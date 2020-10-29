Обзор абхазской прессы

Сопредседатель Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия высказала свое мнение о ковид-эгоистах, о ситуации с пандемией COVID-19 в Абхазии. Сайт chp-apsny.org публикует ее статью. «Коронавирус шагает по Абхазии семимильными шагами. Все больше скептиков переходят в лагерь тех, кто предпочитает, на всякий случай, носить маски. Увы, растет количество летальных случаев, а ведь в маленьком обществе это не абстрактная статистика, это наши знакомые, соседи, родственники. Не тот случай, когда с удовлетворением хочется сказать ковид-диссидентам: мы же предупреждали!» – пишет Лиана Кварчелия.



Далее она рассуждает о ковид-эгоистах. По ее словам, ковид-эгоисты верят в свой иммунитет, в свою молодость, в свои силы. Им не приходит в голову, что чья-то жизнь вполне может оказаться в их руках, отказывающихся надевать на лицо маску.

Лиана Кварчелия продолжила: «Они исходят не из того, что могут кого-то заразить, а из того, что не боятся подхватить заразу. Как донести до них простую мысль о том, что их беспечность может представлять, возможно, смертельную опасность для других людей? Простым человеческим языком не получается. Значит, надо бить санкциями – если не по ним, то хотя бы по владельцам магазинов, гостеприимно открывающим двери для тех, кто пренебрегают средствами защиты».

* * *

Ограбление в «Банке Грузии» и бегство преступника комментирует главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг: «Грузинская полиция, так неуклюже сработавшая при обезвреживании банковского грабителя, что тому удалось скрыться с кушем в полмиллиона долларов, сейчас застенчиво кивая в сторону Абхазии, пытается оправдаться, мол, «мы бы, конечно, догнали его, но он, зараза, успел перебраться на абхазский берег». В свою очередь, абхазская власть на грузинский ляп гордо парирует: граница надежно на замке, что ни одна мышь не проползет, тем более преступник с полной суммой денег».

Он уточнил, что если бы ограбили в Очамчире банк и при попустительстве абхазских милиционеров преступникам удалось скрыться, они бы тоже наверняка показывали пальцем в сторону Грузии, а тамошнее начальство утверждало бы, что «здесь никого нет».

Журналист приходит к выводу, что простым гражданам абхазо-грузинскую границу без надлежащих документов не перейти. Но вот для преступников, как бы это препятствие с той и с другой стороны не охраняли, особой проблемы перебраться на нужный берег нет.

«В итоге абхазские бандиты бегут в Грузию, а грузинские скрываются в Абхазии. И с этим сейчас ничего не поделать. Потому что между правоохранительными органами двух враждующих сторон практически нет никакой коммуникации. Политика политикой, но хотя бы на неофициальном уровне такого рода контакты просто необходимы», – заключил Инал Хашиг.

* * *

Об экзаменах в российские вузы по квотам по линии Россотрудничества в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал глава представительства Россотрудничества в РА Вадим Чеха. Он сообщил, что в условиях угрозы распространения коронавируса они вынуждены были организовать онлайн-тестирование. Проводилось оно на базе двух московских вузов – Московского физико-технического университета и Российского финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Вадим Чеха сообщил: «По итогам могу заверить, что абитуриенты из Абхазии продемонстрировали знания и умения не хуже, чем претенденты на квоты из других стран СНГ».

Его удивило, что абитуриенты не проявили ожидаемого интереса к такому перспективному сегодня направлению, как «биологические науки». При этом на здравоохранение и медицину – огромный конкурс. Остались невостребованными места по таким специальностям, как промышленная экология, биотехнология, не полностью востребованы места на такие специальности, как техника и технологии наземного транспорта, ветеринария и зоотехния. При этом резко возрос интерес к обучению по направлению «сервис и туризм».

В 2019 году Абхазии было выделено 53 места, а в 2020 году – 50.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия