эмигранта Мамихана Умарова (известного как Анзор из Вены) сообщила об угрозах, которые поступают ей в социальных сетях, и о том, что в ее квартиру пытался проникнуть неизвестный в маске.
По словам Заремы Умаровой, угрозы стали поступать после опубликованного месяц назад обращения к главе Чечне Рамзану Кадырову, в котором вдова обвинила политика в причастности к убийству мужа.
«9 октября около полудня в квартиру пытался ворваться неизвестный в маске», – сообщила редакции Кавказ.Реалии Умарова. Она не открыла дверь и вызывала полицию. Неизвестный скрылся, как только услышал, что она звонит в правоохранительные органы.
«Я официально заявляю, что Рамзан Кадыров прислал киллера, чтобы устранить меня за критику в свой адрес», – заявляет она в обращении, которое появилось в кавказских пабликах в социальных сетях.
Редакция Кавказ.Реалии пока не располагает комментарием полиции Австрии по поводу случившегося.
- Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока неясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
Тихановская объявила силовикам крайний срок перехода на сторону оппозиции
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вновь призвала сотрудников правоохранительных органов перейти на сторону народа до 25 октября. Это срок выполнения требований так называемого Народного ультиматума Александру Лукашенко.
"Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого, – заявила Тихановская. – Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам. До народного ультиматума осталось 5 дней", – говорится в обращении Тихановской. Она также пообещала, что "ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления" и что "поголовной люстрации" сотрудников силовых структур не будет.
Ранее в Народном ультиматуме Тихановская потребовала от Лукашенко уйти в отставку с поста президента Беларуси, прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех политзаключённых. Если эти требования не будут выполнены, то, как пишет Тихановская, 26 октября "начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".
- Акции протеста против Лукашенко продолжаются с 9 августа, когда он был объявлен победителем президентских выборов в Беларуси. Страны ЕС не признали легитимность победы Лукашенко, Тихановская – в качестве лидера оппозиции – встречалась с рядом европейских лидеров, призывая поддержать участников акций протеста.
- В последние дни власти вновь начали жёстко разгонять протесты в Минске и других городах, применяя водомёты и другие спецсредства, задерживая сотни человек.
- Лукашенко утверждает, что за протестами стоит Запад.
Саакашвили заявил, что отправит Иванишвили в Москву авиарейсом из села Чорвила
Экс-президент Грузии и кандидат в премьер-министры от «Единого национального движения – Сила в единстве» Михаил Саакашвили обратился к собравшимся в Сачхере сторонникам. Как пишет СОВА, Саакашвили пообещал построить аэропорт в Чорвиле, чтобы после поражения на выборах миллиардер Бидзина Иванишвили из родного села улетел прямо в Россию.
«Хочу сказать, что после выборов несколько миллионов человек не уедут из Грузии, как того хочет Иванишвили. Один человек её покинет. Мы откроем однодневный международный аэропорт в селе Чорвила, выполним рейс Чорвила-Москва и передадим Иванишвили его хозяевам в «Газпроме» – чтобы он оставил в покое Грузию и её граждан. Дорогие мои, вы видели, что подавляющее большинство Грузии поддерживает нас», – сказал Михаил Саакашвили.
По словам экс-президента, до спасения Грузии осталось всего 11 дней.
«Я прекрасно осознаю эту ответственность. Если мы не сможем сейчас спасти Грузию, она исчезнет как страна. Каждый из нас должен осознавать эту ответственность. Многие народы исчезли в современную эпоху. Грузия сейчас находится в опасности исчезновения, но я также знаю, что Грузия пробуждается, как никогда раньше. Никто не борется за пост. Меня вообще не волнует какой-либо кабинет. Я отказался быть премьер-министром крупнейшей страны Европы, когда это было предложено мне президентом Украины, но я никогда не предам свою родину, Грузию, и я никогда не откажусь от своего грузинского происхождения, которым я очень горжусь», – сказал Саакашвили.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Они пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
Шушан Степанян: «Противник отступает. Мы предупреждали, что вы входите в ад»
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в социальной сети Facebook, что Азербайджан отступает с занятых ранее позиций.
«На южном направлении – Худаферинское водохранилище – противник отступает, неся большие потери. Мы предупреждали, что вы входите в ад», – отметила Степанян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня объявил о взятии под контроль азербайджанскими войсками в ходе наступления на позиции армянских сил города Зангилан (Ковсакан) и еще 24 населенных пунктов. Ранее Алиев сообщил, что азербайджанские военные взяли под контроль Худаферинский мост через реку Аракс на границе с Ираном. Сообщение тогда подтвердило и министерство обороны Армении.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- Армения и Азербайджан дважды договаривались о гуманитарном перемирии, позднее заявляя о нарушении соглашения.
- В конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
В тбилисской клинике умер пациент с COVID-19 из Южной Осетии
В ковид-отделении тбилисского травматологического госпиталя скончался мужчина с диагнозом COVID-19 из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом представитель клиники заявил телекомпании «Пирвели».
«84-летний пациент поступил к нам из Цхинвали 8 октября. Он находился в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к аппарату ИВЛ. Ухудшение состояния было вызвано коронавирусом, острой дыхательной недостаточностью, двусторонней пневмонией, дистресс-синдромом, сепсисом и почечной недостаточностью», – отметил представитель клиники.
Ранее член парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев заявил «Эху Кавказа», что в грузинские клиники на лечение перевезли четыре пациента.
«Там и фактор родственников был, и, да, в том числе, присутствует фактор, что именно вот таких тяжелых мы не могли лечить», – отметил он.
- За минувшие сутки в Грузии скончались 15 пациентов с COVID-19. Среди них – 40-летняя женщина.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия с начала пандемии число подтверждённых случаев достигло 305, со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ – 215. На минувшей неделе в Цхинвали скончалась 88-летняя женщина, у которой были сопутствующие болезни.
Алиев заявил о взятии под контроль города Зангилан и еще 24 населенных пунктов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня обратился к народу. Он объявил о взятии под контроль азербайджанскими войсками в ходе наступления на позиции армянских сил города Зангилан (Ковсакан) и еще 24 населенных пунктов. Об этом пишет «Азертадж».
«Физулинский район: Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазары, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.
Джебраильский район: Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.
Ходжавендский район: Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (бывшее название Норашен), Венг. Даю этому селу новое азербайджанское название. После этого село Венг будет называться Чинарлы. Поздравляю с новым названием.
Зангиланский район: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан – наш! Карабах – наш!», – цитирует Алиева государственное информагентство.
Азербайджанский лидер заявил, что «Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий», – передает «Интерфакс-Азербайджан»
«Руководство Армении в течение 30 лет создавало мифы о непобедимости своей армии. Мы разрушили этот миф. Армения также продолжает распространять ложную информацию о ситуации на фронте. Мы практически уничтожили их армию и технику. Мы преподнесли им урок, который они никогда не забудут. Армения пока не поздно должна заявить, что выводит свои войска из оккупированных территорий, после этого военные действия могут остановиться», – отметил он.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- Армения и Азербайджан дважды договаривались о гуманитарном перемирии, позднее заявляя о нарушении соглашения.
- В конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
США отозвали визы у 113 сотрудников «Аэрофлота», подозреваемых в причастности к контрабанде
Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинение в контрабанде краденой электроники 10 подозреваемым, предположительно гражданам России. Следствие считает, что они вывозили из США ворованные устройства Apple, используя для этого сотрудников "Аэрофлота". У 113 работников авиакомпании отозваны американские визы.
Восемь подозреваемых арестованы, двое объявлены в розыск. Утверждается, что они организовали схему вывоза из США в Россию краденой электроники примерно на 50 миллионов долларов. В основном речь идёт о планшетных компьютерах, телефонах и часах Apple. Их перевозили в багаже бывших и действующих сотрудников российского перевозчика. В результате расследования Госдепартамент США отозвал приблизительно 113 виз у сотрудников "Аэрофлота".
В "Аэрофлоте" ситуацию не комментировали. Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило ТАСС, что проверяет информацию об уголовном деле. По словам общавшегося с агентством российского дипломата, накануне рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву был задержан на час, агенты ФБР проверяли багаж пассажиров.
США выбросили 45 российских аппаратов ИВЛ «Авента-М»
США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», которые Россия отправила в начале апреля. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителя Федерального агентства США по урегулированию чрезвычайных ситуаций (FEMA).
Когда именно утилизировали оборудование, неизвестно. В мае FEMA сообщало, что США не стали пользоваться российскими аппаратами, в том числе из-за отсутствия необходимых адаптеров электрического напряжения в американских больницах. Кроме того, точно такие же аппараты стали причиной пожаров в двух больницах в Москве и Санкт-Петербурге, в результате которых погибли шесть человек. Тогда же власти американских штатов стали возвращать агентству привезенные из России аппараты ИВЛ "Авента-М". Однако их сохранили в резерве на случай ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
Российские аппараты ИВЛ были поставлены в США вместе с другим медицинским оборудованием. В Кремле говорили об этих поставках как о гуманитарной помощи. Впоследствии стало известно, что США оплатили большую часть поставленных грузов.
Оборудование собирали на Уральском приборостроительном заводе, входящем в состав "Ростеха". Поставка аппаратов ИВЛ в США вызвала вопросы, поскольку производитель находится под американскими санкциями.
Регбийный матч Грузия-Россия вновь отложен из-за коронавируса
Европейская федерация регби (Rugby Europe) приостановила все соревнования под своей эгидой до конца ноября из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.
1 ноября сборная Грузии в Тбилиси должна была провести матч чемпионата Европы против России. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.
Ранее глава Федерации регби России Игорь Артемьев пообещал игрокам и тренерам большие премиальные за победу в матче против Грузии.
Rugby Europe объявляла о решении приостановить все матчи под эгидой организации и в марте этого года - поединок Грузия-Россия изначально должен был состояться 14 марта.
- Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Единственную победу Россия одержала в первом поединке, который состоялся в 1993 году.
В Южной Осетии за сутки выявили девять новых случаев коронавируса
В Южной Осетии накануне проведено 99 исследований на COVID-19, из них девять тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Девять новых случаев за сутки. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболело 215 граждан, с начала пандемии 305, половина из которых уже выздоровели», – отметила она.
Со среды в Южной Осетии на две недели закрываются все общеобразовательные школы и учебные заведения. По данным Юго-Осетпотребнадзора, «наблюдается рост заболеваемости, речь идет о сезонном росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусе».
Ведомствам рекомендовано перевести лиц в возрасте старше 65 лет на самоизоляцию. На удаленный режим работы с дежурствами перешли с понедельника и администрация президента и Кабмин, где также выявлены случаи заболевания коронавирусом.
В минувшую субботу стало известно, что югоосетинский президент Анатолий Бибилов и и.о. премьер-министра Геннадий Бекоев тоже заболели коронавирусом.
Отметим, что югоосетинский Минздрав подготовил детскую больницу РММЦ к возможному осложнению эпидситуации в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции.
Главный санитарный врач призвала граждан в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом при первых симптомах.
- На минувшей неделе в Южной Осетии был зафиксирован первый случай смерти – скончалась 88-летняя женщина, у которой также были сопутствующие болезни.
- Четыре тяжелых пациента вывезены на лечение в Тбилиси, – заявил «Эху Кавказа» глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.