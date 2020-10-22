Российский боец ММА Зелим Имадаев одобрил убийство учителя во Франции 

Российский боец смешанного стиля, уроженец Чечни Зелим Имадаев, поддержал своего земляка Абдуллаха Анзорова, обезглавившего на прошлой неделе в пригороде Парижа 47-летнего преподавателя истории Самюэля Пати. В своем инстаграме Имадаев назвал убийцу «героем ислама».

Другой российский боец ММА, Альберт Дураев, написал по поводу убийства, что «во Франции свобода слова потеряла свое начало», поставив в конце поста веселый смайлик.

В связи с высказываниями спортсменов в Следственный комитет России поступило заявление с просьбой проверить их на предмет оправдания терроризма. Петербургский активист Павел Чупрунов, подавший заявление, сообщил, что его цель - проверить, будут ли следователи столь же принципиальны с чеченскими бойцами, как и с комментаторами теракта в здании ФСБ в Архангельске, на которых были заведены уголовные дела.

В четверг в нескольких СМИ появилась информация о том, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отреагировал на слова Зелима Имадаева и разорвал с ним контракт, однако позже выяснилось, что это произошло еще летом, а уже в сентябре Имадаев снова выступил на турнире UFC Fight Night.

Отмечается также, что после резонанса и Имадаев, и Дураев, который, ко всему прочему, является чемпионом России по самбо, удалили свои посты об убийстве во Франции из инстаграма.

47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до гибели он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.

В прошлую пятницу возле выхода из колледжа на Пати напал 18-летний уроженец Москвы Абдуллах Анзоров, передающий вместе с семьей во Францию несколько лет назад. Он убил, а затем обезглавил учителя. После этого Анзоров выложил в свой твиттер фотографию отрезанной головы Пати и написал под ней, что «казнил» учителя за оскорбление пророка. Прибывшие на место полицейские пытались задержать Анзорова, но после того, как он направил на них ружье, застрелили преступника.