В Ленинградской области убит «хозяин Выборга» Александр Петров

В Ленинградской области застрелен городской депутат Выборга, предприниматель Александр Петров, которого СМИ много лет называли «хозяином города». Он владел долями в городском портовом бизнесе, контролировал компании в сферах услуг, ЖКХ, строительства и недвижимости. Его сын был первым российским пилотом гоночной серии «Формула-1».

Тело Петрова с огнестрельным ранением было обнаружено в его коттедже в поселке Великое под Выборгом. По данным издания 47.ru, на место преступления выехало руководство уголовного розыска Петербурга и Ленинградской области.

61-летний Александр Петров - отец бывшего гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова и известный в Санкт-Петербурге и регионе предприниматель. После того как он потребовал от СМИ перестать называть его хозяином города, городские издания стали называть его #нехозяинвыборга, - напоминает «Медуза».

«Новая газета» упоминала Петрова в материале о возможных связях близкого окружения президента России Владимира Путина с криминальным миром. Одним из основных спонсоров Петрова-младшего в «Формуле-1» был друг Петрова-старшего и старый знакомый Путина Илья Трабер. Предприниматель проходил по делу о так называемой русской мафии в Испании и объявлялся в международный розыск.

Путин, когда Петров-младший был в команде «Формулы» «Рено», сам садился за руль болида, утверждалось, что он дружит с владельцем команды, кроме того, он просил главу «Ростехнологий» Сергея Чемезова и председателя правления ОАО «Новатэк» Леонида Михельсона оказать финансовую помощь Петрову-младшему.