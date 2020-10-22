Авторынок Грузии дал по тормозам

Грузинский авторынок переживает не лучшие времена. Продажи новых автомобилей снизились на 50%, подержанных – на 30%. Существенный спад испытывает и реэкспорт автомобилей в соседние страны.

Пандемия коронавируса самым негативным образом отразилась на внешней торговле Грузии. За первые девять месяцев 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, экспорт снизился на 12,1%, импорт – на 15,9%).

В 2019 году реэкспорт автомобилей побил все рекорды, составив 18% от общего объема экспорта Грузии. Только за первые девять месяцев прошлого года в страну было ввезено автотранспорта на 482 миллиона долларов, а вывезено на сумму 454 миллиона долларов.

Положительная динамика сохранялась и в текущем году, однако пандемия обвалила автоэкспорт. Согласно данным Грузстата, самую крупную группу импорта в январе-сентябре 2020 года составили именно легковые автомобили – 560,2 миллиона долларов, однако пандемия подкосила продажи – реэкспорт снизился до 304,2 миллиона долларов. Нереализованными остались около 24 тысяч машин, в связи с чем решением правительства срок действия льгот на растаможку автомобилей в Грузии был продлен до 1 марта 2021 года.

По словам исполнительного директора Iberia Business Group Давида Гогоришвили, особенно чувствительным оказался удар для новых автомобилей:

«Конкретно спад составил 50%. Это в большей мере обусловлено пандемией, но также существенную роль сыграли и новые нормы Нацбанка, ограничивающие доступ населения к потребительским кредитам. Вместе это нанесло сильный удар по розничной торговле автомобилей».

Схожая ситуация наблюдается на рынке подержанных автомобилей. По словам Александра Векуа, менеджера по продажам Caucasus Auto Import, в нынешнем году реэкспорт снизился на 37%.

«При этом продажи подержанных автомобилей на внутреннем рынке снизились на 30%. Это вполне объяснимо, учитывая кризис и снижение доходов населения».

Что касается дальнейших перспектив, то, по словам Векуа, бизнес ищет новых рынков сбыта:

«В последнее время появились новые перспективные рынки, которые заинтересованы импортом автомобилей из Грузии. Это Ирак, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова. Хотя лидерство по-прежнему сохраняют страны региона – Азербайджан и Украина».

Необходимо отметить, что дилеры Грузии закупают битые автомобили в США, когда автостраховые фирмы выставляют их на продажу на страховых аукционах. Затем товар морем поставляется в Грузию, где приводится в надлежащий вид. По неофициальным данным, реэкспорт автомобилей обеспечил работой в Грузии около 40 тысяч человек. Это и автодилеры, и представители станций технического обслуживания, которые целиком зависят от этого бизнеса.