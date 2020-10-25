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В Азовском море продолжается поиск моряков с танкера «Генерал Ази Асланов»
В Азовском море в устье Керченского пролива в накануне вечером, 24 октября, произошло два взрыва на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов». Троих членов экипажа выбросило за борт, на их поиски была отправлена авиация. За ночь спасатели обследовали несколько сот квадратных километров поверхности моря - никого не обнаружили. Десять членов экипажа танкера были спасены моряками другого судна, проходившего вблизи места происшествия. Об этом информирует сайт Кавказ.Реалии.
Известно, что танкер вышел из порта «Кавказ» в Краснодарском крае и направился в Ростов-на-Дону. Предварительно, следователи называют причиной взрыва нарушение требований пожарной безопасности. В чем это нарушение могло состоять, пока не сообщается. Возбуждено уголовное дело. Танкер отбуксирован на якорную стоянку.
По данным Федерального агентства морского и речного транспорта России, танкер «Генерал Ази Асланов» шел без груза. Причиной взрывов, по утверждениям представителей власти, могли стать воспламенившиеся пары нефтепродуктов.
Другие новости дня
Хабиб Нурмагомедов выиграл бой у Джастина Гейджи и завершил карьеру
Дагестанский боец, чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на UFC 254. Бой прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Во втором раунде Нурмагомедов провел ногами удушающий прием треугольник, после которого Гейджи сдался.
Это третья успешная защита пояса для россиянина. На счету Хабиба 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах. Гейджи потерпел третье поражение в карьере при 22 победах, сообщает Sports.ru.
Хабиб Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в легком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года он занимал вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Но, ожидается, что после обновления рейтинга на следующей неделе, Хабиб поднимется на первую строчку.
Рейтинг Sherdog уже ставит Нурмагомедова на первое место как в легком весе, так и в списке лучших бойцов всех весовых категорий.
Хабиб Нурмагомедов - чемпион России по боевому самбо (2009), чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling (2012).
Боец активно участвует в общественной жизни Дагестана. На улицах Махачкалы его победу над Гейджи вчера праздновали сотни людей.
Грузинские банки реструктуризируют кредиты пострадавших от COVID-19 предпринимателей
Грузинские банки готовы предложить льготы предпринимателям, наиболее пострадавшим из-за пандемии COVID-19, проведя реструктуризацию их кредитов. Об этом журналистам заявил президент Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе. Банки готовы пойти на определенные уступки, после изучения каждого вопроса в индивидуальном режиме. Дзнеладзе исключает льготы, аналогичные мартовским, - тогда банки Грузии предложили льготный период на взнос кредитов как бизнесу, так и физическим лицам.
«Всеобщей отсрочки, которая предлагалась в прошлый период, больше не будет. Мониторинг ведется индивидуально. Работа с клиентами проводится, происходит реструктуризация. Премьер-министр поручил аппарату бизнес-омбудсмена продолжить работу в этом направлении», - сказал Дзнеладзе.
По его словам, на фоне нынешнего кризиса главные проблемы заемщиков связаны с капитализацией: банки суммируют просроченные проценты и неустойки к сумме основного долга.
Дзнеладзе допустил, что банки пересмотрят условия кредитных соглашений с компаниями, занятыми в секторе гостеприимства и других смежных отраслях. Одновременно, по его словам, эти предприниматели, скорее всего, смогут рассчитывать на помощь по выплатам кредитов в рамках существующих государственных программ. Речь идет как о субсидировании процентов, так и государственных кредитных гарантиях.
Накануне премьер Грузии провел встречу с бизнесменами, занятыми в сферах развлечений и общественного питания. Одной из главных тем стали их обязательства перед банками. Предприниматели просили правительство вмешаться для изменения условий погашения кредитов до окончания кризисного периода.
Армия Азербайджана «продвинулась на ряде направлений»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна категорически против интернационализации нагорно-карабахского конфликта. По словам Алиева, Армения стремится именно к интернационализации конфликта, отмечает агентство ТАСС в утреннем обзоре ситуации вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха.
Президент Азербайджана заявил, что считает возможным дипломатическое разрешение конфликта.
Сегодня утром, 25 октября, Минобороны Азербайджана сообщило о продвижении азербайджанской армии с боями на некоторых направлениях в зоне конфликта. «В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября с различной интенсивностью продолжались бои на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта», - говорится в сообщении. Министерство обороны также сообщает об уничтожении нескольких единиц боевой и автомобильной техники армянской армии.
Переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта должны быть продолжены исключительно при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщила в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, об этом шла речь на встрече министра иностранных дел республики Зограба Мнацаканяна с сопредседателями. О каком уровне сопредседателей идет речь - не сообщается.
- Минская группа стран членов ОБСЕ была создана для поиска путей мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе. В нее входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан. Россия, США и Франция являются сопредседателями группы.
- Президент Армении Армен Саркисян 24 октября в интервью египетской газете назвал Россию активным и надежным посредником в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщил ТАСС.
Украинские избиратели голосуют за кандидатов в местные органы власти
Украинские избиратели сегодня, 25 октября, голосуют за кандидатов в депутаты местных органов власти. Обычно такие выборы не привлекают большого внимания, поскольку в стране продолжает действовать вертикальная система управления, унаследованная еще со времен Советского Союза.
Нынешние выборы, как ожидается, должны показать снижение роли президентской партии «Слуга народа», которая больше известна своим широким популизмом, чем ясной идеологической платформой. Падение ее популярности, по некоторым прогнозам, может дать ей результат ниже 30 процентов. Предыдущий итог - при внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года был на уровне 64 процентов.
25 октября, одновременно с местными выборами проводится инициированный президентом Владимиром Зеленским общенациональный опрос. Как сообщает агентство УНИАН, каждому украинцу предлагают ответить на пять вопросов: поддерживает ли он введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах; поддерживает ли создание на Донбассе свободной экономической зоны; нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 человек; поддерживает ли он легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных и нужно Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Этот общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, отметили в Офисе президента.
В Тбилиси зафиксировано 788 новых случаев коронавируса, в Аджарии – 551
Около 40% случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, приходятся на Тбилиси, а около 29% - на Аджарию. Об этом сегодня, 25 октября, заявил на брифинге заместитель главы оперативного штаба при координационной межведомственном совете Бердия Сичинава.
За последние 24 часа в Грузии выявили 1 928 новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно статистике, тремя главными очагами распространения заболевания остаются Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
Статистика распределения случаев инфицирования по регионам выглядит следующим образом:
- Тбилиси – 788;
- Аджария – 551;
- Имеретия – 245;
- Самегрело-Земо Сванети - 93;
- Квемо Картли - 87;
- Кахетия – 42;
- Гурия – 35;
- Шида Картли - 33;
- Самцхе-Джавахети - 27;
- Мцхета-Мтианети - 20;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 7.
В ковид-клиниках Тбилиси остаются 1 893 гражданина, а в клиниках Аджарии – 714.
Тяжелых пациентов на сегодняшний день 429. Из них в Тбилиси – 201, в Аджарии – 75. К аппарату ИВЛ подключены 106 человек: в Тбилиси – 59, в Аджарии – 25.
В карантине находятся 4 112 человек, из них в Тбилиси – 868, в Аджарии - 2 069. Всего в период с 6 по 24 октября с границы в гостиницы было переведено 8 296 человек. В самоизоляции на сегодня находятся 26 533 человек, из них в Тбилиси – 3 237, в Аджарии – 10 245, в Имеретии – 3 861.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 26 503 случая инфицирования.
COVID-19: в Армении 2314 новых случаев и 23 смерти за сутки
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2314, в общем составив 77 837. По состоянию на 11:00 25 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 207 и сейчас составляет 50 908.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 23 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1180.
В Министерстве здравоохранения Армении сообщили, что за время эпидемии 337 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 25 412, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 377 340 (4790 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Ночью обстановка в зоне карабахского конфликта оставалась относительно стабильной и напряженной
Ночью обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта оставалась относительно стабильной и напряженной, сообщает Армия обороны непризнанного Карабаха, отмечая, что на некоторых участках продолжились артиллерийские бои.
Вечером азербайджанские силы вновь обстреляли мирные населенные пункты, в частности, общины Кармир Шука (Красный базар), Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и село Аветараноц Аскеранского района.
По данным карабахских военных, в настоящее время локальные бои идут на всех направлениях линии фронта. «Армия обороны продолжает обнаруживать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы противника», - говорится в сообщении.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление и, по всей видимости, добивается значительных успехов. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.
- Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам, что тоже может быть расценено как военное преступление.
В Грузии за сутки зафиксировали 1 928 случаев инфицирования коронавирусом
В Грузии за сутки зафиксировано 1 928 новых случаев инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov. За сутки выздоровели 604 пациента, скончались восемь человек с COVID-19.
С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии всего лабораторно подтверждено 28 431 случай инфицирования. Общее число выздоровевших составляет 10 767. Скончался 201 пациент с диагнозом «коронавирус».
В режиме карантина к настоящему времени находятся 4 112 граждан, в стационарах под наблюдением врачей - 3 766 человек, в ковид-гостиницах - 2 268.
Сегодняшний суточный прирост на 13 меньше, чем зафиксированный накануне, 24 октября, рекордный показатель в 1 941 случай.
По прогнозам специалистов, Грузия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели. Эпидемиологи ожидают, что уже в начале ноября показатель суточного прироста может перевалить за три тысячи.
В Париже впервые прошла акция «Возвращение имен»
В Париже по призыву французского отделения «Международного Мемориала» в субботу впервые прошла акция «Возвращение имен». Парижане собрались у стены кладбища Пер-Лашез, чтобы почтить память жертв политических репрессий в СССР.
Как рассказала Русской службе RFI заместитель председателя французского «Мемориала», преподаватель Сорбонны Люба Юргенсон, пришедшие на акцию парижане могли зачитать имена своих родственников, занесенные в базу «Мемориала» и незнакомых людей. «Мы проводим акцию в Париже, мы французское отделение «Международного Мемориала», поэтому мы решили, что это должны быть имена французов и жителей Франции», - пояснила она.
Краткие сведения о погибших, которые зачитывались вместе с фамилиями, отражают разные судьбы. Среди жертв были эмигранты российского происхождения, решившие вернуться в Советский Союз. «После Второй мировой войны СССР был овеян славой победителя нацизма. Люди поверили призывам советских властей, вернулись и были отправлены в лагеря или расстреляны, - рассказывает Люба Юргенсон. - Кроме этого, значительную часть жертв представляли собой французы, которых насильно забрали в немецкую армию, и которые затем оказались в СССР как военнопленные. В ГУЛАГ попали также интеллектуалы, видевшие в СССР модель нового, счастливого общества, члены Коминтерна, сочувствующие и просто те, кто работал в СССР».
Эрдоган публично осудил Макрона за его отношение к мусульманам
Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона - за позицию французского лидера относительно мусульман. Эрдоган заявил, что Макрону надо «лечить психику».
Между Макроном и Эрдоганом имеются разногласия по поводу правовых вопросов в восточном Средиземноморье, в связи с положением в Ливии, Сирии и - в последнее время - вокруг кризиса в сепаратистском Нагорно-Карабахском регионе.
«Что можно сказать о главе государства, который относится к миллионам верующих разных конфессий, призывая их лечить психику», - заявил Эрдоган в телевизионном обращении во время посещения Анатолийского региона.
Призыв Макрона к защите светских ценностей своей страны от радикального ислама возмутили правительство Турции.
Макрон ранее в этом месяце охарактеризовал ислам как религию, переживающую «мировой кризис». Президент заявил, что в декабре правительство Франции представит законопроект, укрепляющий действие закона 1905 года, по которому церковь отделена от Французского государства.
В Минске вновь задержания. Помпео и Лукашенко поговорили по телефону
В Беларуси полиция сегодня, 24 октября, за сутки до вступления в силу так называемого «народного ультиматума», задержала девятерых участников протестной акции. Сотни женщин провели 24 октября в Минске традиционный марш против режима Александра Лукашенко. Манифестанты вновь потребовали проведения новых президентских выборов.
Некоторые участницы марша несли на плечах бело-красно-белые полотнища национального флага, другие держали зонты той же расцветки. Акция продолжалась несколько часов, несмотря на дождь.
Помпео и Лукашенко сегодня провели телефонный разговор. На это сообщение белорусских государственных СМИ, обратил внимание «Голос Америки».
Подробностей переговоров пока нет.
Лукашенко, который пока удерживает власть, несмотря на крупные протесты в последние недели, призывающие его уйти в отставку, столкнулся с перспективой национальной забастовки, которая может начаться в понедельник после ультиматума, объявленного лидерами оппозиции.
Лукашенко не показал никаких признаков того, что он прислушается к ультиматуму и уйдет в отставку. Протесты против его 26-летнего правления начались после его победы на президентских выборах 9 августа, итоги которых оппозиция считает сфальсифицированными.
В Ленинградской области убит «хозяин Выборга» Александр Петров
В Ленинградской области застрелен городской депутат Выборга, предприниматель Александр Петров, которого СМИ много лет называли «хозяином города». Он владел долями в городском портовом бизнесе, контролировал компании в сферах услуг, ЖКХ, строительства и недвижимости. Его сын был первым российским пилотом гоночной серии «Формула-1».
Тело Петрова с огнестрельным ранением было обнаружено в его коттедже в поселке Великое под Выборгом. По данным издания 47.ru, на место преступления выехало руководство уголовного розыска Петербурга и Ленинградской области.
61-летний Александр Петров - отец бывшего гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова и известный в Санкт-Петербурге и регионе предприниматель. После того как он потребовал от СМИ перестать называть его хозяином города, городские издания стали называть его #нехозяинвыборга, - напоминает «Медуза».
«Новая газета» упоминала Петрова в материале о возможных связях близкого окружения президента России Владимира Путина с криминальным миром. Одним из основных спонсоров Петрова-младшего в «Формуле-1» был друг Петрова-старшего и старый знакомый Путина Илья Трабер. Предприниматель проходил по делу о так называемой русской мафии в Испании и объявлялся в международный розыск.
Путин, когда Петров-младший был в команде «Формулы» «Рено», сам садился за руль болида, утверждалось, что он дружит с владельцем команды, кроме того, он просил главу «Ростехнологий» Сергея Чемезова и председателя правления ОАО «Новатэк» Леонида Михельсона оказать финансовую помощь Петрову-младшему.
В Карабахе минувшей ночью были обстреляны город Мартакерт и села Мартунинского района
В самопровозглашенном Нагорном Карабахе минувшей ночью были обстреляны город Мартакерт и села Мартунинского района. Как сообщает «Голос Америки», ракетный обстрел велся с территории Азербайджана. Сообщается о сотнях погибших солдат и десятках жертв среди мирных жителей.
Военные потери Азербайджана не раскрываются, есть лишь сведения о более чем 60-ти погибших мирных жителях, около трехсот человек ранены.
Глава Госдепартамента США Марк Помпео после раздельных переговоров в Вашингтоне с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана заявил о необходимости вступления сторон конфликта в предметные переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.
В заявлении Госдепартамента отмечается, что основой урегулирования конфликта должны стать принципы Хельсинкского Заключительного акта о неприменении силы или угрозы силой. Речь идет также о принципах уважения территориальной целостности, равноправии народов и их праве на самоопределение.
«Обе стороны должны соблюдать режим прекращение огня и вернуться к предметным переговорам», - подчеркивается в заявлении Майка Помпео.
Глава МИД Армении Зуграб Мнацаканян в интервью «Голосу Америки» заявил, что переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо». На вопрос о сроках прекращения огня, он сказал: «Мы [будем] продолжать работать над этим».
В правительстве Грузии допустили послабления по работе ресторанов в ночное время
Правительство Грузии обещает пересмотреть постановление о запрете работы ресторанов в ночное время. Об этом сегодня, 24 октября, заявил глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе после встречи с премьер-министром страны Георгием Гахария.
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Тбилиси, Мцхета, Аджарии и Имеретии запрещена работа всех ресторанов, баров и досуговых заведений после 22:00. Данное решение серьезно критиковали как политики, так и бизнесмены. Многие считают данные меры бессмысленными, указывая, что риски заражения в объектах питания в дневное и ночное время одинаковые, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Глава Ассоциации рестораторов пояснил, что бизнесмены предлагают альтернативный вариант ограничений. Он не стал вдаваться в подробности, но указал, что речь идет о диверсификации тех объектов питания, которые строго соблюдают все меры безопасности.
Встреча с премьером Грузии была организована по требованию предпринимателей, при содействии бизнес-омбудсмена. В ней приняли участие 25 бизнесменов. Помимо владельцев объектов питания, среди них были представители сферы туризма, а также владельцы сетевых продовольственных магазинов. От властей Грузии бизнесмены требуют продления льгот, утвержденных во время первой волны эпидемии коронавируса. Они касаются списания налогов, а также кредитных обязательств предпринимателей перед банками.
В правительстве Грузии дали понять, что сейчас ресурсы государства ограничены. Гахария намекнул, что бизнесменам не следует рассчитывать на помощь, аналогичную весеннему антикризисному пакету. Тогда в стране действовало чрезвычайное положение, а экономическая деятельность была сведена к минимуму. «Соответственно размеренность будет крайне важна при работе над пакетом социальной помощи в период второй волны», - заявил на встрече Гахария.
Он также добавил, что сейчас власти Грузии перешли к стратегии адаптации, которая подразумевает точечные ограничения. Премьер исключил общенациональный локдаун. «Когда мы говорим, что системные ограничения не планируются, все мы должны понимать, какая цена этого: необходимо носить маску и соблюдать элементарные правила, будь то магазин, ресторан, гостиница, рынок, транспорт или предприятие. Больше ни о чем вас не просят, но компромиссов здесь не будет», - заявил он.
В Восточной Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла
Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в регионе Квемо Картли. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки были зафиксированы в 18:47 по тбилисскому времени, в 50 километрах от столицы и в двух километрах к юго-востоку от районного центра Дманиси.
Очаг залегал на глубине 16 километров. Информации о разрушениях не поступало.
В последний раз землетрясение в Грузии произошло 21 октября. Тогда подземные толчки магнитудой 3,3 балла зафиксировали в 54 км от Тбилиси, в селе Усеинкенди Дманисского муниципалитета, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Российские военные медики продолжают прием пациентов в развернутом в Абхазии мобильном госпитале
Военные медики Южного военного округа продолжают прием пациентов в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в самопровозглашенной республике Абхазия для больных с коронавирусной инфекцией.
В настоящее время в госпитале на лечении находится 35 жителей республики с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Они получают лечение в полном объеме. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Также российские военные медики на территории развернутого в Сухуми госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. В течение двух дней было обработано более 200 анализов, все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории, что позволяет значительно ускорить получение результатов, анализ делается в течении сорока минут.
В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.
Министерство обороны Российской Федерации по просьбе абхазских властей развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.
По состоянию на вечер 24 октября в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом российскими военными на территории сухумской гостиницы «Айтар», на лечении находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Динамика прироста больных в мобильном госпитале за период - посуточно:
- 20.10 (первый день работы) - поступили 4 человека, все средней степени тяжести.
- 21.10 (второй день) - поступили 6 человек. Всего больных в госпитале 10 человек. Все средней степени тяжести.
- 22.10 (третий день) - поступили 11 человек. Всего больных в госпитале 21. Из них 20 средней степени тяжести, один - стабильно тяжелой.
- 23.10 (четвертый день) - поступили 7 человек. Всего больных в госпитале 28. Из них 26 средней степени тяжести, 2 - стабильно тяжелой.
- 24.10 (пятый день) - поступили 7 человек. Всего больных в госпитале 35. Из них 32 средней степени тяжести, 3 - стабильно тяжелой.
В Абхазии лабораторно подтверждено 117 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошел 371 житель самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 117 из них.
На данный момент на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 149 человек, 141 из них с подтвержденным коронавирусом. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 51– средней степени тяжести. Выписаны 17 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3567 человек. 33 летальных случая. Выздоровели 1355 человек. В гдаутский госпиталь были доставлены 10 новых пациентов.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Специалисты подразделений РХБЗ Минобороны РФ продолжают дезинфекционные работы в Абхазии
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики.
Сегодня военнослужащие сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота (ЧФ) провели мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов Гульрипшского района - центрального военного госпиталя Министерства обороны республики, туберкулезного диспансера, рынка, администрации, РОВД и воинской части. Всего за два дня было обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 70 тысяч квадратных метров и прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий общей площадью более 15 тысяч квадратных метров.
В мероприятиях обработки участвуют 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ и задействованы 11 автомобилей РХБ-защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования.
Работы ведутся уже четвертый день подряд, всего за время пребывания российских военнослужащих в республике было продезинфицировано около 200 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.
- Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Абхазию. За время движения колонна преодолела более 800 километров. В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения 17 октября с.г. личный состав провел технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.
- В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с абхазскими медицинскими специалистами оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных мероприятий.
- Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории республики.
Спикер Палаты представителей Конгресса США выступила за прекращение огня в Карабахе
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в Вашингтоне встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, на которой та выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана.
«Спикер Нэнси Пелоси выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий в регионе и восстановление режима гуманитарного прекращения огня. Она также отметила важность невмешательства других государств в конфликт и недопущения расширения его масштабов», - говорится в сообщении.
Кроме того, Пелоси выразила уверенность в скорейшем возобновлении переговоров по урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.
Согласно сообщению МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов в Вашингтоне встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
- Накануне, 23 октября, также состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. По окончании встреч Майк Помпео написал на своей странице в Twitter, что «обе стороны должны установить прекращение огня и вернуться к содержательным переговорам».
Глава МИД Армении представил спикеру Палаты представителей США ситуацию в Карабахе
В рамках рабочего визита в США министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 23 октября провел дистанционную встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министр представил Пелоси гуманитарную ситуацию, возникшую в Карабахе из-за широкомасштабных военных действий.
Мнацаканян подчеркнул, что «запланированная заранее агрессия сопровождалась многочисленными военными преступлениями, в том числе с применением в отношении мирных жителей вооружений, запрещенных многочисленными международными конвенциями». Он добавил, что точечному обстрелу подвергались инфраструктуры, религиозные заведения.
«Все это является экзистенциальной угрозой безопасности мирного населения Арцаха, чему международное сообщество может противостоять посредством полной реализации права народа Арцаха на самоопределение путем признания его независимости», - подчеркнул Мнацаканян.
По словам главы МИД Армении, непосредственная вовлеченность Турции в осуществляемые Азербайджаном военные действия, которая выражается в прямой политической и военной поддержке и привлечении в зону конфликта боевиков, представляет угрозу региональной безопасности и миру.
Стороны подчеркнули необходимость незамедлительного выполнения достигнутых договоренностей о немедленном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и продолжении мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Зограб Мнацаканян поблагодарил Палату представителей США за признание Геноцида армян, особо подчеркнув личный вклад в этот процесс спикера Нэнси Пелоси.
Во встрече приняла участие также председатель группы дружбы Армения-США национального собрания Армении Лилит Макунц.
- Накануне, 23 октября, также состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. По окончании встреч Майк Помпео написал на своей странице в Twitter, что «обе стороны должны установить прекращение огня и вернуться к содержательным переговорам».
У депутата парламента Грузии Отара Кахидзе подтвердился коронавирус
У одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», депутата парламента Отара Кахидзе подтвердился коронавирус. Об этом он сегодня, 24 октября, сообщил на своей странице в «Фейсбук».
Заразилась также супруга политика Нанука Микеладзе. Супруги перешли в самоизоляцию и продолжают лечение на дому. Кахидзе отметил, что они остаются в Кутаиси. Именно в этом регионе он борется за мажоритарный мандат от имени «Европейской Грузии».
«Мы чувствуем себя нормально. Наши симптомы: жар, кашель, боль в горле и суставах… Вместе с командой мы продолжаем предвыборную кампанию в Кутаиси, следуя всем рекомендациям», - написал Кахидзе.
Политик призвал всех соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски, чтобы защитить здоровье пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За последние сутки в Грузии был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом. В стране зафиксировали 1 941 новых фактов COVID-19. Из них 1 034 случая выявлены в Тбилиси, 320 - в Аджарии, а в Имеретии - 258.
С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 26 503 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 10 163 – это 38% от всего числа заболевших. Скончались 193 человека с COVID-19.
Главу космического центра «Восточный» задержали по делу о махинациях
Директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова задержали по делу о махинациях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Следственном комитете.
В отношении Бобкова заведено уголовное дело по статье о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Он занял должность директора космического центра в 2019 году.
По данным издания, Бобкова вызвали к следователю для дачи показаний по уголовному делу инспектора Минобороны по строительству Дмитрия Фоминцева. Последнего обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, Фоминцев принял недостроенные объекты на Восточном, рассчитывая получить в космическом центре должность с зарплатой в 500 тысяч рублей.
Следователи считают, что именно Бобков подстрекал Фоминцева к совершению должностного преступления и обещал ему и его жене должности за фиктивную документацию. Вину в подстрекательстве Бобков не признал. Его арестовали на два месяца. Ущерб от недоделанных объектов на космодроме оценивается в 500 миллионов рублей.
В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что не комментируют информацию о задержании Бобкова.
В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 миллиардов рублей. Чиновник отметил, что там «воруют сотнями миллионов». В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала строительства было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 миллиард рублей.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит дополнительные 5,8 миллиарда рублей на достройку космодрома.
Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. Его стоимость составляет сотни миллиардов рублей, несколько миллиардов были украдены. Первый запуск с Восточного был запланирован на 27 апреля 2016 года, однако из-за неполадок состоялся на следующий день. Второй пуск – в ноябре 2017 года – был неудачным. В Роскосмосе потерю 19 спутников объяснили ошибкой алгоритма разгонного блока «Фрегат». Единственный запланированный в 2020 году запуск с космодрома по федеральной программе перенесен на 2021 год.
Официальное число заразившихся COVID-19 на Северном Кавказе превысило 100 тысяч
За сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 872.
По данным оперативного штаба, в Дагестане умерли девять пациентов с COVID-19, в Краснодарском крае – шесть, Ставропольском – четыре, на Ингушетию и Кабардино-Балкарию приходится по два летальных случая на каждый из регионов. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 2037 заразившихся коронавирусом.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 175 человек:
- Ставропольский край +175 (19953 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 124 (16473)
- Калмыкия + 97 (8420)
- Кабардино-Балкария + 90 (9476)
- Дагестан + 83 (15452)
- Карачаево-Черкесия + 88 (8997)
- Адыгея + 78 (5273)
- Ингушетия + 54 (6934)
- Северная Осетия + 54 (6807)
- Чечня + 9 (2568)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано уже более ста тысяч случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперативного штаба на 24 октября, выявлено 1 497 167 заразившихся (Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
Минобороны России начало переброску в Южную Осетию госпиталя для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны России начало переброску из Подмосковья в Южную Осетию мобильного многопрофильного госпиталя для оказания населению республики медицинской помощи в лечении новой коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 150 койко-мест Западного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 1 900 километров из подмосковного Алабина в Южную Осетию. В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 37 единиц специальной военной техники», – говорится в сообщении.
По завершении марша военные развернут мобильный многопрофильный госпиталь в районе Цхинвали, после чего военные медики начнут оказывать медицинскую помощь населению самопровозглашенной республики. Госпиталь, предназначенный для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, включает в себя приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.
В среду пресс-служба югоосетинского президента сообщила, что власти республики запросили у России военно-полевой госпиталь на 150 коек и профильных специалистов в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, а также биолабораторию войск РХБ-защиты для проведения ПЦР-тестов и дезинфекции в воинских частях и на социальных объектах. Соответствующее письмо главой югоосетинского оборонного ведомства по поручению президента Анатолия Бибилова было направленно министру обороны РФ Сергею Шойгу, который на совещании в четверг поручил оперативно развернуть многофункциональный мобильный госпиталь в Южной Осетии.
- В Южной Осетии за сутки было выявлено 114 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) заболел 391 граждан. Из них 127 человек находятся на стационарном лечении, с середины сентября в Южной Осетии выздоровели 23 человека.
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