«Вторая волна агрессивнее»

На Северном Кавказе набирает обороты вторая волна пандемии. По оценкам экспертов, как и во время первой, трудно оценить истинные масштабы эпидемии из-за недостоверной статистики. При этом, по их словам, можно составить мнение по впечатлениям людей, которые наблюдают за ситуацией или участвуют в борьбе против коронавируса.

Журналист из Кабардино-Балкарии Ибрагим Гукемух с начала пандемии отслеживает эпидемиологическую ситуацию на Северном Кавказе. По его наблюдениям, люди изменились после первой волны. Их не пугает, как раньше, ни новый вирус, ни статистика заболеваний. Они не ведутся на страшилки про повальный мор, собственно, и страшные истории уже не придумывают. Люди привыкли жить с этой угрозой и с пониманием того, что каждый должен позаботиться о себе сам.

В Кабардино-Балкарии, по официальной статистике, госпитализировано полторы тысячи COVID-больных. 20 октября был установлен антирекорд республики – 108 выявленных зараженных за сутки. Несмотря на набирающую обороты пандемию, школы и детские сады на карантин не закрывают, изолируют лишь очаги инфекции, говорит Ибрагим Гукемух:

«Шестнадцать классов в двенадцати школах Кабардино-Балкарии переведены на дистанционное обучение и три группы в трех детских садах переведены на карантин. При этом Министерство просвещения говорит, что переход учебных учреждений на дистанционную форму обучения не рассматривался и сейчас не рассматривается. Глава Роспотребнадзора Жирослан Пагов, я с ним разговаривал на днях, говорит, что за детьми лучше смотрят в школе, заставляют соблюдать все меры предосторожности, в то время как дома, когда родители на работе, дети предоставлены сами себе. Они будут болтаться на улице, игнорировать меры предосторожности и заражаться. При этом он приводит официальную статистику, говорит, что семейных очагов инфекции насчитывается до сих пор около тысячи, в то время как в учебных заведениях шестьдесят три. В том, что он говорит, есть что-то рациональное.

– По информации, которая к вам поступает, насколько объективна официальная статистика?

– По моим ощущениям власти пытаются скрыть этот резкий рост от населения, хотя, как мне кажется, необходимости в этом нет, т.к. население пообвыклось уже, былых панических настроений нет, и оно готово в тесном соседстве с коронавирусом жить дальше. В то же время люди, которые непосредственно занимаются статистикой, называют свои причины такого скачка. По их словам, товарищам из Минздрава поставили на вид, что они уж слишком занижают, и, по всей видимости, им разрешили немного прибавить. Это тоже какой-то аргумент».

И все-таки вторая волна коронавируса больше, считает врач анестезиолог-реаниматолог COVID-госпиталя в Хабезе Карачаево-Черкесской республики Руслан Дышеков:

«Эта волна больше, просто мы к ней лучше готовы. Уже есть какие-то стандарты лечения, схемы применения препаратов, поэтому в этот раз проще. По большому счету все зависит от первички, как она сработала, как вела больных на дому, насколько вовремя им была оказана помощь.

– Первичное звено защищено, не будет, как весной, когда половина врачей первичного звена заболела?

– Вроде бы они все ходят в СИЗах. Первичка защищена, какой-то опыт у них есть уже, и нам от этого проще. К нам уже не поступают, как раньше, нелеченные люди. Обычно приходят больные, которых уже лечили хоть одним препаратом.

– В чем главная проблема местной системы здравоохранения?

– Главная проблема в кадрах. В какой-то момент просто может не хватить имеющихся кадров.

– Может так случиться, что врачей не хватит?

– Легко. У нас всегда была тонкая линия там, где кадры. Но с тем потоком, который был, мы справимся. Сейчас уже поток больше, чем летом, а мы справляемся, создаются новые госпитали».

Начальник медицинской части первого в КЧР госпиталя для больных COVID-19, врач анестезиолог-реаниматолог Амин Мамхягов встречает уже вторую волну. «Эхо Кавказа» общалось с ним в мае, на пике пандемии. Мы попросили его сравнить ситуацию в начале года с нынешней. Говорит Амин Мамхягов:

«Вторая волна агрессивнее, то есть люди тяжелее переносят болезнь. COVID-19, грубо говоря, помолодел – молодежь больше болеет и тяжелее.

– Врачам сейчас тяжелее или проще?

– Проще тем, что какой-то опыт появился. Первую волну пережили, переосмыслили все, что было, и сейчас чуть легче в плане понимания того, что происходит. Но в плане физической и психоэмоциональной нагрузки стало тяжелее».

По словам правозащитника из Владикавказа Руслана Макаева, так получилось, что вторая волна совпала с переделом рынка пассажирских перевозок во Владикавказе. Аффилированный с республиканским руководством бизнес пытается выдавить из города частные маршрутные такси, т.е. мелкий бизнес, и монополизировать рынок. Руслан Макаев двадцать лет возглавляет профсоюз маршрутных такси. Он – один из вдохновителей борьбы за права тружеников этой сферы и акций протеста против административного произвола. Во время проведения акций Руслан Макаев обратил внимание на новые приемы правоохранителей в отношении протестующих, которые появились во время пандемии:

«Полицейских понагнали больше, чем протестующих. Они были все в масках, но им тоже тяжело таскать, они иногда отходили в сторонку и снимали их, хотя в основном они носили маски на подбородке. И они меня провоцировали. Вот как Чельдиева они поймали на том, что говорил: «Коронавируса нет, ни о чем не беспокойтесь!» Полицейские меня спрашивали: «А как вы относитесь к этой болезни? Она есть или ее нет?» Они мечтали услышать, что я скажу «нет», чтобы меня забрать. Но я отвечал: «Как такое можно подумать?! Она есть, она в тяжелой форме! Ученные сказали!» У них была вначале задумка: из нашей толпы выхватывать тех, кто без маски, за нарушение масочного режима. У них даже есть уголовная статья за распространение болезни. Они бы против нас эту статью применили, но я через каждые десять минут обращался к собравшимся: «Немедленно надели маски!»