Предвыборное…

Надо же, как время летит... Кажется, еще только вчера улицы Тбилиси сотрясали средней масштабности выступления с требованием изменения избирательной системы, при посредничестве западных партнеров по этому поводу шли переговоры, которые казались вечными… И вот, все это пролетело как один миг, и осталась последняя неделя до парламентских выборов.

В целом предвыборная кампания проходит на редкость спокойно – если принимать во внимание, что во время малозначимых президентских выборов в Грузии на землю сошли все девять кругов ада... Сейчас, перед выборами, имеющими практическое значение, к девяти уже имеющимся кругам должны добавиться еще столько же. Но нет. Ничего особенного не происходит – так, с десяток потасовок в регионах, умеренный шум в СМИ, вялая война компроматов.

Вероятно, это связано с тем, что страна по уши погрязала в пандемии и в борьбе за выживание в условиях коронавирусного обвала экономики. Кроме того, вероятно, наступил период пресыщения политикой, которая уже всем порядком поднадоела своей предсказуемостью и беспринципностью. Но, так или иначе, через неделю уже будет ясно – управляет ли страной «Грузинская мечта» или смена караула все же произошла.

Выскажу свое мнение по этому поводу. Считаю, что дать пинка нынешней власти – это вопрос чести страны. Восемь лет Грузией управляет преступная группировка, которая обвиняет собственную страну в начале войны и возрождает воровские понятия. Последнее – это самое страшное преступление против страны, его нельзя было бы простить даже если бы во всем остальном «мечтатели» достигли фантастических успехов.

Третий срок «ГМ» не принесет никаких неожиданностей. Не будет обвала, Грузия не превратится в колонию России, а население не окажется на грани массового голода. Будет все так, как есть последние восемь лет. Застой брежневского типа, когда страна так долго стоит на одном месте, что постепенно начинается пятиться назад.

«Грузинская мечта» полностью исчерпала свой потенциал еще в 2013-м – месяца через три после прихода к власти. Ожидать, что сейчас вдруг, непонятно откуда на них найдет озарение, – нет никаких оснований.

Все будет как сейчас: страной продолжит управлять лишенный фантазии эксцентричный миллиардер, который за восемь лет не придумал ничего нового, кроме как плыть по течению. Сегодня в Грузии активно развивается только то, что было заложено прежней властью, – например, туризм и строительство. За восемь лет «мечтатели» не добавили к уже действующей бизнес-модели страны ни одной новой отрасли. Вся их экономическая политика – это построить больше новых жилых комплексов и привлечь больше иностранных туристов.

На этом все. Никакого воображения, никакой способности принести что-то свое…

Государственный аппарат прогибается под тяжестью целой оравы бездельников из числа друзей, родственников и однопартийцев «Мечты», которые получают огромные зарплаты ни за что. Странным образом госаппарат продолжает исправно работать, но никакой заслуги «мечтателей» в этом нет – всю тяжесть управления страной на себе тянет средний слой бюрократии.

Символ нынешней Грузии – это не воины, изобретатели или путешественники, а рабочие пчелки, которые, получая мизерную зарплату, работают за десятерых, пока их начальство наслаждается обеспеченным бездельем.

В общем, классическая стагнация. В условиях нынешней власти какой-либо прогресс исключен. Так и будем строить гостиницы, продавать ферросплавы и покупать все остальное…

Дать «Мечте» пинка – дело чести и достоинства страны. Но – если учесть что с достоинством в стране напряженка – то стоит поговорить о том, что есть, а не о том, что было бы правильно.

Сменить власть сейчас будет крайне сложно, так как вся борьба идет за довольно ограниченный по количеству нейтральный электорат, который не голосует ни за Бидзину, ни за Мишу. Если учесть, что на выборы активно ходит, как правило, не более 55% населения, то можно предположить, что основная часть «неприсоединившихся» так и останется дома.

Все оппозиционные партии проводят закрытые исследования, в результате которых каждая из них получает проценты, сложение которых в разы превышает общее население Грузии.

Хотелось бы всем им посоветовать – не доверяйте результатам ваших опросов, и уж тем более упаси вас провидение доверять словам избирателей-люмпенов. Они всегда говорят то, что вы хотите услышать, но на выборы практически не ходят, и в итоге вас обязательно ожидает разочарование.

Как уже было сказано сотни раз, «Мечта» опирается на две категории избирателей – госсектор и 10-15% населения, у которого сдвиг по фазе на почве Саакашвили.

Все ваши компроматы, даже самые убедительные, – на эту категорию никак не работают. Даже если вы покажете им видео Бидзины, поедающего детей на вертеле, – это не изменит их позицию.

К примеру, возьмите бюджетников. Они будут ругаться, плеваться, материться, но, в конце концов, у них у всех на первом месте всегда будет другой приоритет – сохранить свою грошовую зарплату и продолжать беззаветно пахать на бездельников-начальников. Без конца ныть, жалуясь на несправедливость мироустройства, но аккурат перед избирательной урной осознавать: мир несовершенен, и уж лучше такая зарплата, чем ее полное отсутствие.

Я уже ничего не говорю про «антимишистов», для которых весь мир и вся Вселенная сводятся к их одержимости Мишей. Они будут голосовать за «Мечту» до последних руин государственности, так как считают Бидзину единственной гарантией невозвращения Миши. А ничто другое их не интересует.

На противоположной стороне – «Национальное движение» и Миша Саакашвили. Сильно изменившиеся – не в лучшую сторону, взявшие на вооружение популистскую демагогию о чудесном росте пенсий, снижении банковских процентов, о великом прошлом и православии. У них, в свою очередь, свой железобетонный электорат – процентов 25-28… Это неплохой показатель, если целью является сохранение статуса «главной оппозиционной силы», но совершенно недостаточный для смены власти.

Все остальные партии борются за небольшую – по сути, не более 15-20% – прослойку «неприсоединившихся». Разбудить в них романтические чувства в отношении какой-либо из партий чрезвычайно сложно, так как многие из них не признают выборы, считая их изначально мошенничеством. Многие из них вообще не понимают смысла смены власти и считают, что это будет очередная смена шила на мыло.

В общем, все очень сложно. Апатия, низкая политическая культура и разброд в оппозиционном секторе играют в пользу власти даже больше, чем миллиарды ее главного хозяина.

Хотелось бы ошибаться, но мой вывод – неблагоприятный. «Мечтательские» мошенники останутся у власти – в меньшей концентрации, с меньшим процентом, но достаточным для победы. Невыносимо будет снова смотреть на их довольные, откормленные физиономии, рассказывающие чудеса о всеобщей поддержке, о том, какие они прогрессивные и насколько велик их хозяин – но боюсь, что придется...

Хотелось бы ошибаться в своем прогнозе, но, скорее всего, смена караула откладывается до 2024-го…

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