Нино Бурджанадзе: «У нас есть сила и опыт, которые необходимы для управления государством»

Мы продолжаем представлять грузинские партии, которые участвуют в предстоящих парламентских выборах. О том, что предлагает своему избирателю партия «Единая Грузия – Демократическое движение», рассказывает ее лидер Нино Бурджанадзе.

– На чем основана ваша платформа, что вы предлагаете своему избирателю?

У нас есть сила и опыт, которые необходимы для управления государством

– Наш главный слоган и плюс партии, которую я возглавляю, то, что у нас есть сила и опыт, которые необходимы для управления государством. Мы схематически сделали программу, которой покрыли практически все болезненные вопросы для Грузии, – это и экономика, и сельское хозяйство, это и независимость судебной системы, потому что вопрос справедливости – это один из важнейших вопросов в сегодняшней грузинской жизни, – вопрос социальной справедливости, пенсии. И, конечно же, мы особое внимание уделили внешней политике и оккупированным территориям.

Наша программа не блещет особо большими обещаниями, как это было, например, в программе «Грузинской мечты», которая обещала каждой деревне выдать пять миллионов долларов, но не выдала даже сотую часть этого, но у нас есть конкретные обещания, и даже программа у нас построена по следующей схеме: обещания, и как мы это выполняем, как мы это сделаем. Достаточно сильные и серьезные ресурсы мы обнаружили в самом грузинском бюджете, потому что средства, которые тратятся на содержание бюрократического аппарата, просто безумные в такой нищей стране как Грузия, и, конечно же, оптимизация бюрократии очень важна.

Мы делаем серьезный акцент на инвестиции, которые придут из-за рубежа, но для этого необходимы верховенство закона и стабильная политическая система. Мы можем гарантировать в наше правление, что будет стабильность, будет многопартийное управление, будет справедливая судебная система.

– Вы предвосхитили два моих следующих вопроса, и поэтому я перейду к вопросу отношений с Россией. Какими вы их видите, чем вы дополняете или от чего отказываетесь во внешнеполитическом векторе Грузии, если приоритет отдается отношениям с Россией?

– Знаете, я считаю, что говорить о каком-либо приоритете неправильно. Т.е. то, что я говорю о том, что нам нужно вести серьезный двусторонний диалог с Россией, налаживать отношения с Россией и т.д., это не значит, что я собираюсь вести диалог или нормализовать отношения с Россией в ущерб тем отношениям, которые у нас есть с другими государствами.

– Но, согласитесь, это будет сложной задачей.

Мы можем сохранять наши нормальные отношения с нашими западными партнерами и одновременно начать налаживать отношения с Россией

– Нет, я не думаю, что это будет сложная задача, потому что мы можем сохранять наши нормальные отношения с нашими западными партнерами и одновременно начать налаживать отношения с Россией. Между прочим, сама госпожа (Ангела) Меркель говорила, это повторял и (Эммануэль) Макрон и другие западные лидеры, что совершенно неправильно предлагать государствам выбирать между Москвой и Брюсселем, Москвой и Вашингтоном, Москвой и Берлином, нужно иметь нормальные отношения со всеми государствами. Если вы считаете, что сложно будет комбинировать отношения Россия-НАТО, то тут я с вами согласна. Да, здесь совершенно различные взгляды, и именно поэтому и наше отношение особое.

Нормализация отношений с Россией – это абсолютно необходимый приоритет в сегодняшней грузинской деятельности, потому что т.н. медленная оккупация, бордеризация, продолжается, что является совершенно недопустимым.

С другой стороны, нам очень нужно не только в этом направлении работать с Россией, но и в направлении отмены визового режима, в направлении полного и стабильного открытия российского рынка. Вот я вернулась из Гурджаани – где виноград собирается, и люди жалуются на то, что они не могут получить нормальную цену за виноград, потому что рынок нестабильный, неоткрытый. В очень многих регионах Грузии то же самое. Для нас российский рынок очень важен.

Поэтому я думаю, что отношения с Россией являются очень важным моментом для грузинской внешней и внутренней политики, для грузинской экономики, и нужно иметь смелость и опыт для того, чтобы вести прямой диалог с Россией, конечно же, не игнорируя при этом дополнительные возможности международных механизмов.

– Надо понимать, что в этом и будет подход к решению территориальных конфликтов у вас?

Кавказ – очень сложный регион, поэтому в плане безопасности Грузия может играть очень важную роль, что может быть интересным для России

– Да, безусловно, потому что Россия не является государством, которое можно принудить что-то сделать, и поэтому мы должны понимать, что если мы хотим, чтобы Россия сыграла как минимум нейтральную роль, а уж лучше позитивную роль в урегулировании грузино-абхазского и грузино-осетинского вопросов, то нужно, конечно же, вести переговоры с Россией, уверить Россию в том, что это выгодно для самой России, и показать, что решение этих проблем, и вообще как бы грузинская политика, не создает какую-либо опасность для безопасности России. Т.е. нужно учитывать законные – я это подчеркиваю, – законные интересы и России, и других государств, которые не противоречат международному праву. Незаконные интересы, сферы влияния и т.д., конечно же, мы не можем учитывать, хотя это тоже нужно принимать во внимание, чтобы правильно вести диалог. Но я думаю, что Кавказ очень специфичен, сейчас на Кавказе достаточно сложная ситуация, и я очень надеюсь на то, что карабахский конфликт – он не урегулируется окончательно, конечно, не получится пока, но, по крайней мере, не будет кровопролития и стороны вернутся за стол переговоров. Кавказ – очень сложный регион, поэтому в плане безопасности Грузия может играть очень важную роль, что может быть интересным для России.

– И какие коррективы внесла в вашу программу пандемия?

Во время пандемии нужно ввести серьезные льготные системы, иначе люди окажутся в тяжелейшей ситуации, потому что в Грузии очень большое число социально незащищенных людей

– Пандемия – да, это сложная проблема во всем мире, в том числе в Грузии. Грузия первую волну пандемии перенесла достаточно эффективно и как бы безболезненно, однако, к сожалению, вторая волна, которая сейчас нас настигла, действительно создает очень серьезные проблемы. Мы правительству еще несколько месяцев тому назад предложили очень серьезную экономическую программу и программу социальной защиты населения именно на фоне пандемии, – к сожалению, тогда ничего подобного со стороны грузинской власти услышано не было. Во время пандемии нужно ввести серьезные льготные системы, иначе люди окажутся в тяжелейшей ситуации, потому что в Грузии очень большое число социально незащищенных людей – две трети населения находятся за гранью бедности, и, конечно же, в той ситуации, когда в Грузии курс национальной валюты – лари – очень сильно упал и обновил исторический минимум, когда цены серьезно поднимаются, конечно, здесь нужно очень сильно думать о тех людях, которые незащищены. Нужно субсидировать коммунальные оплаты, например, оплату электроэнергии, нужно обязательно выделить многодетные семьи, которые должны получать субсидии, и нужно идентифицировать те группы, которые более всего пострадали из-за пандемии.

Кроме того, во всей Грузии очень серьезно стоит вопрос кредитов. Все население живет на кредитах, и из месяца в месяц они как бы практически всю зарплату тратят на погашение этих кредитов. В свое время государство объявило шестимесячный мораторий, но абсолютно ясно, что этого недостаточно, тем более что сейчас экономика идет на спад, поэтому обязательно нужно думать о том, чтобы продолжить мораторий на кредиты – не только для населения, но и для мелкого и среднего бизнеса, потому что они просто не смогут выдержать тот экономический кризис, который идет сейчас.

Обязательно нужно подумать, и у нас есть специальная программа и гранты, которые должны быть выделены для самозанятых людей. Обязательно нужно с этими людьми как-то особо работать, потому что они должны получать минимум 70% от того дохода, который они получали самозанятостью. Также у нас есть в программе то, что мы должны освободить мелкий и средний бизнес от всех форм налогов, кроме налога на добавленную стоимость, безусловно, потому что налог на добавленную стоимость должен остаться. И у нас есть еще план, что мы должны объявить мораторий на процедуры, которые касаются банкротства. Это примерно те основные моменты, которые необходимо учитывать во время пандемии. Есть, конечно, еще и другие вопросы, но мне кажется, что очень глубоко мы с вами не сможем углубиться в программу, вы можете нашу программу просмотреть на нашем сайте www.ug.ge, где наша программа есть полностью на грузинском и на английском языках.

– Спасибо. И последний вопрос: кто ваш избиратель все-таки, основной?

Наш избиратели – это люди, которые хотят нормальных отношений с Россией, которые хотят построить европейскую Грузию, – Грузию, где европейские ценности будут реальностью, а не пустыми словами

– Знаете, сейчас мы как раз смотрели очень внимательно, кто к нам приходит на встречи, кто нас поддерживает, кто высказывается в нашу поддержку, и я могу вам сказать, что наш избиратель очень многообразен. Т.е. было время, когда основная часть нашего избирателя все-таки были люди за 40, сейчас я могу сказать, что среди наших избирателей люди всех возрастов – начиная от молодежи и больше, конечно, люди старшего возраста, которые ценят опыт и силу, но молодежь также очень активно к нам приходит и идет как бы в ногу с нами. По гендерной части я не могу сказать, что у нас особая женская поддержка, – мне кажется, поддержка примерно одинаковая среди мужчин и женщин. И я не скажу, что, несмотря на то клеймо, которое на нашу партию в свое время прикрепили (Михаил) Саакашвили и его команда, т.н. прорусской партии, что наши избиратели т.н. прорусские. Как ни странно, среди наших избирателей есть даже люди, которые считают, что Грузия должна стать членом НАТО, несмотря на то, что мы так не считаем, но они поддерживают остальные наши инициативы. В принципе, это люди, которые хотят нормальных отношений с Россией, которые хотят построить европейскую Грузию, – Грузию, где европейские ценности будут реальностью, а не пустыми словами.