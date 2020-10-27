Нормализацию не выбирают

Накануне парламентских выборов в Грузии международная кризисная группа опубликовала доклад под названием «Грузия и Россия: почему надо сохранить нормализацию и как это сделать». По мнению авторов документа, кто бы ни одержал победу на предстоящих выборах, не стоит торопиться отказываться от диалога с Москвой. Вместо этого следовало бы начать честное обсуждение существующих проблем.

«Что нового?», «Почему это важно?» и «Что нужно сделать?» – этими тремя вопросами задаются эксперты из международной кризисной группы в своем докладе, посвященном необходимости сохранения курса на нормализацию отношений между Грузией и Россией вне зависимости от того, кто победит на предстоящих парламентских выборах.

По мнению авторов доклада, новому грузинскому правительству придется принять решение о сохранении или отказе от курса на нормализацию, который сделал возможным туристические и торговые связи между Тбилиси и Москвой. Авторы доклада опасаются, что если новые грузинские власти изменят вектор, то последствия могут быть критическими. В документе, в частности, говорится:

«В случае краха процесса нормализации может увеличиться вероятность того, что будущие инциденты вдоль линий разграничения с отколовшимися Южной Осетией и Абхазией выйдут из-под контроля. Это также может отрицательно сказаться на и без того натянутых отношениях России с западными странами, не говоря уже об отношениях с самой Грузией… Нынешний диалог в рамках процесса нормализации не затрагивает вопросы, связанные с конфликтными регионами. Чтобы снизить трения и заручиться поддержкой Москвы в вопросах торговли и контактов через разделительные линии, Грузии и России следует активизировать обсуждение этих вопросов в формате Женевских дискуссий. Только так удастся более успешно справиться с ростом напряженности вдоль линий разделения».

Эксперты международной кризисной группы обращают внимание на то, что «отдельные грузинские политические силы, пользуясь моментом, заявляют, что нормализация больше не нужна, настаивая на более конфронтационном подходе в отношении России». При этом авторы доклада считают, что выдвигаемая ими конфронтационная стратегия зиждется на расчете, что западные страны будут готовы ее активно поддержать, что само по себе не вполне очевидно.

«Даже если Грузия пойдет на радикальное изменение своего курса в отношении России и ей удастся заручиться западной поддержкой, это только увеличит вероятность опасной эскалации в регионе. Наиболее верным в нынешней ситуации стало бы обоюдное решение Тбилиси и Москвы сохранить курс на нормализацию, но с условием расширения сотрудничества в направлении тематики конфликтов, чтобы исправить положение людей, проживающих в отколовшихся регионах и вдоль линий разделения. Одновременно им следует активизировать обсуждения по вопросам безопасности, чтобы разрешить проблемы, возникающие вдоль линий разделения», – говорится в исследовании.

Как отмечают эксперты международной кризисной группы, процесс нормализации, запущенный Россией и Грузией в 2012 году, является уникальным экспериментом на постсоветском пространстве. Вскоре после войны и в условиях отсутствия дипломатических отношений две страны начали прямой диалог по торговым, гуманитарным и другим вопросам, не связанным с конфликтом. Но сегодня попытки обходить стороной процессы, непосредственно касающиеся Абхазии и Цхинвальского региона, заводят нормализацию в тупик:

«Оставив в стороне чувствительные вопросы безопасности и политического статуса отколовшихся регионов, восемь лет диалога дали возможность восстановить различные каналы связи между двумя государствами и помогли сохранить относительно спокойную обстановку в Грузии. Но в нынешней ситуации курс на нормализацию больше не может обходить стороной нарастающую напряженность вдоль линий разделения с Абхазией и Южной Осетией. Более того, неспособность России и Грузии включить в свои обсуждения тематику конфликтов препятствует развитию важного гуманитарного диалога Тбилиси с отколовшимися регионами и препятствует запуску переговоров вокруг предложения оживить торговлю в направлении Абхазии».

При этом возможное возобновление конфронтации с Россией, по мнению экспертов международной кризисной группы, не является выходом из ситуации. Более того, считают специалисты, такой курс способен подорвать устремления Грузии не меньше, чем устремления России, и может привести к опасной эскалации.

Опасения экспертов, очевидно, связаны с взаимными обвинениями, обмен которыми между Москвой и Тбилиси в преддверии выборов в Грузии участился. Правящая партия «Грузинская мечта», которую оппоненты обвиняют чуть ли не в прямых связях с Москвой, перед выборами ужесточила риторику в отношении России. Последняя в долгу не остается. В частности, недавно, комментируя упреки грузинской стороны в срыве очередного раунда вышеупомянутых Женевских дискуссий, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила:

«Российская сторона сохраняет настрой на продолжение диалога в рамках Женевских дискуссий. Ожидаем визит сопредседателей в Москву 6 ноября… Прискорбно, что в Тбилиси не оставляют попыток разыграть антироссийскую карту, очевидно, с проекцией на предстоящие 31 октября парламентские выборы».

Ответ председателя парламента Арчила Талаквадзе также не отличался дипломатичностью:

«Это циничное заявление с их стороны. Страна, которая оккупировала грузинские территории и которая ответственна за то тяжелое гуманитарное положение, которое наблюдается в обоих оккупированных регионах, где постоянно нарушаются права человека, обвиняет Грузию в том, что она проводит какую-то деструктивную политику».

Исходя из сложившейся ситуации, авторы доклада международной кризисной группы отмечают: вне зависимости от того, какая партия или группа политических сил одержит победу на парламентских выборах в Грузии 31 октября, им «следует сформировать новый политический подход, который бы позволил снять напряженность в направлении Абхазии с Южной Осетией и в целом России».

Москве же, в свою очередь, предстоит определить новые пути сотрудничества с Тбилиси, если она на самом деле заинтересована в снижении напряжения и поддержке инициатив, которые могли бы помочь облегчить экономические проблемы отколовшихся регионов. Один из путей, как это сделать, – это задействование курса на нормализацию для выстраивания дальнейших отношений.

Достигнутые на сегодняшний день результаты процесса нормализации создают основу для возможных новых направлений сотрудничества между Тбилиси и Москвой, в первую очередь по вопросам, связанным с отколовшимися регионами. Это сотрудничество не подразумевает сиюминутного пересмотра в основных установках относительно политического статуса отколовшихся регионов. Москве и Тбилиси будет правильнее двигаться вперед небольшими шагами, чтобы обеспечить сохранение стабильности в регионе, что в интересах всех сторон, считают в международной кризисной группе.