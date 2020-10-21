«Плохое кино» в Зугдиди

Город Зугдиди сегодня оказался в центре внимания грузинских СМИ – вооруженный человек взял в заложники сотрудников и посетителей отделения Банка Грузии.

События, больше напоминающие голливудский боевик, разворачиваются сегодня в Зугдиди – на западе Грузии. Злоумышленник, вооруженный автоматом, пистолетом и ручной гранатой, захватил в заложники 19 человек в одном из местных отделений Банка Грузии. Одетый в камуфляж человек, скрывающий лицо под маской, требует полмиллиона долларов и самолет. К зданию банка стянута бронетехника, мобилизованы правоохранители, в небе барражируют вертолеты.

Тем не менее непосредственного контакта силовиков с преступником до сих пор не было – единственное подобие переговоров состоялось посредством оппозиционного телеканала «Мтавари архи». Точнее, через заложника, которого вывели в прямой эфир, злоумышленник передал свои требования.

На прямой эфир «Мтавари архи» отреагировали в МВД. Замминистра внутренних дел Каха Сабанадзе прямо заявил: если СМИ не ограничат включения с места событий, в особенности освещения действий силовиков и злоумышленника, то правоохранители примут меры для прекращения прямого эфира из Зугдиди:

«Министерство внутренних дел делает все возможное, чтобы защитить здоровье и безопасность заложников и своевременно освободить их. К сожалению, были случаи, когда несколько СМИ транслировали обвиняемого в прямом эфире, что напрямую угрожает работе правоохранительных органов и эффективности проведения мероприятий. Поэтому мы категорически требуем от всех СМИ, в том числе от операторов мобильной связи, отключить и ограничить прямой эфир в целях защиты заложников, правоохранителей и простых граждан, а также эффективно проводить полицейские меры».

Позицию МВД поддержала и Хартия журналистской этики. НПО опубликовала заявление относительно освещения происходящего в Зугдиди. Хартия призывает журналистов быть особенно внимательными при освещении полицейской операции:

«Некоторые СМИ сегодня в прямом эфире транслируют продолжающуюся полицейскую операцию в Зугдидском отделении Банка Грузии. В рассказах было показано передвижение полицейских, оружия, а также заложников, жизни которых угрожает опасность. Мы очень хорошо понимаем, что общественный интерес к этому факту высок, но также высока и ответственность каждого журналиста и продюсера, когда дело касается жизней людей и связанных с этим рисков».

В своем заявлении хартия призывает не подвергать опасности жизни людей, не мешать работе полиции и не сообщать преступнику важную информацию.

События в Зугдиди, тем временем, вызвали резкую критику со стороны оппозиции. Противники власти тут же обвинили правительство в том, что криминогенная ситуация в стране больше похожа на ту, что была в 90-х годах. По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, правительство не контролирует положение:

«Правоохранительные органы полностью себя дискредитировали, они переключились на выборы и не контролируют криминогенную ситуацию. Я не припомню за последние десятилетия ситуации с заложниками. Такое было возможно только во времена «Мхедриони» (военизированная группировка 90-х)».

При этом баллотирующийся в мажоритарные депутаты от Зугдиди, один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава предложил себя в качестве заложника в обмен на освобождение сотрудников банка и посетителей:

«Я готов стать заложником вместо тех людей до тех пор, пока ситуация не разрешится. Факт в том, что эти абсолютно невинные люди находятся в стрессовом состоянии, и правительство сейчас должно воздержаться от политических оценок и делать свое дело. С другой стороны, общество должно знать, что происходит».

Тем не менее в «Грузинской мечте» заявление Угулава назвали предвыборным популизмом. Глава избирательного штаба правящей партии Ираклий Кобахидзе осудил использование оппозицией ситуации с заложниками для получения политических очков:

«В этой ситуации главное желание каждого из нас – как можно быстрее и безопаснее освободить заложников. Главное – дать правоохранительным органам возможность действовать ответственно. Политики и журналисты несут особую ответственность за то, чтобы их действия не мешали предупреждению преступности и освобождению заложников. Прискорбно и тревожно, что некоторые безответственные политики пытались использовать даже такую ситуацию для своих собственных политических амбиций. Это политическое мародерство, к которому мы, к сожалению, давно привыкли. Действия отдельных СМИ, некоторые из которых даже содержат признаки уголовного преступления, вызывают тревогу и шокируют. Когда представитель СМИ ведет переговоры в прямом эфире с виновным в преступлении, – это шокирует».

Оппозиция в ответ назвала обвинения в адрес СМИ желанием власти ввести цензуру на фоне абсолютной беспомощности руководства правоохранительных органов.

В настоящее время в Зугдиди работает оперативный штаб, который возглавляет прибывший на место происшествия глава МВД Вахтанг Гомелаури. На данный момент правоохранителям известна личность человека, который довез нападавшего до отделения банка. С ним проводятся следственные мероприятия.