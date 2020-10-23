Гурам Чалагашвили: «Ни шагу в сторону России, идем только в направлении Запада»

Продолжаем представление участников выборов. Сегодня – партия «Ираклий Окруашвили – Победоносная Грузия», которая была создана бывшим министром обороны Ираклием Окруашвили в июне 2019 года. Один из лидеров «Победоносной Грузии» Гурам Чалагашвили рассказал «Эху Кавказа» о главных принципах предвыборной программы.

– Какой идеологии придерживается ваша партия – консервативной или либеральной?

С 1 ноября мы рассматриваем себя составной частью коалиционного правительства, поэтому ставим целью быть вовлеченными в решение всех тех проблем, которые есть в стране

– В первую очередь мы, конечно, либералы. Но главное что мы – партия европейской, прозападной ориентации, и главная задача – интеграция нашей страны в НАТО и ЕС. С 1 ноября мы рассматриваем себя составной частью коалиционного правительства, поэтому ставим целью быть вовлеченными в решение всех тех проблем, которые есть в стране.

– На чем основана ваша платформа? Что вы предлагаете своему избирателю?

– Главный вызов – экономические трудности людей, и надо разрешить эти проблемы в первую очередь. Для этого нужны быстрые, так называемые пилотные реформы для привлечения как можно большего количества инвесторов. Но для того чтобы человек захотел приехать и вложить много денег, необходимых для успеха страны, у него должны быть гарантии, что, в случае трудностей, они могут рассчитывать на справедливый суд. А сейчас судебная система зависит от одного человека – Иванишвили. Потому за считанные месяцы должна быть осуществлена реформа. Нужно реформировать и МВД. Полицейские отделения в регионах должны подчиняться местным властям, а руководителей полицейских отделений должен выбирать народ.

– В вашей программе уделено много внимания социальным проектам, с использованием каких ресурсов они должны осуществляться?

Надо положить конец картельным сделкам на фармацевтическом и нефтяном рынках. Медикаменты везде дешевле, чем у нас, во всем мире цена нефти падает, а у нас растет.

– Конечно, очень много ресурсов в том же госбюджете. С 2014-го по сей день созданы 60 тысяч штатов для госслужащих, все они в основном активисты и координаторы «Грузинской мечты». Правящая сила содержит их на бюджетные средства, чтобы они от выборов к выборам помогали оставаться у власти. Так что в госбюджете есть достаточно денег, чтобы их высвободить. Далее, в первую очередь сокращаем налоги (с 20% до 10%), НДС (с 18% до 14%), и нужно освободить бизнес, с уменьшением налогов у бизнесмена будет больше доходов, и они смогут создать дополнительные рабочие места.

Надо положить конец картельным сделкам на фармацевтическом и нефтяном рынках. Медикаменты везде дешевле, чем у нас, во всем мире цена нефти падает, а у нас растет.

Хорошую программу начали власти «Производи в Грузии», но она не коснулась фермеров, без поддержки и благосостояния которых Грузия не состоится. Выделенные деньги для программы предназначены только для чиновников «Грузинской мечты» и их сторонников.

– Какие коррективы внесла в вашу программу пандемия?

– Не только пандемия. Думаю, все помнят, что еще в прошлом году, когда мы учредили партию 11 июня, на 40-й день власти по абсурдным обвинениям задержали Ираклия Окруашвили, он приблизительно год был в тюрьме, и это очень помешало нашей партийной работе. Потом началась пандемия коронавируса. Я встречаюсь с людьми в регионах, и почти все спрашивают, зачем нужно было закрывать весной страну, если все равно сейчас ковид-статистика бьет антирекорды, а экономика ушла в минусы. Что сказать, это пример несостоятельности власти – они не смогли остановить пандемию, до конца сгубили экономику и окончательно укоренили бедность в стране.

– Какое место в вашей программе вы уделяете разрешению территориальных конфликтов? Каким образом?

Если страна продолжит политику «не раздражать Россию», шансы по возвращению наших территорий будут приравнены нулю. Мы должны вернуть территории путем мирных переговоров

– Если мы хотим вернуть наши оккупированные территории – Абхазию, Самачабло, где живут наши сестры и братья, мы должны показать этим людям, как хорошо живется в Грузии, как процветают каждый город, район, село, только в этом случае у нас будет такой шанс. В то же время, если мы не проведем срочные реформы, не станем еще раз ведущей страной реформатором в регионе и не покажем этого нашим западным партнерам, их внимание к нам станет меньше, и мы опять останемся, один на один с Россией. И если страна продолжит политику «не раздражать Россию», шансы по возвращению наших территорий будут приравнены нулю. Мы должны вернуть территории путем мирных переговоров с участием наших американских и европейских партнеров, которым должны показать, что мы – страна-реформатор. Так что ни шагу в сторону России, идем только в направлении Запада.

– Кто ваши избиратели, на поддержку какого их сегмента вы расчитываете?

– Я встречаюсь со многими людьми и знакомлю их с нашей программой о выводе страны из экономического кризиса, и я не встретил еще ни одного человека, который сказал бы, что это невыполнимо. Мы не обещаем каких-то беспроцентных кредитов, денег, раздачи миллиардов или картофеля. В нашей программе описан реально выполнимый план, главное – желание. На все понадобится всего несколько месяцев, и это почувствует на себе каждая семья, каждый человек, если страной будет управлять национальное коалиционное правительство. Вот об этом говорится в нашей программе, поэтому я не буду классифицировать избирателей, есть люди, которым это нравится, кому-то – нет. Но для нас главная задача, чтобы страна вышла из этой ситуации.