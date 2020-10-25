В Минске ОМОН применил светошумовые гранаты и резиновые пули

В Минске, по данным очевидцев, на «Марш народного ультиматума», как организаторы назвали акцию против Александра Лукашенко, вышли десятки тысяч человек. По некоторым данным - более 100 тысяч.

Прямая трансляция «Настоящего времени»:

На улице Орловской путь колонне демонстрантов преградил кордон ОМОНа. Начались стычки. Против участников акции протеста были применены светошумовые гранаты и резиновые пули. По меньшей мере один участник акции протеста получил ранение.

Акции протеста проходят и в других городах Беларуси. Сообщается об их разгоне в Лиде, Бресте и Гродно. Есть пострадавшие. В Минске задержания начались на площади Свободы ещё до начала акции. Были задержаны фотокорреспонденты Дмитрий Дмитриев (издание «Новое время») и Святослав Зоркий («Комсомольская правда»). Всего счет задержанных идет на десятки.

Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало предупреждение о недопустимости участия граждан в демонстрациях, на которые не получено разрешение правительства.

На сегодня в Беларуси были назначены акции, объявленные оппозиционными активистами перед истечением срока так называемого «народного ультиматума». Оппоненты Александра Лукашенко заранее объявили, что после полуночи в первый день новой недели они перейдут к более «решительным» действиям» для оказания давления на нынешнюю власть.

«Народный ультиматум» ранее предъявила Лукашенко его соперница по президентским выборам Светлана Тихановская. До 25 октября Лукашенко должен был объявить об отказе от власти и освобождении политзаключенных.



Перед началом сегодняшних традиционных массовых протестных акций в Минске и других городах на улицах появилась специальная техника, автозаки, водометы. Очевидцы сообщали о значительном присутствии в городе сил безопасности.

Мобильная интернет-связь, по имеющимся сведениям, была прервана в центре Минска, 12 станций метро были закрыты «по соображениям безопасности». Подобные меры принимались и во время проведения предыдущих акций протеста.