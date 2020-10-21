Урна раздора

Граждане Грузии, находящиеся на лечении от коронавируса, в карантине или самоизоляции смогут принять участие в выборах, обещают в ЦИК. Для этого комиссия готовит специальные участки и группы людей, которые с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм доставят гражданам переносные урны. Оппозиция осталась недовольна решением ЦИК.

31 октября по всей Грузии заработают 127 специальных избирательных участков. Созданные в условиях существующей эпидемиологической ситуации они будут работать на госпитализированных граждан, а также людей, находящихся на карантине и в самоизоляции. Все такие граждане, зарегистрированные разными ведомствами страны, смогут обратиться в ЦИК и в день выборов проголосовать посредством переносной урны. Подача соответствующих заявлений начнется 24 октября и завершится 26-го. Сопровождать представителей ЦИК смогут наблюдатели и журналисты, естественно, с соблюдением всех норм безопасности, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе:

«Специальные избирательные участки откроются в 7 часов утра, а процедура голосования с помощью переносной урны начнется уже в 8 часов утра и продлится до 8 часов вечера. Переносные урны вернутся в специальные избирательные участки до 9 часов вечера».

Процесс этот будет некому контролировать, уверена Нино Бурджанадзе. Людей, которые до 26 октября уйдут в карантин и самоизоляцию, будет тысячи, в Грузии не найдется столько наблюдателей, а власти, в свою очередь, не упустят возможности использовать ситуацию в своих интересах, уверена политик:

«Власти планируют положить себе в карман от 30 до 50 000 дополнительных голосов – это уже 2-3 мандата. А если они эффективно осуществят эту аферу, то, может, у них будет и больше голосов. Как видно, власти боялись, что из-за паники, которой они же сами способствуют, явка будет низкая. Судя по всему, они планируют проконтролировать эту низкую явку с помощью этой аферы».

Схожего мнения придерживается одна из лидеров «Единого национального движения – Сила в единстве» Тамар Кордзая:

«Наблюдательские организации не пустят туда своих наблюдателей исходя из интересов их безопасности. Мы, политические партии, тоже не сможем заставить наших представителей пойти туда, а без прозрачности любые выборы могут быть легко сфальсифицированы».

Часть оппозиции, объединенная в штаб по защите голосов избирателей, пошла дальше и обратилась с иском в суд, говорит руководитель штаба Паата Давитая.

«Это неконтролируемая схема. Это значит, что любой человек может позвонить и сказать, что он кашляет, у него температура и он в самоизоляции, и потребовать принести ему избирательную урну, это возможность для манипуляций, что совершенно неприемлемо. Исходя из этого, штаб принял решение оспорить это постановление в суде», – цитирует Паату Давитая сайт телекомпании «Рустави 2».

Впрочем, никаких альтернатив разработанному ЦИКом плану в оппозиции пока не предлагают, лишь говорят о необходимости срочно созвать внеочередное пленарное заседание, на котором можно будет должным образом спланировать выборы для людей, находящихся на лечении, в самоизоляции и карантине. Представители власти не оставили без внимания эти заявления, к примеру, глава предвыборного штаба правящей партии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции заявил:

«Люди, которые будут голосовать по таким правилам, представляют максимум 0,5% от всех избирателей. Вы сейчас представьте, партия начнет принимать меры для того, чтобы из-за 0,5% что-то фальсифицировать?! Это полный нонсенс и абсурд. Они (оппозиция) во всем пытаются что-то найти».

Сомневается в словах Кобахидзе лидер Лейбористкой партии Шалва Нателашвили:

«Переносная урна в грузинских реалиях был всегда ахиллесовой пятой выборов. Власти всех мастей с помощью нее всегда пытались присвоить голоса, исключением не станет и урна, созданная в условиях коронавируса. Требуется серьезное наблюдение со стороны представителей оппозиции».

Споры вокруг переносных урн считает второстепенными глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе, ведь на кону – здоровье избирателей, говорит он:

«Я считаю, что вызов заключается не в том, насколько объективными и непредвзятыми будут выборы, но в том, какая эпидемиологическая ситуация будет, сколько избирателей придут на выборы и насколько государство сможет обеспечить пришедших безопасной средой, в условиях которой они должны будут голосовать на избирательных участках».

Между тем остается также неизвестна судьба людей, которые попадут в карантин или уйдут в самоизоляцию уже после 26 октября, когда завершится регистрация граждан, желающих проголосовать посредством переносной урны.