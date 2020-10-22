Обзор абхазской прессы

Газета «Республика Абхазия» публикует интервью министра обороны РА Владимира Ануа. Он заявил, что абхазским вооруженным силам необходима глубокая модернизация, поскольку на сегодняшний день республика не в состоянии противостоять тем вызовам, которые возникают или могут возникнуть в ближайшем будущем. Министр обороны Абхазии прокомментировал обострение конфликта в Нагорном Карабахе: «Это событие вызывает у нас серьезный интерес и опасения ввиду большого количества так или иначе вовлеченных в конфликт региональных государств, а также поступающей информации об участии в боевых действиях на стороне Азербайджана наемников, зачастую боевиков террористических организаций. Последствия этого обострения могут быть крайне опасными для нас, и в этой связи наша задача как оборонного ведомства – следить за происходящими там событиями, оценивать их и принимать соответствующие решения по усилению обороноспособности Республики Абхазия».

На вопрос журналиста, какие могла бы Грузия предпринять шаги, учитывая ситуацию в Армении и Азербайджане, в отношении Абхазии, Владимир Ануа ответил: «Недооценка Грузией возможных рисков, связанных с присутствием российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии, нарастание в этой стране реваншистских настроений могут привести к очень печальным для нее последствиям».

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Политик, общественный деятель Аслан Кобахия на свой странице в Facebook прокомментировал мнение бывшего вице-президента Абхазии Валерия Аршба о том, что Абхазия должна войти в союзное государство России и Белоруссии: «Я с большим уважением отношусь к Валерию Шалвовичу, но чтобы Абхазия вступила в союзное государство Россия-Белоруссия, нас должна признать Республика Беларусь. Такая задача у абхазского руководства всегда стояла с 2008 года, но из-за позиции белорусской стороны мы не можем вступить в этот союз».

Мнение бывшего вице-президента Абхазии Валерия Аршба приводит газета «Республика Абхазия»: «Вот и я, проработавший с великим Владиславом десять лет в качестве вице-президента страны, в последние годы прихожу к выводу, что для сохранения страны и абхазской нации элите Абхазии совместно со своим народом необходимо принять судьбоносное решение и, не теряя своего суверенитета, готовиться к вхождению в уже существующее союзное государство России и Белоруссии. Особенно сегодня для сохранения абхазского этноса важнейшей задачей является сплочение всех сил государственников – от представителей исполнительной и законодательной власти до других сил в единый лагерь государственно-патриотической ориентации. Мы все вместе должны прийти к этому историческому решению, иначе мы все будем причастны к процессам дальнейшего разрушения нации и абхазского государства. И будущие поколения никогда нам этого не простят».

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Недавно в интервью агентству «Апсадгыл-инфо» председатель Ассоциации женщин Абхазии, глава президентской комиссии по конституционной реформе Нателла Акаба заявила, что создание территорий опережающего развития и строительство апартаментов окажут позитивное влияние на создание рабочих мест и активизацию экономического роста в республике.

Эту идею прокомментировал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. Он считает, что самая главная проблема абхазского общества – это то, что люди не умеют слушать друг друга. «Даже если не хватает соответствующих специализированных знаний и опыта, наша «правда» всегда истина в последней инстанции. А тот, кто не согласен, либо дурак, либо предатель. Я, к примеру, тоже не очень воспринимаю идею Нателлы Акаба по поводу снятия запрета на продажу недвижимости иностранцам. Однако это не означает, что моя позиция – это именно та, что соответствует национальным интересам, а взгляд на проблему одного из старейших абхазских политиков есть ни что иное, как предательство», – написал Инал Хашиг.

По его словам, национальный интерес – это сделать абхазское государство экономически развитым, с современной системой образования и медицины, где каждый ее гражданин чувствовал бы себя защищенным как от внешнего врага, так и от криминала и чиновничьего произвола.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия