В Кутаиси провели акцию в поддержку «Грузинской мечты» под слоганом «Нет нацистам»

Несколько сотен человек собрались сегодня, 29 октября, в центре Кутаиси на митинге в поддержку правящей партии «Грузинская мечта», сообщает местное агентство KutaisiPost.

Акция совпала по времени с митингом оппозиционной коалиции «ЕНД – Сила в единстве». Сторонников оппозиции собрали на итоговой предвыборной встрече в Тбилиси под слоганом «Попрощаемся с Бидзиной», а сторонников «Грузинской мечты» – в бывшей парламентской столице под слоганом «Кутаиси без нацистов».

Политические противники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили называют «нацистами» членов основанной им партии «Единое национальное движение». Отсюда и происходит лозунг, используемый организаторами митинга.

Участники провели шествие по центральным улицам Кутаиси, а затем продолжили акцию на главной городской площади. Спикеры заявляли, что их главная цель - продемонстрировать, что большинство жителей Кутаиси поддерживают «Грузинскую мечту».

По данным KutaisiPost, среди протестующих были и.о. обязанности мэра Кутаиси Давид Еремейшвили, губернатор Имеретии Звиад Шаламберидзе, а также служащие мэрии. Позже к митингующим присоединились кандидат «Грузинской мечты» в мажоритарные депутаты парламента в Кутаиси Заза Ломинадзе и кандидат партии в мэры Кутаиси Иосеф Хахалеишвили.