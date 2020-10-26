Абхазский сельхозэкспорт бьет рекорды на фоне пандемии

На фоне коронавирусных рекордов в Абхазии есть и позитивные новости – в частности, Министерство сельского хозяйства республики заявляет о хорошем урожае и росте экспорта ряда сельхозкультур.

Едва ли не каждый новый день приносит обновление рекордных показателей по числу инфицированных коронавирусом за сутки в Абхазии – вчера их было уже 172. На этом фоне стали приходить внушающие оптимизм сообщения о хорошем урожае важнейших идущих на экспорт сельхозкультур, что так же, как и успешный, несмотря на позднее начало из-за пандемии, туристический сезон в Абхазии, должно в определенной мере поддержать ее экономику.

Сегодня заместитель министра сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Хагуш рассказал «Эху Кавказа» о данных на 26 октября по экспорту этих культур в Российскую Федерацию:

«Экспорт цитрусовых составляет на сегодняшний день 360 тонн. В прошлом году за этот же период было вывезено всего 74 тонны 484 килограмма.

– Ясно. А вообще, перспективы какие нынешнего урожая цитрусовых?

– Урожайность в этом году очень хорошая. Мы думаем, что в районе 25-30 тысяч тонн должно пройти через границу на Псоу.

– Да, в прошлом году было только 14 тысяч.

– В прошлом году был очень плохой урожай. Нынче погодные условия, хороший уход за деревьями принесли свои плоды.

– Теперь орех-фундук…

– Здесь по сравнению с прошлым годом в десятки раз увеличился экспорт. Наверное, в районе 990 тонн, ну, считай, уже около тысячи тонн перевели. А в прошлом году за тот же период было 17 тонн.

– А перспективы какие?

– С орехом у нас урожай сравнительно лучше, чем в прошлом году. Какое количество пройдет через границу на Псоу, я сейчас затрудняюсь вам сказать, там ценовая политика играет роль…

– Хурма и фейхоа…

– Ну, хурмы в этом году провезли всего полторы тонны. В прошлом году на это число было две тонны. Но это наверстают в любом случае. Хурма наша востребована на российском рынке. Фейхоа тоже в этом году уже около ста тонн провезено на сегодняшний день. В прошлом году за тот же период было 45 тонн.

– Как с мраморным клопом? Его в этом году меньше?

– Да, в этом году его сравнительно меньше, потому что были проведены механизированные работы всеми МТСами районов за счет финансирования Российской Федерации как помощь нам.

– А в этом году его собирали вручную? Механический сбор был?

– В этом году нет пока. Но собираемся где-то с начала ноября начать механический сбор».

К сказанному следует добавить, что в этом году снижены издержки на экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию. Многие наблюдатели помнят, как президент Аслан Бжания два года назад, в бытность парламентарием, активно выступал в защиту интересов сельхозпроизводителей, за снижение размера взимаемых на границе денег в ходе экспорта мандаринов, составляющих львиную долю производства цитрусовых в Абхазии. Недавно, после соответствующего поручения президента, премьер-министр Александр Анкваб собрал представителей структур, имеющих непосредственное отношение к этой проблеме. Как сообщил в СМИ первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, на совещании удалось достичь взаимопонимания по решению поставленной задачи:

«Мы пришли к тому, что с помощью наших брокерских контор будут провозиться эти грузы и на пешеходном участке, и на участке, где проходят большегрузные машины. Цена за экспорт цитрусовых, которая раньше составляла от 10 рублей и выше, после 1 ноября будет составлять не выше семи рублей за килограмм. Мне сложно сказать, из чего складывалась прежняя цена. Наверное, слишком много служб на границе, которые устанавливают утвержденные кабинетом министров и не утвержденные кабинетом министров, просто своими внутренними положениями какие-то цифры, что и влияло на этот процесс».

Понятно, что мало вырастить урожай цитрусовых, надо его еще собрать, транспортировать и реализовать потребителю. В этой связи на днях привлекло внимание и вызвало оживленные комментарии пользователей такое объявление в соцсети «Фейсбук» в сопровождении красочной фотографии мандариновых деревьев от жителя Гулрыпшского района: «Отдам урожай на участке 25 соток, 8-10 тонн мандаринов, урожай ухоженный, без болячек, крупный и средний, село Мачара, район источника, цена 130 000 рублей за урожай». Надо так понимать, что это примерно 13-15 рублей за килограмм качественных мандаринов. Невольно вспомнишь поговорку «За морем телушка – полушка, да рубль перевоз».

И еще. Весной многие в абхазском обществе рассуждали на тему, что противостоять экономическим последствиям пандемии, обеспечить продовольственную безопасность страны надо, в частности, за счет приложения труда горожан на приусадебных участках родителей в селах, значительного расширения пахоты под кукурузу. Так вот, урожай этой культуры в Абхазии тоже выращен хороший.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия