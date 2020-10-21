Тесты закончились, лекарств нет

За последние сутки Югоосетпотребнадзор не обновлял данных по числу зараженных коронавирусом в Южной Осетии. Последнее сообщение о девяти инфицированных опубликовано информагентством «РЕС» накануне утром и касается статистики за понедельник. По словам жителей Цхинвала, которые за последние 24 часа пытались сделать тест, «они закончились». Сделать их можно только по направлению участкового врача в частной лаборатории за 1650 рублей. Люди жалуются и на дефицит лекарств в аптеках.

Югоосетпотребнадзор пока не обнародовал данные по заболеванию коронавирусом за последние 24 часа, то есть за вторник. Накануне ведомство сообщило о девяти новых случаях инфицирования в республике. Но это результат тестирования за понедельник.

Уже несколько дней в Южной Осетии наблюдается дефицит тестов на коронавирус. Всех граждан с подозрением на заболевание отправляют в частные лаборатории. Продолжает жительница Цхинвала Зарина:

«28 сентября я почувствовала недомогание, 29 сентября я позвонила на телефон горячей линии, где меня проконсультировал врач, сделал по телефону назначения и сказал перезвонить после пройденного лечения. В пятницу (спустя пару дней) я сказала, что, возможно, мне понадобится тест для выхода на работу. Ко мне бригада не приехала по той причине, что я себя чувствовала лучше. Я сама инициировала поездку для температурящих в поликлинику, где мне сделали тест. Я была спокойна, однако вечером того же дня мне перезвонил врач и сказал, что тест положительный. Вслед за ней мне позвонили представители службы санэпиднадзора и расспросили о моих домочадцах. Сказали, что дети и супруг не должны на протяжении 10 дней выходить на работу, общаться с людьми. Где-то на 8-й день старший сын затемпературил, супруг тоже где-то на 8-9-й день затемпературил. Где-то на 10-й день пришла бригада домой и взяла тест у всех домочадцев».

У самой Зарины и младшего сына тест оказался отрицательный, у остальных – положительный. Самоизоляция была продлена на последующие 10 дней. Зарина начала сталкиваться с некоторыми проблемами:

«Мы понимаем, что завтра надо делать тест, в то время как я уже третий день от близких и знакомых, которые тоже недомогают, слышу, что тестов в городе нет, на вызовы не приезжают. Сегодня выясняется, что тесты на ковид начал делать «Гемотест» (частная лаборатория) с 12-00 до 14-00, стоимость теста 1650 рублей на человека. Одна общая очередь и для здоровых, и для больных. Комментарии моих знакомых, с которыми мы начали делиться мнением о том, что это достаточно дорого. Некоторые знакомые говорят, что во Владикавказе аналогичные тесты стоят 900 рублей. И при всем при этом я, понимая, что мне уже пора выходить из изоляции, пыталась звонить в поликлинику: регистратура не отвечает, мой участковый врач давно на больничном. Тот, кого мне обозначили заменой, тоже недомогает и сидит дома. Вот сегодня у меня будет уже третья попытка поехать туда. И опять-таки «Гемотест» делает тест только на основании направления участкового врача. Плюс многие мои знакомые говорят, в чем смысл теста, если ты выяснишь, что ковид у тебя есть, ты начнешь нервничать, и лекарства, которые нужны для лечения и облегчения симптомов, – их в аптеках нет».

Действительно, в югоосетинских аптеках наблюдается дефицит лекарственных средств, в том числе, для лечения сезонного гриппа.

Еще одна жительница Цхинвала подтвердила «Эху Кавказа», что обратилась сегодня с недомоганием и температурой в поликлинику. Тестов, как ей сказали, нет временно, но проконсультировали, сделали назначение в виде витаминов и противовирусного препарата, который порекомендовали заказать и привезти из Владикавказа. Очередь для температурящих, по ее словам, отдельная. Тесты обещали завести послезавтра, то есть в пятницу.

Тяжелых пациентов переправляют в лечебные учреждения Грузии. Под ковидных больных выделили и здание детской больницы, где поставили дополнительные койки. Накануне официальные СМИ сообщили о втором умершем от короновируса – 84-летнем мужчине. До того от вирусной инфекции скончалась 88-летняя женщина.

Врачи поликлиник через средства массовой информации пытаются объяснить населению, что пандемия изменила их график работы, и призывают с пониманием относиться к труду медиков. Главврач цхинвальской поликлиники Тамара Санакоева завила, что «могли произойти какие-то сбои в работе врачей, которые в дальнейшем больше не будут допускаться».

Переболевшие коронавирусом жители республики сталкиваются с еще одной проблемой. Вот что рассказала одна из них на условиях анонимности «Эху Кавказа»:

«Речь идет о тех, кто страдает паническим страхом в отношении такой категории, как я, – уже здоровыми, выписанными из больницы, с отрицательными тестами. И шарахаются от нас. Я считаю, что это неправильно и с моральной точки зрения, и с психологической. Если человека выписывают, соответственно, он уже безопасен. А вот среди нас еще много ходит тех же бессимптомных, которые являются носителями вируса. Вот их надо бояться. Это приносит сильный стресс. Я тоже работаю в СМИ, и мне очень сложно будет работать, наверное, в каком-то плане. Просто я надеюсь, что мои респонденты обладают здравым рассудком и будут воспринимать меня адекватно. Но и сегодня, и вчера, выйдя на прогулку, я оказалась в какой-то страной ситуации – и в аптеке, и в магазине, и даже просто со знакомыми. Мне все это очень неприятно. Я понимаю и страх этих людей, но, с другой стороны, нам же тоже как-то надо жить – нам, переболевшим. Нам тоже надо адаптироваться. Поэтому надо друг друга беречь, по-человечески».

Всего, согласно официальным данным, со дня снятия ограничений на границе с Российской Федерацией в республике коронавирусом заболело 215 граждан. Среди инфицированных и сам глава государства Анатолий Бибилов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия