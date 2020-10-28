Давид Усупашвили: «Россия вошла в Грузию, поэтому мы не можем игнорировать и не иметь отношений»

В серии предвыборных интервью сегодня мы предлагаем беседу с одним из лидеров «Лело» Давидом Усупашвили.
– Что вы считаете приоритетным в вашей предвыборной программе и на что конкретно делаете ставку?
«Лело» считает, что без экономического прорыва разного рода популисты будут продолжать использовать население, которое находится в очень трудном положении в социальном смысле
– «Лело» делает ставку на экономическое возрождение страны, создание рабочих мест, привлечение инвестиций, начиная с внутренних, и «Лело» считает, что без экономического прорыва разного рода популисты будут продолжать использовать население, которое находится в очень трудном положении в социальном смысле. Т.е. становление среднего класса – это стратегическая задача страны, поэтому программа «Лело» где-то одну треть своего внимания уделяет экономическим вопросам и конкретным реформам, которые нужны для скорейшего возрождения экономики.
– А какое место в вашей программе занимают социальные проекты?
– Экономические и социальные аспекты в нашей программе сбалансированы так, что экономические реформы идут на один шаг вперед – для того чтобы, с одной стороны, обеспечить большую часть населения рабочими местами, тем самым облегчить прессинг социальных проблем на государственный бюджет, и с другой стороны, иметь больше возможностей экономического роста, для того чтобы направить ресурсы для самых нуждающихся семей.
– И с использованием каких ресурсов должны осуществляться эти реформы?
– Наша программа называется «План Маршалла». Этим мы хотели демонстративно подчеркнуть, что состояние Грузии, как страны, как экономики, как общества, такое же критическое, как это было в послевоенной Европе, и, с другой стороны, мы нуждаемся в очень быстрых и комплексных реформах. Для нашего «Плана Маршалла» упор делается в первую очередь на эффективное использование внутренних средств, и после этого обращение к международным финансовым инструментам и другим странам, которые могут поддержать Грузию, конечно, в первую очередь к иностранным инвесторам. Наша программа предусматривает, допустим, развитие капитального рынка, создание фондовой биржи, которая даст возможность тем небольшим, но все равно уже появившимся группам грузинских граждан, которые имеют средства для вложения в бизнес, но не имеют возможности, не имеют институциональных каналов для того, чтобы стать собственниками и чтобы свой же капитал вернуть экономике.
Мы создаем своего рода конкуренцию и пытаемся создать стандарт правосудия, которое будет очень эффективным рычагом для того, чтобы поднять уровень нашего правосудия
С другой стороны, мы делаем очень большой упор на быстрое улучшение инвестиционного климата путем создания международного арбитража в Грузии, который будет примером для грузинских судов и судей и который будет принимать споры и международных, и грузинских предприятий. Т.е. мы создаем своего рода конкуренцию и пытаемся создать стандарт правосудия, которое будет очень эффективным рычагом для того, чтобы поднять уровень нашего правосудия. Это основной и очень важный вопрос для того, чтобы осуществить экономические реформы.
Третье направление – это осуществление таких проектов, как Анаклия, который будет привязывать страну к рынку Евросоюза, и эта привязанность будет институциональной и многоплановой, именно комплексной. Анаклия, конечно, имеет и другие аспекты – безопасности, создания рабочих мест и экономических контактов с населением Абхазии и т.д. Но тот аспект Анаклии, что это такой большой проект, который будет иметь стратегическое значение для многих европейских стран и транснациональных корпораций, способствует тому, чтобы привлечь внимание и других потенциальных инвесторов. Мы предусматриваем логистический центр в Кутаиси, мы предусматриваем сделать Телави всемирной столицей виноделия, в нынешнее время таких столиц десять, и мы уже отправили в соответствующие международные органы заявку на то, чтобы Телави стал таким же центром. Привлечь т.н. винный туризм, и вот такого рода комплексный подход к вовлечению иностранных инвестиций и бизнеса, мы считаем, даст нам возможность очень скоро и быстро возродить экономику, – поэтому мы называем наш план «Планом Маршалла».
– Вы только что сказали о том, что проектом Анаклия вы намерены жителей Абхазии повернуть лицом к Грузии. Это и есть решение территориального конфликта?
Мы должны в первую очередь доказать жителям, которые проживают в Абхазии и Южной Осетии, что в единой Грузии их ожидает и безопасность, и благополучие, и свобода, и возрождение своих культурных ценностей
Это направление в решении конфликта, это направление по восстановлению территориальной целостности, которое, по нашим принципам, возможно только тогда, когда мы вместе это сделаем – грузины и абхазы, грузины и осетины. Мы должны объединиться опять в рамках единого государства, а чтобы это сделать, мы должны в первую очередь доказать жителям, которые проживают сейчас на оккупированных территориях – Абхазии и Южной Осетии, – что в единой Грузии их ожидает и безопасность, и благополучие, и свобода, и возрождение своих культурных ценностей и т.д. Поэтому Анаклия – это не решение, а направление к решению, т.к. «Лело» придерживается той политики, что силовым путем решить эти проблемы недопустимо и невозможно, и мы это не обсуждаем. А что остается? – остаются экономические и культурные пути, для которых Анаклия – самый подходящий проект.
– Батоно Давид, какими вы видите отношения с Россией?
– Отношения с Россией мы видим так: это необходимо. Желаем мы того или нет, это необходимо, потому что Россия не только сосед Грузии, Россия находится в Грузии – и в Сухуми, и в Цхинвали. Россия вошла в Грузию, поэтому мы не можем игнорировать и не иметь отношений. Другой вопрос, какие отношения. У нас нет дипломатических отношений, и это логично. Россия имеет два посольства на территории Грузии, - в такой ситуации понятно, что страна, которая подверглась оккупации, не может продолжать отношений с оккупантом так, будто ничего не было, и закрыть глаза на все это. Поэтому для «Лело» Россия есть фактор, Россия есть, как я сказал, не только в соседстве, но и в Грузии, поэтому мы должны продолжать наши усилия, и с помощью международного демократического сообщества и международных институтов, которые безоговорочно и очень крепко признают суверенитет Грузии и призывают Россию оставить оккупированные территории, с помощью наших партнеров во всем мире мы должны иметь отношения с Россией. Но эти отношения не могут пойти дальше гуманитарных и культурных, потому что многие грузины живут в России, и правительство Грузии, в котором «Лело» видит себя в ближайшем будущем, обязано думать о гражданах Грузии, где бы они ни проживали. Вот в таких вопросах, да, отношения есть и будут, но какого-то прорыва невозможно ожидать без решения вопросов деоккупации.
– Батоно Давид, пандемия внесла какие-нибудь коррективы в вашу программу?
Одна из наших первоочередных реформ – это фундаментальная реструктуризация нынешних долгов путем выделения новых кредитов тем, кто просрочил старые долги, для того чтобы покрыть задолженность
– Конечно, внесла большие коррективы, и поэтому первые шаги на пути экономического оздоровления вызваны как раз пандемией, потому что из-за этих проблем большинство, если не все бизнес-субъекты и граждане Грузии оказались в долгах, которые они не могут обслужить, и эти просроченные долги висят уже на шее и бизнес-субъектов, и банков, и нет возможности идти вперед. Поэтому одна из наших первоочередных реформ, которую мы проведем, и мы это уже давно советуем нынешнему правительству, но они не делают этого, – это фундаментальная реструктуризация нынешних долгов путем выделения новых кредитов тем, кто просрочил старые долги, для того чтобы покрыть задолженность и иметь возможность вложить доходы в будущее производство, т.к. если этого не сделать, они будут вынуждены платить за просроченные долги, остановить бизнес и потерять рабочие места и т.д. Поэтому это очень необходимый шаг, который мы сделаем сразу, как окажемся в правительстве, и для этого государство должно быть гарантом, что новые долги будут выплачены. Это даст возможность и финансовым институтам встряхнуть свои портфели, и даст возможность гражданам и бизнес-субъектам не закрываться, а продолжить работу.
Есть сторона, конечно, здравоохранение, – к сожалению, нынешнее правительство увидело в COVID-19 своего помощника в выборах, потому что такие хорошие данные на первом этапе пандемии дали им возможность хвастаться этим, но они не приняли во внимание наши и другие советы, что страна должна была быть лучше подготовлена ко второй или третьей волне пандемии, и сейчас мы находимся в очень трудном положении. Правительство не хочет вводить, может быть, необходимые ограничения, потому что это повлечет за собой недовольство народа перед выборами, и это сильно ухудшает ситуацию. Согласно нашей программе, мы думаем, что необходимо создать специальные учреждения для больных, потому что сейчас людей, которые инфицированы коронавирусом, посылают в больницы разных городов, которые не оборудованы для того, чтобы успешно бороться с инфекцией, – ни персонал не подготовлен, ни оборудование, и навыков нет, – что ухудшает ситуацию. Поэтому мы думаем, что необходимо создать специализированную больницу, где будет легче соблюдать те правила, которые нужны в таких ситуациях.
И третье – это подготовка важных институтов для совместного сосуществования с пандемией. Допустим, в сфере образования правительство не смогло сделать те шаги, которые нужны были для того, чтобы подготовить систему для дистанционного обучения и разных других вопросов.
– Кто ваш избиратель?
Наш избиратель – тот, который верит в то, что Грузия может стать такой же страной, какие мы видим в Европе; люди, которые верят в будущее Грузии и не поддаются российской пропаганде
– Наш избиратель – тот, который верит в то, что Грузия может стать такой же страной, какие мы видим в Европе; люди, которые верят в будущее Грузии и не поддаются российской пропаганде, которая направлена на то, чтобы развить такой нигилизм, что ничего не получится, мы останемся в бедности и оккупации, поэтому лучше забыть про Евросоюз, про НАТО, про достойную жизнь и т.д. Такой наш избиратель – люди, которые способны постоять за себя и в первую очередь ищут возможности для того, чтобы своим трудом обеспечить себя и свою семью, т.е. не ищут спасения ниоткуда. И наши избиратели – те, которые ценят свободу, хотят быть свободными гражданами в свободной стране, и наши люди – те, которые хотят быть вместе со странами и народами, которые решают глобальные проблемы, т.е. люди, которые устали быть получателями разной помощи и бенефитов. У нас есть амбиция быть в тех рядах, где обсуждают, как развивать культуру во всем мире, как развивать программы по защите природы, т.е. быть гражданами мира тоже – не только Грузии.
– Как вы характеризуете свою партию в идеологическом плане?
– Мы очень крепко стоим в центре. Мы в самом начале объявили, что это центристская партия, прагматическая партия, мы пытаемся обосновывать наши решения и программы больше на научных данных, чем идеологических взглядах, потому что страна нуждается в построении каркаса свободного государства, а какой ремонт делать на десятом этаже – желтый, красный или зеленый, – это немного попозже будет. Мы должны решать основные проблемы, центральные проблемы для построения институтов и построения страны, которая сможет преодолеть разного рода вызовы, и мы будет иметь возможность подправить кое-что – налево или направо. Но сначала мы должны встать на верный путь развития, на центральную дорогу, потом мы можем немного подискутировать, иногда слева обойти проблему или справа.
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