Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пишет о самой актуальной на данный момент проблеме Южной Осетии – дефиците товаров в республике из-за сложностей с оформлением грузов на таможне. Конечно, эта проблема по актуальности занимает второе место после распространения коронавируса, но дефицит касается и медикаментов. Автор отмечает, что подписанное в апреле 2016 года соглашение об интеграции таможенных органов Южной Осетии с таможенными органами России отмечали как достижение, но вышло наоборот. «С 1 января 2018 года вступил в силу Евразийский таможенный кодекс. Но неоднозначные последствия этого акта в Южной Осетии ощутили только в первой половине 2020 года. Именно в этом году положения кодекса стали требоваться российскими таможенниками по полной программе», – пишет «Республика». Как считают многие предприниматели и грузоперевозчики, прежние правила были лучше адаптированы к югоосетинским реалиям, они не предполагали таких строгих требований к оформлению грузов. При этом проблемы подобного рода ранее решались на уровне личных контактов руководства республики и российских таможенных органов. Иногда понимание можно было найти даже у рядового таможенника. Сегодня этого уже нет. Автор пишет о случаях, когда не разрешают провезти, например, головку сыра или банку меда, так как это акцизные товары. Проблему могло бы решить вступление Южной Осетии в Таможенный союз, но из-за статуса республики это пока невозможно, заключает «Республика».

Блогер Алан Парастаев комментирует распространение коронавируса в Южной Осетии. В частности, в последнее время часто звучат обвинения в адрес депутатов в том, что они требовали открытия границы, а это привело к вспышке коронавируса в республике. «Это все, может, и так. Но ведь не просто жаждой свободы и желанием путешествий на север было продиктовано требование открытия дороги; был перманентный продуктовый дефицит, рост цен, да и сами врачи, понимающие толк в ковиде, у нас так и не появлялись, а только во Владикавказе», – пишет блогер и предлагает прибавить к этому еще и скандалы с фактами нарушения режима карантина по прибытии в РЮО в виде непрохождения 14-дневной изоляции. И тогда становится понятно, почему в обществе посчитали, что закрытие дороги бессмысленно и не стоит тех проблем, которые оно доставляет, пишет Парастаев.

Газета «Южная Осетия» комментирует новость о том, что в Дзауском районе в этом году собрали 17 тонн картофеля. Как сообщил замглавы района Мендик Кочиев, часть урожая реализаторы планируют безвозмездно передать Дзауской средней школе, Цхинвальскому и Дзаускому интернатам, а также столичному пансионату для престарелых «Забота». Другая часть урожая будет реализована, а остальную сохранят на будущий год как посадочный материал. «Часть урожая также безвозмездно передадут одиноким престарелым жителям района, которые находятся в трудной жизненной ситуации», – добавил Кочиев. В связи с этим автор выражает сомнения в целесообразности такого решения. «Нашей экономике нужна рентабельность. Без рентабельности экономика нежизнеспособна. Какой смысл безвозмездно отдавать любой урожай без прибыли? На наш взгляд, более целесообразно выстроить такую экономическую модель обеспечения образовательных учреждений республики продуктами питания, чтобы Министерство образования закупало фрукты и овощи у республиканских аграриев, – считает издание. – Такой подход, закольцевание сельскохозяйственного производства, давно практикуется во всем мире, и нам остается только перенимать прогрессивный мировой опыт».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия