В Абхазии лабораторно подтверждено 117 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошел 371 житель самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 117 из них.

На данный момент на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 149 человек, 141 из них с подтвержденным коронавирусом. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 51– средней степени тяжести. Выписаны 17 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3567 человек. 33 летальных случая. Выздоровели 1355 человек. В гдаутский госпиталь были доставлены 10 новых пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.