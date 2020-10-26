Хатия Деканоидзе: «Путин не хочет ни сильную Грузию, ни сильную Украину»

«Эхо Кавказа» продолжает представлять грузинские партии, участвующие в предстоящих парламентских выборах. О том, что предлагает избирателю партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» с учетом прежнего опыта и ошибок, рассказала один из ее лидеров Хатия Деканоидзе.

– Что вы предлагаете избирателю с учетом прошлого восьмилетнего опыта правления ЕНД?

– Экономическое развитие, конечно. Это первое. Мы предлагаем абсолютно новую, реформированную систему правоохранительных структур – это верховенство права. Потому что до 2012 года, к сожалению, были провалы. Судебная система, к сожалению, не была до конца реформирована – это второе. И третье – это абсолютно новые технологические, экономические и инвестиционные проекты, которые очень важны для развития экономики Грузии. И, конечно, евроатлантическая интеграция, которая является самой важной сферой внешней политики грузинского государства.

– На какие ресурсы будут осуществляться все эти программы?

После «революции роз», когда Грузия была failed state, мы из нее сделали абсолютно новую Грузию в экономическом смысле. Так что все прекрасно понимают: наша партия имеет все ресурсы, важные для экономического развития

– Это очень большая программа, которая уже есть на сайте «Единого национального движения», и все расчеты там приведены. Но, вы же понимаете, у нашей партии очень большой опыт в сфере экономического развития. После «революции роз», когда Грузия была failed state, то есть несостоявшимся государством, мы из нее сделали абсолютно новую Грузию в экономическом смысле. И все это прекрасно понимают и прекрасно помнят. Я встречаюсь с очень многими людьми, и они рассказывают: «Да, мы проголосовали за «Грузинскую мечту» в 2012-м, и мы надеялись, что Бидзина Иванишвили будет тем человеком, который будет думать о людях, но, к сожалению, так не случилось». Так что все прекрасно понимают: наша партия имеет все ресурсы, важные для экономического развития.

– Вы упомянули опыт. Третьему президенту и лидеру партии Михаилу Саакашвили пришлось недавно извиняться за допущенные ошибки…

– Насчет ошибок я уже сказала. О чем переживали люди – это реформа судебной системы, потому что без реформы судебной системы не существует верховенства права. Мы все это понимаем, и сам президент Саакашвили об этом много говорит. Поэтому у нас есть очень четкая программа, как реформировать правоохранительную систему. У нас есть соглашения с другими партиями и с неправительственными организациями. И наша программа по поводу реформы судебной системы, прокуратуры, полиции и службы государственной безопасности, я думаю, что очень важна. Мы сумеем ее осуществить. Вы знаете, что я сама очень долго работала в сфере правоохранительных структур по реформам, поэтому я и мои друзья очень четко понимаем, насколько это важно.

– С учетом августовской войны, а потом признания Москвой независимости Сухуми и Цхинвали, как вам видится разрешение территориальных конфликтов? Каков ваш партийный подход?

Я думаю, что интеграция в евроатлантические структуры – это самая важная сфера, которая будет очень важным вопросом для нашей внешней политики

– Интеграция в евроатлантические структуры - очень важная сфера внешней политики и в сфере территориальной целостности. После 2014 года, после аннексии Крыма со стороны России у Грузии был большой шанс, чтобы во всем мире говорили о нашей оккупации, про Грузию, как это было после 2008 года. Но, к сожалению, Грузия и власть Иванишвили упустили этот шанс. Я думаю, что интеграция в евроатлантические структуры – это самая важная сфера, которая будет очень важным вопросом для нашей внешней политики. И второе – это экономическое развитие. Когда все будут понимать, что Грузия – (страна) без коррупции, без криминала и с очень сильной экономикой – это тоже очень важный фактор. Когда все будут думать, что Грузия – это плацдарм, платформа для демократии и экономического развития.

– Действующая власть, «Грузинская мечта», часто критикует «Нацдвижение» за то, что в годы правления Михаила Саакашвили в отношениях с Россией доминировала очень воинственная риторика. Как вы видите отношения с Россией в будущем?

Для Путина просто не бывает друзей. Путин не хочет ни сильную Грузию, ни сильную Украину. Так что наша цель – это реальная Европа, демократия и экономика

– Насчет «Грузинской мечты» и власти олигарха Иванишвили – это власть, которая очень много делает для того, чтобы сферы влияния России усилились в Грузии. Мы очень многое помним: и ночь Гаврилова, и то, как «Альянс патриотов» – партия Инашвили, стала частью «Грузинской мечты». Мы помним, как все эти годы «Грузинская мечта» и Иванишвили говорили: вот, у нас есть диалог с Россией. Но мы же понимаем, что самым главным, важным моментом для Грузии является то, чтобы мы стали частью Евросоюза, частью НАТО. Чтобы наша экономика стала очень сильной, и опять же без коррупции, и чтобы наше правительство было государственным, а не олигархическим. Что касается отношений с Россией, понимаете, вот диалог с оккупантом... Я не знаю... Для Путина просто не бывает друзей. Мы все это понимаем. Путин не хочет ни сильную Грузию, ни сильную Украину – это все понимают. Так что наша цель – это реальная Европа, демократия и экономика – вот это и есть, я думаю, гарант безопасности для Грузии.

– Какие коррективы внесла в вашу программу пандемия?

– Наша программа основана на экономическом развитии – это малый бизнес, бизнес-инвестиции. Я сейчас баллотируюсь в Исани (мажоритарный округ в Тбилиси), и там очень много маленьких гостиниц, которые сейчас не работают, и очень много людей потеряли работу. И в течение этих восьми месяцев, когда говорили о первой волне, второй, правительство ничего не делало, чтобы на самом деле подготовиться к ним. Самая большая цель для нашей программы развития бизнес-секторов – это абсолютно новый подход к снижению налогов, уменьшение бюрократии, потому что большое правительство – это не то, что нужно Грузии. Считаем, что правительство должно быть 20% от ВВП. И самое главное, целостно новая система здравоохранения, переподготовка врачей, экипировка, тестирование и т.д. Для меня важно, что я постоянно чувствую, – никто не думает про людей. Они думают, что правительство их оставило, у них больше нет искры надежды. Вот главное – вернуть надежду людям.

– Кто ваши избиратели, в каком сегменте вы чувствуете опору?

– Все люди, с которыми я встречаюсь, говорят, что больше не хотят видеть Бидзину Иванишвили. Я не видела вот такого большого сегмента избирателей у «Грузинской мечты», и во всей Грузии то же самое – все хотят, чтобы что-то изменилось, потому что люди беднеют.

– Есть предположение, что после выборов будет сформировано коалиционное правительство. «Нацдвижение» готово к такому сотрудничеству? Со стороны части оппозиции была критика за отдельную игру «националов»…

Я не знаю ни одной партии во всем мире, которая не сражается за победу, и мы сражаемся за победу

– Мы выступаем (на выборах) как «ЕНД и оппозиционный блок «Сила в единстве». Там много партий. Это уже означает, что мы выступаем не как одна партия. У нас уже есть соглашения с другими оппозиционными партиями о сотрудничестве. Конечно, мы будем с ними сотрудничать в будущем. Что касается основного вопроса, вы знаете, я не знаю ни одной партии во всем мире, которая не сражается за победу, и мы сражаемся за победу. Я надеюсь, что у нас будет много голосов в парламенте, но самое главное – это воля избирателей. Они решают, какая будет конфигурация парламента в Грузии.