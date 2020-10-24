Военнослужащие Азербайджана заподозрены в совершении военного преступления в Гадруте в зоне карабахского конфликта. В социальных сетях распространилось видео убийства двух армян людьми, предположительно связанными с азербайджанской армией. Би-би-си и британской расследовательской группе Bellingcat независимо друг от друга удалось, как они утверждают, подтвердить подлинность видео. Азербайджанские власти назвали видео фейком.

Гадрут - город на юге Азербайджана, почти тридцать лет контролировавшийся непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. В октябре 2020 года, после возобновления боёв в Карабахе, в нём развернулись ожесточённые бои. Азербайджанские силы подошли к городу с юго-востока, тогда как армянские силы удерживали позиции к северу.

15 октября в азербайджанских телеграм-каналах распространились два видео. На первом, по-видимому, было показано взятие в плен двух армян азербайджанскими солдатами. На втором видео запечатлена показательная казнь людей в той же одежде, что была на пленных. Вскоре после получения популярности видеоролики стали удаляться из телеграм-каналов и заменяться на официальную позицию Министерства обороны Азербайджана, что эти видео - фейковые.

Би-би-си и Bellingcat утверждают, что им удалось геолоцировать места записи - первое было снято на северной окраине Гадрута, второе - в парке на юге города.

Камуфляжная форма и оружие солдат, которые взяли в плен двоих мужчин, не позволяют с уверенностью установить их принадлежность, отмечает Bellingcat. Однако они явно говорят с пленными по-русски, а друг с другом - на азербайджанском. Голос за кадром на азербайджанском языке отдает приказ: «Цельтесь в голову!» Раздаются выстрелы, и тела мужчин падают на землю, - пересказывает Би-би-си. Редакция утверждает, что голос командира принадлежит носителю языка. Журналисты Bellingcat также нашли подтверждения того, что шлемы и автоматы солдат на видео соответствуют тем, которые ранее уже использовали азербайджанские военные, в частности, спецназ.

Внесудебная казнь пленных - военное преступление. Би-би-си отправила запросы в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, офис комиссара Совета Европы по правам человека, а также Международный Комитет Красного Креста. Комиссар Совета Европы по правам человека «внимательно следит за ситуацией и изучит все обвинения в грубых нарушениях прав человека и примет меры, когда сочтет уместным», - ответили Би-би-си в пресс-службе. Генпрокуратура Азербайджана заявляла о начале расследования по факту публикации видео, однако позднее в ведомстве заявили, что расследование завершено, а видео признаны фейковыми.