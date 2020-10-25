За сутки на Северном Кавказе умерли 23 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 862

За сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 862.

По данным оперативного штаба, в Дагестане умерли девять пациентов с COVID-19, в Краснодарском крае – шесть, в Ставропольском крае – четыре, в Калмыкии подтверждено три летальных случая, еще один – в Чечне. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 2060 заразившихся коронавирусом.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 183 человек:

Ставропольский край +183 (20136 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 130 (16603)

Калмыкия + 94 (8514)

Кабардино-Балкария + 88 (9564)

Дагестан + 85 (15537)

Карачаево-Черкесия + 87 (9084)

Адыгея + 73 (5346)

Ингушетия + 58 (6992)

Северная Осетия + 55 (6862)

Чечня + 9 (2577)

Всего на Северном Кавказе зарегистрировано уже более 101 тысячи случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперативного штаба на 25 октября, выявлено 1 513 877 заразившихся (Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).