Алиев не исключил "культурной автономии" для армян Карабаха. ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможности предоставления "культурной автономии" Нагорному Карабаху, сообщает ТАСС со ссылкой на азербайджанский государственный телеканал АзТВ.

В интервью АзТВ Алиев привёл в пример "развитые страны Европы", в которых у людей "есть определённые права в рамках своих муниципалитетов и общин". Какие именно это страны – президент Азербайджана не уточнил, добавив лишь, что у армян, проживающих на территории Азербайджана, "тоже могут быть подобные контакты".

При этом Алиев заявил, что "никогда не позволит создать на территории Азербайджана второе армянское государство", и что его армия продолжит отвоёвывать "оккупированные земли".

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в самопровозглашённом Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения. "Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа", – сказал он во время прямого эфира на своей странице в фейсбуке. Пашинян призвал мэров армянских городов организовать добровольческие отряды, а население "взять оружие в руки".

Сразу после этого МИД страны выступил с заявлением, противоречащим словам премьер-министра. В ведомстве подчеркнули, что решить конфликт можно только мирным путём.

В то же время и Баку, и Ереван, несмотря на официально объявленное временное перемирие и продолжающиеся переговоры о решении конфликта, сообщают о продолжении обстрелов. В Нагорном Карабахе заявили, что с конца сентября в боях погибли более 800 армянских военных. Азербайджан свои потери не раскрывает.