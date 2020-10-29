Похождения одного доктора наук в Абхазии

Еще год назад бывший член экспертного совета Россотрудничества Татьяна Полоскова делилась своими успехами в оказании гуманитарной помощи образовательным и культурным организациям Абхазии и планами, среди которых было даже открытие в Гальском районе филиала какого-нибудь российского вуза. И вот сейчас она оказалась в центре скандала, когда самые разные люди подают иски на нее в суд, обращаются в правоохранительные органы, обвиняя в мошенничестве и клевете.

В абхазском сегменте соцсети «Фейсбук» в эти дни идет бурное обсуждение выложенного одним из живущих в Москве пользователей скриншота поста доктора политических наук, заместителя директора Института Шифферса Татьяны Полосковой, где она выдвигает серьезнейшие обвинения людям, с которыми не так давно сотрудничала.

1 октября 2019 года «Эхо Кавказа» рассказывало о деятельности Полосковой в Абхазии в качестве председателя российского Межрегионального общественного движения «Евразийский народный союз», и звучали приводимые ею примеры гуманитарной помощи этого движения образовательным и культурным организациям Абхазии. Среди планов было даже открытие в Гальском районе филиала какого-нибудь российского вуза.

И вот сейчас, спустя год, такой ее текст в сети «Фейсбук»:

«Книгу пишу. Как я работала в Абхазии. В первый же день приезда сотрудник Россотрудничества в Сухуме озвучил мне цену, которую я должна ежемесячно ему платить за право работы в стране по гуманитарным программам. 40 тысяч рублей. У меня есть письменные заявления от общественников этой страны, где они называют сумму требуемых откатов. И удивляемся, что мы про… постсоветское пространство. Про непонятное ДТП, где меня чуть не угробили. И про т.н. привнесенный инсульт, который был совсем не естественной природы, тоже молчать не буду. Как и про то, как представитель Чеха попросил у меня сумму на банкет для бывших цеховиков. А она была бы нужнее другим. Господи, вразуми этих пожирателей бюджета».

Комментарии к опубликованному скриншоту оказались, впрочем, сплошь негативными по отношению к автору поста:

«Как-то непонятно. Если с нее потребовал некто (имя не называется) 40 тысяч рублей в месяц непонятно за что, то что же она не обращается в правоохранительные органы обеих стран с заявлением на него? А вместо этого книгу собирается писать… Относительно банкета слышал совсем иную версию. Она горячо поддержала идею проведения в Сухуме круглого стола первых кооператоров в Абхазии времен перестройки, которых сейчас обозвала «бывшими цеховиками», что совсем другое, вызвалась привезти из РФ двоих участников этого мероприятия и оплатить банкет, а потом долго обещала, что вот-вот ей придут деньги на карту. Кстати, впервые насторожились в Россотрудничестве по отношению к этой особе задолго до того, как ее «заразили инсультом, когда машина, на которой она ехала в Ткуарчал, попала в незначительную дорожную аварию, а она стала ходить рассказывать, что наверняка это была попытка покушения на нее»;

«Странно очень все. В Гал она приезжала с Россотрудничеством, оказала помощь отделу культуры и образования. Помощь в виде аппаратуры, и два ноутбука ребятам привезла, концерты организовала. Лучшим учителям русского выделила денежные премии, она сама лично вручала. После звонила почти каждый день и весной пыталась помочь с гумпомощью. Вроде как на имя Ашана и Кьараза хотела отправить денег, связывалась со мной неоднократно и с Олегом Барцыц. Меня просила письмо написать, была при этом очень настойчива, и сумму назвала. 250 тысяч рублей, мол, отправлю, я и написала, но у меня нет счета и поэтому попросила отправить прямо на Кьараз, а 500 тысяч она собиралась отправить на Ашану через Олега. Денег она так и не прислала и вообще пропала. Со мной она порвала отношения, заблокировала; кажется, и с Олегом порвала связь».

Интернет-пользовательница Ольга Приискова привела пример действий Полосковой по отношению к ней, которые она называет мошенническими, и добавила:

«Про эту тетку нужно обязательно писать, не стесняться, чтобы информация о ней была... Нужно идти в суд (что я и делаю). Кому не сложно, сделайте репост на свои странички, может, мы кому-то поможем сохранить свои средства и нервы».

А вот комментарий руководителя представительства «Россотрудничества» в Абхазии Вадима Чехи:

«Прошу прощения, коллеги, но хотел бы тоже сказать, что этот субъект в момент оказания указанной помощи действовала на базе представительства. Я по ее приезду вынужден был вырывать из рабочего процесса двух людей, которые фактически работали на нее, предоставлять безвозмездно автомобиль для ее разъездов по Абхазии, обеспечивать взаимосвязи и условия деятельности. Нельзя же было не помочь члену экспертного совета Россотрудничества (с 2020 года уже таковым не является). Когда у нее было тяжелое состояние здоровья, я из человеческих соображений договаривался с главным врачом горбольницы, чтобы ей предоставили отдельную палату, мы – работники Россотрудничества – установили дежурство в больнице и по очереди носили ей питание за свой счет ежедневно по нескольку раз в течение примерно полутора недель. Каких-либо родственников у нее не было, и мы взяли на себя эту заботу из человеческих соображений. В настоящее время этот субъект оклеветал нас и попутно врачей указанной больницы, видимо, из чувства благодарности».

Кстати, когда в прошлом году «Эхо Абхазии» брало интервью у Полосковой в больничной палате, где она лежала с инсультом и ее навещали сотрудники представительства Россотрудничества, она возносила персонал больницы до небес…

На днях Вадим Чеха выложил на своей странице в «Фейсбуке» уже развернутый текст о Татьяне Полосковой:

«В связи с активизацией крайне агрессивной клеветнической кампании в отношении представительства Россотрудничества, организованной гражданкой Полосковой Т.В., сообщаем следующее:

– представительство Россотрудничества прекратило какое бы то ни было взаимодействие с данным лицом еще в прошлом году после того, как в представительство поступили обращения граждан России и Абхазии о том, что данная гражданка от своего имени либо от имени представляемой ей организации взимает в Абхазии денежные средства под предлогом и под обещания организации «бесплатных» поездок, гастролей, конференций. Денежные средства не возвращались, и поездок не было. При попытке граждан попросить в корректной форме вернуть изъятые у них денежные средства или организовать соответствующую поездку гр. Полоскова Т.В. организовывала «психологический террор» в отношении пострадавших, запугивая их своими мнимыми «связями» в МВД, ФСБ, МИДе, администрации президента России, Россотрудничестве, федеральной прессе и т.д. Реальное отношение этой гражданки к Абхазии и к ее жителям у нас зафиксировано – опубликуем позже;

– предпринятая в прошлом году со стороны представительства Россотрудничества попытка попросить Полоскову Т.В. в корректной форме не вступать с жителями Абхазии в сомнительные финансово-обязательственные отношения и не подставлять этим представительство породили масштабную и агрессивную клеветническую кампанию в сети «Интернет» с ее стороны, включающую угрозы, шантаж и имеющую целью затруднить деятельность представительства, активизировать возможные криминальные воздействия в отношении представительства и его работников. Данная кампания продолжается и активизировалась в настоящее время;

– одна из пострадавших от действий гр. Полосковой Т.В. довела ситуацию до возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 159 УК РФ, возбужденном в Пермском ОВД (документы и пояснения заявителя, переданные представительству ниже). Таким образом, в настоящее время «эксперт» по гуманитарному влиянию пребывает в статусе подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, как раз в связи с его деятельностью в данной сфере. Со стороны представительства материалы по деятельности данного субъекта также уже частично переданы в правоохранительные органы и будут передаваться далее, по мере нарастания клеветнической кампании;

– по мере развития ситуации обнаруживается значительное число пострадавших в результате деятельности гр. Полосковой Т.В. как в России, так и в Абхазии. Возможно, пострадавшие есть и в других странах. Одна из схем деятельности данной гражданки достаточно квалифицированно охарактеризована Галиной Грибановой (заявителя по открытому уголовному делу – она есть у меня в друзьях в ФБ) и размещена в сети «Интернет»».

Далее в посте Вадима Чехи приводится заявление Галины Грибановой:

«Еще летом 2019-го промышляла. Схема простая: обещает заграничную оплачиваемую командировку, в моем случае – гастроли артиста. Берет деньги для брони билетов, обещает деньги вернуть, как все оплатят спонсоры, дает гарантийное письмо (!), потом поездку отменяет, деньги с горем пополам возвращает, но через несколько дней обещает еще больше поездок, с еще большими гонорарами. И начинается: скиньте на бронь площадки, скиньте на бронь трансфера и т.п. Когда я поняла всю схему, Татьяна Викторовна Полоскова оказалась мне должна 200 000 руб. Действует нагло, прикрывается должностями и связями в МИД, МВД и Россотрудничестве, заливает профессионально. Я сказала, что пойду в полицию и буду писать заявление, на что дама отреагировала очень болезненно: кричала, что посадит меня за клевету, что у моего артиста будут проблемы. На другой день звонит и как шелковая обещает все отдать. Обещания длятся месяцами. Я написала заявление, после чего она вернула мне часть денег (нетрудно догадаться, где она их взяла), сейчас еще должна 90 000 руб. Лично я знаю еще шесть таких случаев из 2018 и 2019 годов: людям должна от 50 000 до 400 000 рублей. Я не врач, не знаю диагнозов, но, кроме мошеннических действий, здесь пахнет какими-то психическими отклонениями у дамы. Очень боится огласки, поэтому прикладываю фото с моим заявлением, решением полиции и переводов от нее, после того как она узнала, что я все унесла в полицию».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия