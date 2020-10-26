В центре Минска, а также в Бресте, Гродно, Могилеве и Лиде правоохранительные органы Беларуси задержали более трехсот участников акций в поддержку объявленной оппозицией общенациональной забастовки против режима Александра Лукашенко, сообщают правозащитный центр «Весна» и местные СМИ.

В понедельник в Беларуси начались уличные акции в поддержку общенациональной забастовки, объявленные одним из лидеров оппозиции и экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской. За день до этого истек срок действия «народного ультиматума», предъявленного оппозицией Лукашенко - от него требовали уйти в отставку и освободить политзаключенных.

Утром в понедельник часть сотрудников крупных белорусских предприятий, среди которых - ГродноАзот, МАЗ, МТЗ, Белкоммунмаш и другие, не вышли на работу, устроив на территории предприятий сидячие забастовки. Такие же акции устроили студенты нескольких крупных вузов страны, а в Минске учащиеся вышли небольшими колоннами на улицы. К ним присоединились колонны пенсионеров, которые параллельно проводили свой марш протеста. Всего в разных местах города на улицы вышли несколько десятков тысяч человек.

Акции проходили мирно, однако в МВД Беларуси объяснили новые массовые задержания тем, что некоторые из протестующих якобы начали жечь покрышки на проезжих частях улиц. Кроме того, телеграм-канал Nexta сообщил, что неизвестные несколько раз открывали стрельбу по участникам акций из пейнтбольных ружей.

Касаемо забастовки, действующие власти Беларуси признали «некоторые волнения на предприятиях», но отметили, что они «не нанесли никакого экономического ущерба». Министр промышленности страны Петр Пархомчик заявил, что «предприятия ведомства работали в штатном режиме, продукция производилась и отгружалась потребителю».

Пресс-секретарь правительства Беларуси Александра Исаева также заявила, что «все предприятия реального сектора экономики на утро понедельника работали как обычно, производства остановлены не были».