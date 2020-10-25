В Париже впервые прошла акция «Возвращение имен»

В Париже по призыву французского отделения «Международного Мемориала» в субботу впервые прошла акция «Возвращение имен». Парижане собрались у стены кладбища Пер-Лашез, чтобы почтить память жертв политических репрессий в СССР.

Как рассказала Русской службе RFI заместитель председателя французского «Мемориала», преподаватель Сорбонны Люба Юргенсон, пришедшие на акцию парижане могли зачитать имена своих родственников, занесенные в базу «Мемориала» и незнакомых людей. «Мы проводим акцию в Париже, мы французское отделение «Международного Мемориала», поэтому мы решили, что это должны быть имена французов и жителей Франции», - пояснила она.

Краткие сведения о погибших, которые зачитывались вместе с фамилиями, отражают разные судьбы. Среди жертв были эмигранты российского происхождения, решившие вернуться в Советский Союз. «После Второй мировой войны СССР был овеян славой победителя нацизма. Люди поверили призывам советских властей, вернулись и были отправлены в лагеря или расстреляны, - рассказывает Люба Юргенсон. - Кроме этого, значительную часть жертв представляли собой французы, которых насильно забрали в немецкую армию, и которые затем оказались в СССР как военнопленные. В ГУЛАГ попали также интеллектуалы, видевшие в СССР модель нового, счастливого общества, члены Коминтерна, сочувствующие и просто те, кто работал в СССР».