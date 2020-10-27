«Аидгылара»: третья реинкарнация

Сегодня в Сухуме состоялась презентация республиканской общественной организации «Аидгылара» («Единение»), которую возглавил бывший депутат парламента Абхазии (четвертого созыва) и бывший и.о. главы администрации столицы Абхазии (в конце 2019 – начале 2020 годов) Кан Кварчия.

Условия пандемии сделали очень необычными условия проведения презентации – под открытым небом, хотя почти летняя солнечная погода благоприятствовала этому. Все собравшиеся были в масках и разместились на стульях на двухметровом расстоянии друг от друга в центре отдыха на берегу моря в микрорайоне Маяк. В ожидании начала мероприятия группа журналистов рассуждала о том, что, наверное, Кан и его соратники решили не учреждать, как недавно Адгур Ардзинба сотоварищи новую ОО («Абхазское народное движение»), а просто возродить уже зарегистрированную в Минюсте организацию «Аидгылара», которую в середине нулевых годов возглавлял его отец, ныне спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. Тогда она существовала как общественно-политическое движение, а потом, подобно ряду других, пребывала немало лет в «спящем режиме». Но, как оказалось, организацию – в качестве ОО – зарегистрировали заново; ее учредители использовали лишь название – очень значимое и известное в новейшей истории Абхазии с той поры, когда в декабре 1988 года был создан Народный форум Абхазии «Аидгылара». Бывший заместитель генпрокурора Абхазии Эшсоу Какалия, который открыл и вел презентацию, сказал:

«С удовольствием сообщаю вам, что 25 октября нынешнего года мы получили свидетельство о государственной организации нашей организации. В сентябре на учредительном собрании ее председателем единогласно был избран Кварчия Кан Валерьевич. Как вы все видите, в соответствии с эпидемиологической ситуацией в республике, мероприятие проходит на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Предлагаю построить нашу работу следующим образом. Члены нашей организации подготовили доклады. Первым выступит сын Героя Абхазии Аслан Асландзия, затем мы предоставим слово представительнице молодежного крыла нашей организации Лолите Трапш, а затем – председателю нашей организации, участнику Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалеру ордена Леона Кану Кварчия».

Кан Кварчия в первой части своего выступления, прозвучавшей на абхазском языке, остановился на роли НФА «Аидгылара» в абхазском национально-освободительном движении, назвал имена многих его лидеров. Затем, уже на русском, он продолжил:

«Посоветовавшись с ветеранами национально-освободительной борьбы народа Абхазии, сознавая всю полноту ответственности, мы решили возродить организацию, сыгравшую в свое время ключевую роль в становлении и развитии нашего государства в сложнейших условиях. Как вы понимаете, речь идет об организации «Аидгылара». Ее роль в нашей новейшей истории человеку, для которого патриотизм – не пустой звук, сложно переоценить. В самом ее названии заложен посыл на объединение всех здоровых, прогрессивных и патриотических сил нашего общества».

Далее Кварчия остановился на наиболее важных, по его мнению, проблемах, стоящих сейчас перед обществом:

«Безусловно, наиболее острая из существующих проблем – пандемия коронавируса. Серьезную озабоченность и тревогу вызывает безответственное отношение к решению данной проблемы со стороны наших властей. Недостаточное внимание к решению возникших проблем широко обсуждается в обществе. Яркое доказательство того, что предпринимаемых мер, мягко говоря, недостаточно, – стабильный рост инфицированных в республике, неуклонно растет и смертность. А власть вводит запреты, ограничения как-то неуверенно-виновато. Рекомендуем обратиться к опыту ваших предшественников. Решительные действия исполняющего обязанности президента Валерия Бганба были эффективными... Не могу не отметить, что работа медиков сродни с героизмом, и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить их за это… В период пандемии сложилась сложная экономическая ситуация. Но у властей нет ясного видения преодоления экономического кризиса… Не могу обойти вниманием тему взаимоотношений с нашим стратегическим партнером Российской Федерацией. Несмотря на сложную политическую обстановку в мире, экономический кризис и пандемию, Российская Федерация в очередной раз реальным делом подтверждает избранный курс по оказанию помощи Республике Абхазия в самых разных направлениях. На этом фоне не может не вызвать недоумения наметившиеся тенденции заигрывания с главным врагом… Венцом подобного рода действий стало тайное посещение нашей страны грузинскими политиками (во главе с Ирмой Инашвили). А ведь мы так и не получили внятного ответа на вопрос о цели данного мероприятия… Нынешним управленцам почему-то понадобилось беспрецедентное количество заместителей, помощников и советников. Необходимость пристроить соратников довела власть до абсурда; так, в отдельных министерствах у заместителей почему-то появились заместители. Это вообще нонсенс».

Прозвучал в речи Кварчия и критический выпад против персонально главы государства, когда он обратился к интервью того Абхазскому телевидению перед последними президентскими выборами:

«В своем интервью Бжания неоднократно заявлял о своем желании забыть историю так называемого отравления. И даже кого-то простил. Кого вы простили, Аслан Георгиевич? И главное – за что?»

На презентации были зачитаны приветствия, присланные от лидеров НФА «Аидгылара» Алексея Гогуа, Сергея Шамба, Альберта Топольяна. В приветствии Сергея Шамба, который ныне является секретарем Совбеза Абхазии, наблюдатели обратили внимание на слова: «Если возрожденное «Аидгылара» будет действовать согласно этим традиционным принципам (какие были у НФА), я – за такое движение».

А за несколько дней до этой презентации многие наблюдатели в Абхазии обратили внимание на пост в «Фейсбуке» под ником, где сторонник Кана Кварчия высказал много резкой критики в адрес Адгура Ардзинба, из чего они сделали вывод, что между этими молодыми политиками может развернуться борьба за лидерство в абхазской политической оппозиции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия