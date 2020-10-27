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Супруга Пашиняна после военных сборов отправится на «защиту границ родины»
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила о намерении пройти военную подготовку и отправиться на «защиту границ родины» в Нагорный Карабах.
«Отряд женщин из 13 человек, среди которых и я, начнут военные тренировки», – написала Акопян в Facebook.
Она рассказала, что направится в Карабах через несколько дней, – сообщает РИА Новости.
«Мы не должны уступать врагу родину и достоинство», – подчеркнула Акопян.
В начале октября стало известно, что сын Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию на фоне эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Другие новости дня
Источники сообщили о перестрелке в Чечне между бойцами ОМОН и СОБР
В Чечне в перестрелке с участием сотрудников правоохранительных органов погибли два человека, сообщили со ссылкой на источник в силовых структурах российские информагентства.
По информации ТАСС, стрельбу устроили сотрудники ОМОН и СОБР. Погибли один боец СОБР (специальный отряд быстрого реагирования, одно из подразделений Росгвардии) и один гражданский. Агентство РИА Новости передало, что еще три человека получили ранения.
Перестрелка произошла в селе Ачхой-Мартан, недалеко от кафе. Причины устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа. Источник "Интерфакса" рассказал, что бойцы спецподразделений начали стрелять после словесного конфликта.
В пресс-службе МВД по Чечне РБК рекомендовали обратиться в Следственный комитет. Там сказали, что пока не комментируют информацию. Агентство обратилось также за комментарием к пресс-службе Росгвардии.
Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Бжания
Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, в ближайшие дни каких-то контактов с президентом Абхазии не запланировано. Но это не означает, что не может быть каких-то деловых контактов по другим направлениям», – сказал Песков.
Ранее в пресс-службе Бжания сообщили, что он отбыл с рабочим визитом в Москву. Он уже встретился с абхазскими врачами, работающими в Москве. На встрече обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией в Абхазии. «Состоялся конструктивный, деловой разговор, по итогам которого будут приняты определенные меры», – заявил Бжания.
- Абхазский президент посещал Москву в сентябре – он встретился с руководителем Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Ранее Бжания находился в российской столице перед открытием де-факто границы с РФ, а в июне он принял участие в параде Победы в Москве.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 26 человек
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1600, в общем составив 80 410.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 27 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 652 и сейчас составляет 51 814.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 26 человек. За исключением одного, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1222.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 347 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (восемь – за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 27 027, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 382 938 (3397 – за последние сутки).
В Цхинвали умер пациент с COVID-19, выявлено 64 новых случая
В Южной Осетии зафиксирована четвертая смерть от коронавирусной инфекции. Как сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева, 65-летний мужчина скончался в инфекционной больнице Цхинвали.
Ранее от коронавируса скончались жители Южной Осетии в возрасте 83 и 88 лет, от пневмонии скончался 47-летний мужчина.
Агентство «Рес» сообщает, что за минувшие сутки провели 132 исследования на COVID-19, из них 64 теста показали положительный результат.
Всего со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) заболели 533 гражданина, за всё время пандемии – 623.
В связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, югоосетинский Минздрав развернул в детской больнице РММЦ до 100 коек. Кроме того, в Цхинвали развернут российский военно-полевой госпиталь на 150 мест.
Бизнесмен Михаил Ломтадзе стал миллиардером после успешного IPO
Грузинские СМИ и пользователи социальных сетей обратили внимание на успех бизнесмена Михаила Ломтадзе. Он – председатель правления казахстанской компании Kaspi.kz, которой принадлежит Kaspi Bank. Компания недавно успешно разместила акции на Лондонской фондовой бирже.
Bloomberg пишет, что до IPO Ломтадзе был владельцем 26% акций компании. Учитывая стоимость ценных бумаг, его состояние оценивается в $1,8 млрд.
Казахская редакция радио «Свобода» со ссылкой на Bloomberg отмечает, что финансово-технологическую компанию в свое время основал Кайрат Сатыбалды – племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По словам автора, московская инвестиционная компания Baring Vostok, владеющая 35 процентами акций Kaspi, подписала в 2016 году соглашение с Кайратом Сатыбалды об «инвестировании в страну».
- Михаил Ломтадзе родился в Батуми в 1975 году. Будучи студентом, основал в Тбилиси аудиторскую и консалтинговую компанию Georgia Consulting Group Audit, которая в 2002 году компания стала частью глобальной сети Ernst & Young. В 2004-2016 годах был партнёром в Baring Vostok Capital Partners, в 2003-2005 годах возглавлял российскую ассоциацию венчурного инвестирования, в 2006-2010 годах был членом правления российского Центра финансовых технологий.
- В 2008 году Ломтадзе заявил: «Я, конечно, очень люблю Грузию. Когда-то, в конце жизни, буду обязательно жить в Грузии». В 2017-м сказал, что у него грузинский паспорт и получать гражданство Казахстана он не планирует. В июне текущего года Ломтадзе был награжден медалью, учрежденной президентом Кахастана, за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.
Во Франции исламисты атаковали десятки сайтов после заявлений Макрона
Во Франции в ночь на вторник десятки сайтов подверглись хакерским атакам исламистов. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс". На сайтах, в том числе районных управ, появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мухаммеда и смерти Франции, а также изображения президента страны Эммануэля Макрона в виде свиньи.
Поводом для атаки стали высказывания Макрона об убийстве учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка. Макрон назвал погибшего преподавателя "тихим героем", а само нападение "исламистским терактом". Выступая 23 октября на траурной церемонии в память об убитом учителе, президент Франции заявил, что ислам находится в состоянии кризиса и призвал к защите светских ценностей Французской республики от радикального ислама.
Заявления Макрона об исламе вызвали возмущение в ряде стран Ближнего Востока. Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику".
Муфтий Чечни и советник главы республики Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции "террористом номер 1" и "врагом всех мусульман". Его заявление опубликовано в инстаграме духовного управления мусульман Чечни.
В нём муфтий осуждает акции памяти убитого преподавателя Самюэля Пати, в ходе которых на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. "Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь! Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора "национальным героем"", - говорится в заявлении муфтия Чечни.
- 47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября в пригороде Парижа. Незадолго до гибели он показывал ученикам карикатуры из журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.
- Подозреваемый в убийстве – 18-летний уроженец Москвы, этнический чеченец Абдулах Анзоров. В 2018 году его семья запросила во Франции убежище. Анзоров выложил в свой твиттер фотографию обезглавленного Пати, заявив, что "казнил" его за оскорбление пророка. Полицейские пытались задержать Анзорова, но он направил на них духовой пистолет и был застрелен.
В России введён масочный режим и запрещена ночная работа ресторанов
Роспотребнадзор обязал всех жителей России носить маски в общественных пространствах и транспорте, и в лифтах. С 23 часов до 6 утра запрещена работа ресторанов и проведение мероприятий. Постановление вступает в силу с 28 октября.
Документ принят на фоне неостанавливающегося роста числа больных коронавирусной инфекцией нового типа в России. В октябре прирост новых случаев дважды становился рекордным. 27 октября в России было выявлено 16550 заболевших за сутки, с начала эпидемии — 1 547 774 человек, прямо сейчас, по официальным данным, болеют больше 360 тысяч человек.
Во вторник правительство расширило перечень медучреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19. Для них выделено на тысячу коек больше. Всего на данный момент развернуто свыше 216 тысяч соответствующих коек, в том числе 28 222, обеспеченных аппаратами искуственной вентиляции лёгких.
Накануне в России, согласно сообщению оперативного штаба, зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19, за сутки выявили 17 347 новых случаев. Общее число инфицированных в стране с начала эпидемии перевалило за 1,5 миллиона человек. Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.
В Нагорном Карабахе из-за ранения сменили министра обороны
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян освободил от должности министра обороны, командующего Армией обороны Джалала Арутюняна.
«Решение об освобождении Джалала Арутюняна продиктовано полученным им накануне ранением, и это не должно стать поводом для обсуждений. Желаю Джалалу Анатольевичу скорейшего выздоровления и уверен, что очень скоро он вернется на службу родине», – написал Араик Арутюнян в социальной сети Facebook.
Министром обороны назначен генерал-майор Микаэл Арзуманян, ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
«Уверен, что Микаел Арзуманян осознает степень ответственности на своей новой должности и приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное ему доверие», – отметил Араик Арутюнян.
В свою очередь, пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян написал: «Азербайджанская пресса уже второй раз распространяет ложную информацию о Джалале Арутюняне, якобы он погиб. Сразу скажу, что жизни г-на Арутюняна ничто не угрожает, и полученное им на одной из боевых позиций ранение, к счастью, нетяжелое, и очень скоро он вернется в ряды армии. Выполнение этих тяжелых обязанностей президент Арутюнян поручил генералу Арзуманяну. В сложившейся тяжелой военной ситуации действительно многое нужно сделать».
«Радио Азатутюн» пишет, что Джалал Арутюнян возглавлял оборонное ведомство Карабаха с февраля этого года.
В Грузии за сутки скончались 23 пациента с COVID-19
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 238. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 23 пациента. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки выявлено 1824 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 32 127.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595;
- 23 октября – 1759;
- 24 октября – 1941;
- 25 октября – 1928;
- 26 октября – 1872;
- 27 октября – 1824.
Побит рекорд по числу выздоровевших за сутки пациентов (1262). Всего выздоровевших – 12 632.
Алиев: отношения с Грузией могут стать примером для Азербайджана и Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддерживает глубокую интеграцию южнокавказского региона, – заявил он в интервью FOX News. На вопрос, как он видит дальнейшее развитие событий, Алиев ответил:
«Сейчас сложно прогнозировать когда и что произойдет. Это зависит не только от нас. Потому что войну ведет не одна страна. Это не односторонний процесс. Но я могу вам сказать, каким я хочу видеть регион. Я хочу глубокой интеграции южнокавказского региона, хочу увидеть, как когда-то в будущем наши стратегические отношения с другой страной Южного Кавказа - Грузией в определенном смысле станут примером для отношений между Азербайджаном и Арменией. Потому что все войны заканчиваются и наступает мир».
Алиев сказал, что считает возможным найти дипломатический путь решения нагорно-карабахского конфликта:
«Но это будет зависеть от воли армянской стороны. Что произошло после Второй мировой войны. Германия и США убивали друг друга. Советский Союз и Германия убивали друг друга. Были убиты десятки миллионов людей. А теперь, посмотрите, об этом никто и не помнит. Это не провоцирует к вражде. Почему армяне и азербайджанцы не могут жить вместе в Нагорно-Карабахском регионе так же, как они это делают в Грузии, России, Украине, многих других странах?».
Ранее, в интервью японскому агентству Nikkei Алиев сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией находится на очень высоком уровне.
В интервью ТАСС он сказал, что «в некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы проживают вместе».
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
В Беларуси завершился срок ультиматума Лукашенко. Что произошло?
В центре Минска, а также в Бресте, Гродно, Могилеве и Лиде правоохранительные органы Беларуси задержали более трехсот участников акций в поддержку объявленной оппозицией общенациональной забастовки против режима Александра Лукашенко, сообщают правозащитный центр «Весна» и местные СМИ.
В понедельник в Беларуси начались уличные акции в поддержку общенациональной забастовки, объявленные одним из лидеров оппозиции и экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской. За день до этого истек срок действия «народного ультиматума», предъявленного оппозицией Лукашенко - от него требовали уйти в отставку и освободить политзаключенных.
Утром в понедельник часть сотрудников крупных белорусских предприятий, среди которых - ГродноАзот, МАЗ, МТЗ, Белкоммунмаш и другие, не вышли на работу, устроив на территории предприятий сидячие забастовки. Такие же акции устроили студенты нескольких крупных вузов страны, а в Минске учащиеся вышли небольшими колоннами на улицы. К ним присоединились колонны пенсионеров, которые параллельно проводили свой марш протеста. Всего в разных местах города на улицы вышли несколько десятков тысяч человек.
Акции проходили мирно, однако в МВД Беларуси объяснили новые массовые задержания тем, что некоторые из протестующих якобы начали жечь покрышки на проезжих частях улиц. Кроме того, телеграм-канал Nexta сообщил, что неизвестные несколько раз открывали стрельбу по участникам акций из пейнтбольных ружей.
Касаемо забастовки, действующие власти Беларуси признали «некоторые волнения на предприятиях», но отметили, что они «не нанесли никакого экономического ущерба». Министр промышленности страны Петр Пархомчик заявил, что «предприятия ведомства работали в штатном режиме, продукция производилась и отгружалась потребителю».
Пресс-секретарь правительства Беларуси Александра Исаева также заявила, что «все предприятия реального сектора экономики на утро понедельника работали как обычно, производства остановлены не были».
- Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Самые массовые акции, в которых принимают участие от ста до двухсот тысяч человек, проходят по воскресеньям. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырех человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счет идет на тысячи.
- Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность прошедших выборов. Россия выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую. Сам президент Беларуси провел тайную инаугурацию, что еще более усилило недовольство его противников.
Российская авиация в Сирии разбомбила лагерь исламистов
На северо-западе Сирии в результате российских авиаударов погибли не менее 78 бойцов-исламистов, союзных Турции, еще около ста ранены. Об этом сообщила сегодня, 26 октября, «Немецкая волна» со ссылкой на сирийский Центр мониторинга нарушений прав человека. По данным правозащитников, многие раненые находятся в критическом состоянии, поиски жертв авиаударов продолжаются.
Удары наносились российскими самолетами по военному учебно-тренировочному лагерю исламистской группировки «Файлак аш-Шам». Лагерь находится в провинции Идлиб недалеко от границы с Турцией. Часть бойцов, завершивших подготовку в лагере, должны были покинуть его в ближайшие дни.
В начале 2019 года армия президента Асада при поддержке России начала крупное наступление в провинции Идлиб, чтобы вернуть эту провинцию под контроль Дамаска.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 100 жителей Абхазии, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 285 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 100 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, 128 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 38 – средней степени тяжести. Выписаны 2 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3839 человек. 36 летальных случаев. Выздоровели 1464 человека. В Гудаутский госпиталь были доставлены 4 человека.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
В мобильном госпитале скончался пациент 1951 года рождения. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, сегодня, 26 октября, мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии и резко выраженной сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
По информации МВД, разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа
По информации МВД, разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе на брифинге в краевом управлении полиции Самегрело-Земо Сванети.
«Несмотря на распространенное 25 октября Министерством внутренних дел заявление и призыв, определенные медиасредства опубликовали информацию о личности и фото идентифицированного лица, которое совершило разбойное нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди, ранее, чем это было подтверждено в министерстве.
Еще раз хотим обратиться ко всем, что целенаправленное распространение информации о преступлениях подобной тяжести, параллельно с интенсивными оперативными мероприятиями, препятствует процессу расследования, текущим и планируемым полицейским мероприятиям. Исходя из того, что для части общества уже известна личность идентифицированного преступника, МВД обнародует информацию о нем.
В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, лицо, причастное к нападению, идентифицировано как Бадри Эсебуа, 1988 года рождения. Полиция активно проводит специальные оперативные, розыскные и следственные мероприятия по установлению его местонахождения и задержания.
Следствие ведется по статьям 236, 323 и 329 УК Грузии, которые предусматривают осуществление террористического акта, захват заложников с террористической целью, а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия», - заявил Владимир Борцвадзе.
- 21 октября в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 граждан. Усилиями правоохранительных органов, после нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников, которых заменил начальник краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандил Галдава. Позже нападавший покинул здание банка вместе с Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью.
Специалисты подразделений РХБЗ Минобороны РФ продезинфицировали социальные объекты Очамчирского района
Сегодня специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, провели мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов Очамчирского района - здания администрации, прокураторы, МВД, рынка, районной больницы, школы и воинской части. Всего за день впервые было обработано более 85 тысяч квадратных метров различных поверхностей, 23 здания и 5 объектов, прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий.
В мероприятиях обработки принимает участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ, задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования.
Работы ведутся уже шестой день подряд, всего за время пребывания российских специалистов войск РХБЗ в республике было продезинфицировано около 300 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.
- Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Абхазию. За время движения колонна преодолела более 800 километров. В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения 17 октября с.г. личный состав провел технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.
- В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с абхазскими медицинскими специалистами оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных мероприятий.
Выписавшийся из COVID-гостиницы 21-летний молодой человек умер в Рустави
21-летний молодой человек, который выздоровел от коронавируса и накануне покинул COVID-гостиницу, умер сегодня в Рустави.
Как сообщил журналистам представитель Минздрава Грузии Амиран Гогитидзе, предварительная причина смерти – внезапная остановка сердца.
«Он чувствовал себя хорошо, у него не было жалоб. Он несколько раз обращался к врачам, чтобы его досрочно выписали из COVID-гостиницы. Сегодня его нашли мертвым во дворе дома», – заявил Гогитидзе.
В Чили проголосовали за замену принятой при Пиночете конституции
В Чили подавляющее большинство принявших участие в референдуме выступило за то, чтобы заменить конституцию, принятую ещё в эпоху правления генерала Аугусто Пиночета, новым основным законом. За отказ от действующей конституции проголосовали 78 процентов избирателей.
Президент Чили Себастьян Пиньера, представляющий правые силы, согласился провести референдум о конституции после массовых протестов, которые охватили страну в прошлом году. Главной темой протестов было растущее экономическое неравенство в Чили, которое многие их участники считают наследием эпохи Пиночета.
В годы правления военной хунты, которую генерал возглавлял после переворота 1973 года, когда был свергнут левый президент Сальвадор Альенде, в стране были проведены рыночные реформы и масштабная приватизация. Участники протестов считают, что в конституции, которая была принята уже в конце эпохи Пиночета и содержит демократические нормы, нет достаточных социальных гарантий, в частности в сфере образования и здравоохранения.
Новую конституцию должно разработать собрание, которое будет избрано всенародным голосованием в апреле будущего года. Текст будет вынесен на новый референдум.
После оглашения итогов референдума многие чилийцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать результат.
В 1988 году также на референдуме чилийцы отказались продлить срок президентских полномочий Пиночета. Этот референдум часто приводится как пример объединения разных по идеологии политических сил для борьбы за демократию.
Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву.
«Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу абхазского лидера сообщает, что Бжания проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
- Абхазский президент посещал Москву в сентябре – он встретился с руководителем Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
- Ранее Бжания находился в российской столице перед открытием де-факто границы с РФ, а в июне он принял участие в параде Победы в Москве.
«Грузинская мечта»: оппозиция готовит фальшивые видео – дипфейки
Руководитель предвыборного штаба «Грузинской мечты», один из лидеров правящей партии Ираклий Кобахидзе призывает избирателей к бдительности. Он заявил, что оппозиция в преддверии выборов готовит фальшивые видео – дипфейки.
«У нас есть информация, что представители радикальной оппозиции готовят материалы с использованием таких программ, как, например, Deepfake. Напомню, что при помощи подобных технологий можно подделать даже видеоизображение человека», – сказал Кобахидзе.
Представитель «Грузинской мечты» отметил, что до выборов остается несколько дней и необходимо сохранить мирную и конструктивную избирательную среду в стране.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Выборы пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
- Дипфейк (deepfake) — технология создания фейковых видео с использованием искусственного интеллекта, 3D-моделирования и нейросетей.
Путин заявил о готовности не размещать в Европе ракеты 9М729
Президент России Владимир Путин заявил о готовности России отказаться от развёртывания на европейской части своей территории ракет 9М729, параметры которых, как считают Соединённые Штаты и их союзники, нарушают действовавший между США и Россией договор о ракетах средней и меньшей дальности.
Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля. В нём подчёркивается, что Россия откажется от размещения ракет только в случае, если европейские страны НАТО не будут размещать на своей территории ракеты средней и меньшей дальности. При этом Путин утверждает, что Россия настаивает на том, что разработка ракеты не нарушала договор.
Именно ракета 9М729 стала главной причиной выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году. Россия также вышла из этого договора, и он прекратил действие. Страны НАТО заявляли, что пока не будут размещать ранее запрещённые ракеты в Европе. В заявлении Путина говорится, что Россия будет придерживаться моратория на их размещение - "пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства".
Путин также призвал разработать механизм взаимных проверок в отношении, соответственно, комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк‑41 на базах США и НАТО в Европе и ракет 9М729 на объектах Вооружённых Сил России в Калининградской области.
Это уже второе за короткое время заявление Путина, посвящённое договорённостям с США в сфере ракетно-ядерного вооружения. Ранее российский президент призвал продлить на 1 год договор СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Впоследствии стало известно, что Россия согласилась на одно из условий США - о "заморозке" своих ядерных арсеналов на время продления договора. Переговоры продолжаются.
- 3 ноября в США пройдут президентские выборы. Президент Дональд Трамп заявляет о стремлении договориться с Россией. В то же время, его администрация, ссылаясь на российские нарушения, инициировала выход из договора о РСМД. Соперник Трампа Джо Байден подчёркивал что выступает за продление договора СНВ-3 и сохранение архитектуры ядерной безопасности. В то же время он прямо называет Россию одним из главных противников США на мировой арене.
На крупных предприятиях Беларуси проходят акции протеста
На ряде крупных промышленных предприятий Беларуси утром в понедельник начались акции протеста рабочих.
26 октября белорусская оппозиция объявила первым днём общенациональной забастовки с политическими требованиями, главное из которых - уход Александра Лукашенко.
Пока нет точной информации о том, остановили ли какие-либо крупные предприятия работу. Власти утверждают, что все они работают в обычном режиме.
Известно, однако, что на ряде заводов в Минске и других городах рабочие собирались на проходных или организовывали шествия с призывами к забастовке. Оппозиционные телеграм-каналы и независимые СМИ со ссылкой на активистов сообщают об участии в забастовках по крайней мере части работников ряда предприятий.
Около 100 человек, по сообщениям, отказались принимать утреннюю смену на заводе "Гродно-Азот". Они устроили акцию протеста на проходной, несколько человек были задержаны.
Митинги рабочих прошли на Минском тракторном заводе, Минском электротехническом заводе, Минском заводе колёсных тягачей, предприятии "Беларуськалий".
Бастуют студенты нескольких крупных вузов. Некоторые из них заняли аудитории в своих вузах. Несколько колонн студентов вышли на улицы Минска. В соцсетях публикуются видео студенческих протестов и дискуссий студентов с представителями администрации.
В нескольких районах Минска люди встают в так называемые цепи солидарности - в них участвуют студенты, медики, рабочие.
Сообщается о разгоне нескольких акций протеста. По данным правозащитников, число задержанных в Беларуси в понедельник уже превысило 100.
Также сообщается, что сегодня не открылся ряд предприятий малого бизнеса и сферы услуг. Акцию протеста, в частности, устроили сотрудники мобильного оператора МТС.
- Акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа - они начались после объявления Лукашенко победителем президентских выборов. Светлана Тихановская 2 недели назад выдвинула Лукашенко так называемый народный ультиматум - до 25 октября он должен был объявить об отказе от власти. В случае невыполнения требований с 26 октября, по словам Тихановской, должны будут начаться общенациональная забастовка и перекрытия основных дорог. Накануне оппозиционный лидер подтвердила призыв к забастовке, но о перекрытиях дорог не упомянула.
Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль 18 населенных пунктов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня объявил о взятии под контроль азербайджанскими войсками в ходе наступления на позиции армянских сил 18 населенных пунктов.
«Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд Зангиланского района, села Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр Джебраильского района, Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан Губадлинского района и город Губадлы. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!», – заявил Алиев.
Азербайджанские СМИ указывают, что в Баку с 27 сентября объявили о взятии 173 населенных пунктов в зоне нагорно-карабахского конфликта.
При этом представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян накануне опубликовал карту, отражающую, по его словам, ситуацию в зоне конфликта. На ней красным цветом обозначены территории, которые сейчас находятся под контролем Азербайджана.
Отметим, что сегодня Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении нового режима прекращения огня. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что «режим прекращения огня в целом соблюдается».
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Во Франции 22-летний выходец из России арестован за оправдание терроризма
22-летний житель города Блуа в центральной части Франции арестован по подозрению в оправдании терроризма. Он привлёк внимание правоохранительных органов лайком в твиттере под фотографией обезглавленного учителя Самюэля Пати. Об этом сообщает французский канал BFM TV.
Арестованный — чеченец, родившийся в России. Есть ли у него российское гражданство и какой у него статус во Франции — не уточняется. Во время обыска у него в доме обнаружена коллекция ножей, оружие и патроны. В 2017 году он привлекался к ответственности за поддержку террористической атаки на редакцию Charlie Hebdo. Новые обвинения он отрицает.
Самюэль Пати — учитель истории, убитый 17 октября в пригороде Парижа. Незадолго до покушения он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова. После смерти он был обезглавлен. Подозреваемый — 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров был застрелен при попытке задержания.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 16 человек
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 973, в общем составив 78 810.
Число выздоровевших пациентов увеличилось на 254 и сейчас составляет 51 162.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 16 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1196.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 339 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 26 113, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 379 541 (2201 за сутки).
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