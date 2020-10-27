Саломе Зурабишвили: «Сохранение абхазского языка – наш долг»

Защита абхазского языка – один из вопросов, о котором мы можем позаботиться вместе, независимо от линии оккупации, так как это наш общий и будущий интерес, – об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении по случаю Дня абхазского языка (27 октября).

Зурабишвили напомнила, что абхазский внесен ЮНЕСКО в список языков, находящихся под угрозой исчезновения.

«Как президент Грузии и гарант её конституции, я несу ответственность за защиту абхазского языка. Это самая большая и в то же время самая тяжелая ответственность для меня. Особенно в то время, когда абхазский язык включен ЮНЕСКО в список языков, находящихся под угрозой исчезновения. С того дня, как меня избрали президентом, я чувствую эту ответственность и во всех своих выступлениях, где это возможно, стараюсь подчеркивать этот вопрос. Я неоднократно подчеркивала жизненную важность сохранения абхазского языка и культуры не только на словах, но и на деле. Забота администрации президента проявляется в разной форме: в публикации грузино-абхазской версии новой редакции конституции Грузии, в финансировании двуязычного литературного журнала», – заявила Саломе Зурабишвили в видеообращении.

Президент отметила, что именем Амра был назван один из залов её резиденции в Тбилиси, где было записано видеообращение, – пишет «Новости-Грузия».

«Защита абхазского языка — один из вопросов, о котором мы можем позаботиться вместе, независимо от линии оккупации, так как что это наш общий и будущий интерес. Если мы равняемся на будущее, это означает и то, что мы должны заботиться о расширении и развитии абхазоязычного интернет-пространства, так как современная наука и лингвистика этого жизненно требуют. Я верю, что перед лицом вызова наше общество сможет сплотиться вокруг общей цели, вместе преодолеть трудности и тем самым создать предпосылки для примирения и общего будущего», — заявила Саломе Зурабишвили в видеообращении.