Число новых случаев коронавируса в Грузии снижается пятый день подряд

Белорусский посол в Аргентине и других странах Латинской Америки Владимир Астапенко во второй раз подал в отставку, заявив, что его работодатель нарушает законодательство, а отсутствие легитимности у Александра Лукашенко не даёт ему возможности работать. Об этом пишет издание Tut.by.

Астепенко уже подавал в отставку 23 августа, после инаугурации Лукашенко. Не получив на это ответа, он отозвал заявление и подал его заново — но теперь он хочет уволиться по статье о нарушении работодателем закона.

Посол считает, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции страны.

“Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа”, — цитирует его издание.

Астапенко — кадровый дипломат, карьеру начал третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Он занимал должность заместителя министра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году он был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом страны в Аргентинской Республике, а затем Чрезвычайным и Полномочным Послом в Чили, Парагвае и Перу.

После президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД по причине своей публичной гражданской позиции. Послы в Испании, Латвии и Словакии лишились своих должностей и / или дипломатических рангов, — напоминает Белорусская служба Радио Свобода.