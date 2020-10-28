Серго Чихладзе: «У нас амбициозные планы – стать лидером региона»

До парламентских выборов в Грузии остались считанные дни. «Эхо Кавказа» продолжает представлять политические силы, участвующие в предстоящих выборах. О предвыборной программе «Стратегии Агмашенебели» – партии, созданной в июле этого года, рассказал один из ее лидеров Серго Чихладзе.

– На какой идеологической платформе находится ваша партия и что вы предлагаете избирателю?

Идеология партии стоит на нашем прошлом, истории, традициях, но в то же время мы целимся в будущее, чем и отличаемся от многих других

– «Стратегия Агмашенебели», если дословно перевести на русский, – это «стратегия созидания». Это новая партия. Практически по всем направлениям мы разработали план развития государства. Что касается идеологической опоры, мы больше правоцентристская партия, ближе к центру, так сказать. Идеология партии стоит на нашем прошлом, истории, традициях, но в то же время мы целимся в будущее, чем и отличаемся от многих других. Для нас важны все отрасли, мы комплексно подходим ко всем вопросам. Для нас одинаковые величины образование, здравоохранение, экономическое развитие, внедрение новых технологий, региональное развитие, развитие туризма, культуры – все это приоритетно и взаимосвязано.

– Какие ресурсы вы будете использовать при их осуществлении?

У нас амбициозные планы не только развивать что-то в стране, а стать лидером региона, международным хабом по туризму, здравоохранению, образованию, IT-технологиям и т.д.

– У нас амбициозные планы не только развивать что-то в стране, а стать лидером региона, международным хабом по туризму, здравоохранению, образованию, IT-технологиям и т.д. И у нас есть все, чтобы добиться этого. Когда мы говорим о том же развитии индустриальных парков, мы не подразумеваем, что на это деньги будут тратиться из государственной казны или бюджета, как это делает «Грузинская мечта» в течение этих восьми лет. Вот нашу программу прочтете, там по всем направлениям расписано по годам, месяцам, как и что мы будем делать и на что будем тратить, на какие ресурсы будем рассчитывать. И те ресурсы, которые есть, на самом деле не используются «Грузинской мечтой», и плюс не идет работа для привлечения инвестиций. Конечно, какие инвестиции будут привлекаться, когда у нас нет справедливого суда в государстве, когда иностранные инвесторы убегают из страны, для них неконкурентоспособные и несправедливые условия. У нас есть специальная программа, как преодолеть ковид-пандемию.

– Как раз этот вопрос у меня был, пандемия повлияла на вашу программу?

– В принципе, она повлияла на нашу программу в том плане, что в марте-апреле мы были единственной силой, которая (представила) четыре разных плана развития в условиях ковид-пандемии. Один план был, как создать диагностическую сеть по всей Грузии, чтобы тестирование, диагностирование происходило эффективно. До сих пор этот вопрос остается актуальным, потому что то, что мы предлагали государству еще в марте, не сделано.

– То есть ко второй волне власть не подготовилась, когда было время?

У нас есть разные планы, стратегии, как пережить эту пандемию и как с наименьшими потерями выйти из нее

– Вообще не подготовилась. Второй план также остается актуальным до сих пор. Если власти последует ему, мы намного лучше будем защищены во время пандемии. Создали план, как открыть границы, и этим тоже не воспользовалось государство, использованием так называемого ковид-паспорта, тестирования и т.д. Целый механизм мы разработали на примере европейских стран еще в мае. Мы предложили это правительству, но они этого не сделали, когда это еще было возможно и мы были «зеленой» страной и в день было лишь пять новых случаев, не больше. Сейчас, когда у нас стало больше тысячи случаев (в день), они говорят, что мы начнем открывать границы в ноябре по той же формуле, что мы предложили еще в мае. Но сейчас о каком открытии может идти речь, когда мы уже не сдерживаем эпидемию.

Разработали мы третий план – как спасти экономику, тех людей, которые потеряли работу, как поддержать их финансово. У нас есть разные планы, стратегии, как пережить эту пандемию и как с наименьшими потерями выйти из нее, чтобы потом осуществить долгосрочные планы, которые у нас есть.

– Что вы думаете по поводу территориальных конфликтов и каков ваш подход к решению этой проблемы?

– В первую очередь мы будем проводить диалог с нашими иностранными партнерами, союзниками. Не как во время этих восьми лет правления «Грузинской мечты», а чтобы грузинский вопрос был передовым на международной арене. Кроме того, наше быстрое экономическое развитие будет своеобразным стимулом для людей, живущих на оккупированных территориях, чтобы интегрироваться в грузинскую экономику, политику, культуру. Конечно же, мы все это будем решать мирным путем.

– Какими вы видите отношения с Россией?

У нас нет ни к русскому, ни к какому другому народу злости или такого рода настроя, но тот факт, что наши территории оккупированы Россией, не добавляет в копилку нашей дружбы дополнительных монет

– Все понимают, что, к сожалению, особо добрых отношений ждать не приходится, когда территория оккупирована этой страной. Но это не значит, что мы военным конфликтом будем решать этот вопрос. Этот вопрос мы будем рассматривать на международном уровне и будем использовать все существующие мирные механизмы давления на Россию. Остальное – покажет время, как наши отношения будут продвигаться.

Еще раз подчеркну, у нас нет ни к русскому, ни к какому другому народу злости или такого рода настроя, но тот факт, что наши территории оккупированы десятилетиями Российской Федерацией, не добавляет в копилку нашей дружбы дополнительных монет.

– И к концу, буквально в двух словах, кто ваш избиратель?

– Наши избиратели – все те люди, которые хотят получить позитивные изменения в этой стране. Все те, которые хотят видеть честных людей в политике, которые уже добились успеха в своих отраслях, вот все эти люди – это наши избиратели.