«Вечер Чехова» в режиме онлайн

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера выпустил специальный онлайн-проект «Вечер Чехова» к 160-летию со дня рождения классика русской литературы. Изначально планировавшаяся в Арт-Фойе, из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений, премьера состоялась сегодня на YouTube-канале Русдрама.

У Абхазии есть особая связь с Антоном Чеховым, выходящая за рамки просто любви жителей республики к его творчеству. Писатель посетил эту часть Черноморского побережья как минимум один раз. Заметки в прессе и личные письма свидетельствуют о том, что Чехов приехал в Новый Афон в июле 1888 года, а затем побывал в Сухуме. Поэтому пропустить празднование 160-летия со дня рождения классика русской литературы Русдрам не мог, и появилась идея провести творческий вечер в Арт-Фойе. Но планам не суждено было сбыться: помешали введенные в середине октября ограничения в связи с распространением коронавируса. И было принято решение показать постановку на YouTube-канале театра.

Часовая программа онлайн-проекта «Вечер Чехова» состоит из трех частей.

Первая – это мини-спектакль, основанный на фрагменте постановки 2005 года режиссера Нины Балаевой, который был специально восстановлен для новой задумки. Анна Гюрегян, Джамбул Жордания и Рубен Депелян разыграли часть комедийной пьесы «Предложение».

Актриса Анна Гюрегян была задействована в постановке 2005 года, и, по ее признанию, вернуться к своему персонажу спустя столько лет было радостным событием:

«Наталья Степановна – дама незамужняя, которая вся погружена в работу по дому. Она ведет хозяйство, так как отец такой никчемный управитель дома. Это такая баба – железная рука, которая после смерти матери взяла все в свои руки. И ей, конечно же, хочется строить свою жизнь, скажем так, по-современному, она пытается запрыгнуть в последний вагон. Вот последним вагоном оказался Ломов. Вот такая вот барышня. Этот спектакль давно не игрался. Уже больше 15 лет, наверное. Мы его отыграли один раз на открытии театра пять лет назад. И потом он ушел у нас на полку. Вернуться к нему было большим удовольствием. По сути, этот кусочек мы за два дня вспомнили, то есть он в нас сидит, и, хоть мы взрослеем, наши персонажи остаются молоды. И, конечно, было очень здорово еще раз сыграть, потому что такое ощущение, что ты прямо прыгнул туда, обратно. Ведь физически тело помнит все, и от этой физики мы все вспоминаем: не только репетиции и какие-то приемы, которые тогда искались, но вообще то время».

Вторая и третья части «Вечера Чехова» были поставлены режиссером Марией Романовой, которая ранее уже выпустила в Русдраме спектакли «Кровавая свадьба» и «Радость вопреки всему».

В рамках второй части онлайн-проекта Рубен Депелян зачитал письма Антона Чехова. Ввод в постановку этого эпизода имеет особую актуальность и перекликается с сегодняшними проблемами человечества, потому что они были написаны в период эпидемии холеры, в начале 1890-х годов, когда прозаик занялся помощью больным и под его опекой находились два десятка деревень, подверженных распространению инфекции.

Последняя часть онлайн-проекта представляет собой композицию из трех, пожалуй, самых известных чеховских пьес: «Вишневый сад», «Чайка» и «Три сестры», которые были воплощены «на сцене» актерами Симоной Спафопуло, Мариной Скворцовой и Асланом Киут. Режиссер Мария Романова так пояснила свою задумку третьей части «Вечера Чехова»:

«Здесь не стояла задача какого-то сюжетно-горизонтального исполнения роли. И это такая интуитивно сложенная композиция, в которой, как мне кажется, получился довольно глубокий смысл, потому что в своих монологах женщины оплакивают судьбу, решают какие-то свои личные вопросы. Они перемежаются с монологом Пети Трофимова о проблемах человечества. И в этом есть, как мне кажется, такой свой грустный юмор и довольно глубокий смысл, когда женщины – в своих личных трагедиях, а мужчины философствуют. И я получила большое профессиональное удовольствие в работе с актерами и в целом благодарна за возможность погрузиться вновь в горячо мною любимого Антона Павловича Чехова, в его мир и мир его героев».

После премьеры «Вечера Чехова» на YouTube-канале постановка станет доступна любому желающему не только на этой платформе, но и в социальных сетях Русдрама. К тому же в планах у театра есть желание показать «Вечер Чехова», как и задумывалось изначально, в Арт-Фойе перед настоящими зрителями.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия