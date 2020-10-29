«Мертвые души» идут на выборы своим списком

Предвыборный период как никогда актуализировал наличие в списках «мертвых душ». Эксперты обнаружили многотысячные несоответствия в списках избирателей, а сами избиратели – в списках прописанных в их жилье.

По данным Центральной избирательной комиссии, в едином списке на парламентских выборах Грузии 31 октября 2020 года числится 3 миллиона 511 тысяч избирателей. Дополнительно 14 170 граждан Грузии имеют право голосовать за рубежом.

Согласно же данным Грузстата, на территории Грузии проживает 3 миллиона 717 тысяч человек, из них в голосовании не могут участвовать лица младше 18 лет, а таких в Грузии около 900 тысяч человек. Получается, что несоответствие списков колеблется в диапазоне 600 тысяч голосов. Эксперты не раз обращали внимание ЦИК и Минюста на это и получали стандартный ответ, что списки формируются исходя из количества выданных удостоверений личности, тогда как фактически проживающих в Грузии граждан намного меньше.

Однако список голосующих за рубежом граждан настолько мал, что остается предположить, что за рубежом осела огромная армия грузинских нелегалов, полагает руководитель Центра стратегических инициатив Леван Алапишвили. И проблему нынешние власти решать не намерены. Впрочем, по словам эксперта, и во времена правления «Нацдвижения» на этот факт смотрели сквозь пальцы:

«Ни политический спектр, ни НПО не смогли решить проблемы манипуляции со списками. Скажу на личном примере: на сайте ЦИК я обнаружил приписанного к моему жилью абсолютно чужого человека. И даже мне, опытному юристу, понадобилось пройти ряд непростых юридических процедур в Минюсте, чтобы удалить его. И таких случаев много, что тут говорить о неискушенных гражданах, которые не имеют возможности проверять и ходить в разгар пандемии по инстанциям?»

Судя по многочисленным публикациям в СМИ, проблема носит системный характер. В эфире телеканала Pirveli прошло скандальное интервью Торнике Гогуадзе, который обнаружил приписанного к списку избирателей деда, скончавшегося 20 лет назад, но самое интересное началось потом:

«Я перепроверил свои данные на сайте ЦИК и, кроме деда, обнаружил приписанных к моей квартире еще 70 человек. Там несколько моих соседей, а остальные мне совершенно незнакомы. Я просто в недоумении и не знаю, что делать».

Власти объясняют это случайностью. Вот ответ одного из лидеров «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе:

«Вполне возможно, что кончина человека попросту не учтена, это вполне объяснимо».

С более развернутыми пояснениями выступил Зураб Саникидзе, председатель Агентства развития госуслуг. В своем обращении он призвал граждан воздержаться от распространения непроверенной информации:

«Необходимо отметить, что регистрация скончавшихся граждан происходит после поступления сообщения о смерти из медучреждения. Что касается регистрации граждан по месту жительства, то, согласно законодательству, к одному конкретному адресу может быть прикреплен только один человек. Он не может одновременно регистрироваться на двух адресах, вне зависимости от количества недвижимости, находящейся в его распоряжении».

Впрочем, эти объяснения мало что меняют, если каждый гражданин Грузии не будет самолично проверять регистрацию своего жилья, говорит Леван Алапишвили. Исходя из того, что многие граждане находятся нелегально за рубежом, это представляется практически невозможным, что дает широкое поле для манипуляций заинтересованным силам, считает эксперт.