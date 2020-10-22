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Обзор абхазской прессы

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа

Газета «Республика Абхазия» публикует интервью министра обороны РА Владимира Ануа. Он заявил, что абхазским вооруженным силам необходима глубокая модернизация, поскольку на сегодняшний день республика не в состоянии противостоять тем вызовам, которые возникают или могут возникнуть в ближайшем будущем. Министр обороны Абхазии прокомментировал обострение конфликта в Нагорном Карабахе: «Это событие вызывает у нас серьезный интерес и опасения ввиду большого количества так или иначе вовлеченных в конфликт региональных государств, а также поступающей информации об участии в боевых действиях на стороне Азербайджана наемников, зачастую боевиков террористических организаций. Последствия этого обострения могут быть крайне опасными для нас, и в этой связи наша задача как оборонного ведомства – следить за происходящими там событиями, оценивать их и принимать соответствующие решения по усилению обороноспособности Республики Абхазия».

На вопрос журналиста, какие могла бы Грузия предпринять шаги, учитывая ситуацию в Армении и Азербайджане, в отношении Абхазии, Владимир Ануа ответил: «Недооценка Грузией возможных рисков, связанных с присутствием российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии, нарастание в этой стране реваншистских настроений могут привести к очень печальным для нее последствиям».

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Политик, общественный деятель Аслан Кобахия на свой странице в Facebook прокомментировал мнение бывшего вице-президента Абхазии Валерия Аршба о том, что Абхазия должна войти в союзное государство России и Белоруссии: «Я с большим уважением отношусь к Валерию Шалвовичу, но чтобы Абхазия вступила в союзное государство Россия-Белоруссия, нас должна признать Республика Беларусь. Такая задача у абхазского руководства всегда стояла с 2008 года, но из-за позиции белорусской стороны мы не можем вступить в этот союз».

Мнение бывшего вице-президента Абхазии Валерия Аршба приводит газета «Республика Абхазия»: «Вот и я, проработавший с великим Владиславом десять лет в качестве вице-президента страны, в последние годы прихожу к выводу, что для сохранения страны и абхазской нации элите Абхазии совместно со своим народом необходимо принять судьбоносное решение и, не теряя своего суверенитета, готовиться к вхождению в уже существующее союзное государство России и Белоруссии. Особенно сегодня для сохранения абхазского этноса важнейшей задачей является сплочение всех сил государственников – от представителей исполнительной и законодательной власти до других сил в единый лагерь государственно-патриотической ориентации. Мы все вместе должны прийти к этому историческому решению, иначе мы все будем причастны к процессам дальнейшего разрушения нации и абхазского государства. И будущие поколения никогда нам этого не простят».

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Недавно в интервью агентству «Апсадгыл-инфо» председатель Ассоциации женщин Абхазии, глава президентской комиссии по конституционной реформе Нателла Акаба заявила, что создание территорий опережающего развития и строительство апартаментов окажут позитивное влияние на создание рабочих мест и активизацию экономического роста в республике.

Эту идею прокомментировал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. Он считает, что самая главная проблема абхазского общества – это то, что люди не умеют слушать друг друга. «Даже если не хватает соответствующих специализированных знаний и опыта, наша «правда» всегда истина в последней инстанции. А тот, кто не согласен, либо дурак, либо предатель. Я, к примеру, тоже не очень воспринимаю идею Нателлы Акаба по поводу снятия запрета на продажу недвижимости иностранцам. Однако это не означает, что моя позиция – это именно та, что соответствует национальным интересам, а взгляд на проблему одного из старейших абхазских политиков есть ни что иное, как предательство», – написал Инал Хашиг.

По его словам, национальный интерес – это сделать абхазское государство экономически развитым, с современной системой образования и медицины, где каждый ее гражданин чувствовал бы себя защищенным как от внешнего врага, так и от криминала и чиновничьего произвола.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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