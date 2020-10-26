Людмила Скорик: «Заболеваемость в республике только набирает обороты»

Эпидемиологическая ситуация в Абхазии ухудшается на фоне роста числа проводимых тестирований и выявляемых больных COVID-19, считает главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Она прогнозирует, что с наступлением холодов ситуация осложнится и летальность увеличится из-за присоединения к коронавирусной инфекции сезонных респираторных заболеваний.

Правительством Абхазии были выделены средства для дополнительного оснащения и увеличения штатов сотрудников сухумской эпидемиологической лаборатории, которая осуществляет ПЦР-тестирование. Теперь здесь работают две линии, и лаборанты могут проводить до 500 анализов ежедневно.

Сводки оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции каждый день показывают, что число проводимых тестирований на COVID-19 растет и составляет уже примерно 400 человек в день. Еще совсем недавно этот показатель был в два раза меньше.

Тестировать на COVID-19 начали коммерческие лаборатории, которые делают примерно пятьдесят исследований в сутки. Военный мобильный госпиталь, прибывший из России и размещенный в Сухуме на территории гостиницы «Айтар», осуществляет экспресс-диагностику на COVID-19.

О том, как в последние дни изменилась ситуация с тестированием, рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Она считает, что эпидемиологическая обстановка ухудшается и о снижении заболеваемости говорить не приходится, она будет только расти:

Заболеваемость в республике только набирает обороты, к снижению мы не двигаемся. Наше население продолжает игнорировать рекомендации

«Одновременно работают два врача-лаборанта, каждый из них делает сразу обработку 96 проб. Теперь процесс обработки большего количества анализов проходит за меньшее время. Конечно, у нас увеличилась выявляемость. Заболеваемость в республике только набирает обороты, к снижению мы не двигаемся. Наше население продолжает игнорировать рекомендации. Смертность среди пожилых людей растет, и на сегодняшний момент мы потеряли уже 35 человек. Ведь именно молодые, именно здоровые, именно те, у кого хорошая иммунная система, почему-то сейчас взяли за правило и говорят: «Лучше я переболею, перенесу… Вот этот подход совершенно не правильный, потому что они переносят это заболевание своим пожилым родственникам».

Людмила Скорик обещает, что в ближайшие дни лаборатория вернется к весеннему режиму работы, когда результат сообщали на следующий после забора проб день, и не надо было его ждать неделю и больше.

В ближайшее время при наступлении холодов к коронавирусной инфекции присоединятся острые респираторные и гриппозные заболевания, опасность для пожилых людей резко возрастет, а летальность может увеличиться, – таков прогноз главного эпидемиолога:

Инфекцию надо останавливать каждому из нас. Каждый из нас должен надеть маску, каждый из нас должен находиться дома, если был контакт с коронавирусным пациентом

«Не стоит стремиться переболеть и достичь 60%-ного рубежа, когда создастся иммунная прослойка. Кто-то из нас успеет переболеть до зимних холодов, а кто-то – не успеет, и тогда будет присоединяться вторичная инфекция и острые респираторные заболевания, которые являются сезонными. Наши пожилые люди не перенесут сочетанных инфекций, и тогда у нас будет летальность не один человек в день, а больше. Мы не сможем их спасать даже на догоспитальном этапе. Поэтому я пытаюсь сейчас нацелить на то, что инфекцию надо останавливать каждому из нас. Каждый из нас должен надеть маску, каждый из нас должен находиться дома, если был контакт с коронавирусным пациентом. Не надо сразу бежать и требовать ПЦР-исследование. Не дает лабораторное исследование в первый день никакого положительного результата. Нужно 14 дней для того, чтобы проявилась симптоматика. При появлении симптоматики забор у вас будет произведен сразу же».

Очень важно, по словам Скорик, чтобы родители научили детей мыть руки, обрабатывать все поверхности, не контактировать со старшими и оберегать их от инфекции. Дети более восприимчивы к сезонным респираторным заболеваниям и могут легко заразить взрослых.

За два выходных дня в Абхазии был протестирован 851 человек и выявлено 289 ковид-положительных.

С воскресенья в Гудаутском ковидном госпитале начала работать централизованная подача кислорода прямо в палаты больным. Это позволит существенно уменьшить расход кислорода и облегчит труд медицинского персонала.

С 20 октября приступил к работе многопрофильный мобильный госпиталь Южного военного округа, рассчитанный на сто мест и командированный по просьбе правительства Абхазии. За шесть дней работы туда поступили 42 пациента, было протестировано 280 человек. На данный момент в военном госпитале 39 человек в состоянии средней степени тяжести и три тяжелых пациента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия