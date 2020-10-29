Визит Бжания в Москву: посольство, грибы, Козак

С 26 октября президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. Общественности об этом визите известно немногое: президент побывал в посольстве Абхазии в России и поучаствовал в открытии грибного комплекса в Подмосковье. Сегодня – в последний день визита – состоялась встреча с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

В абхазском сегменте Facebook пользователи уже несколько дней обсуждают отсутствие информации о поездке президента в Москву. Его визиты явно волнуют общественность, но на официальном сайте президента можно узнать лишь то, что 26 октября «Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Глава государства проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации».

Многие напоминают, что президент – публичная фигура, и общество имеет право знать о его рабочих встречах, которые оплачиваются из бюджета. Им возражают, что президент «куда хочет, туда и ездит, что хочет, то и делает, и ни перед кем отчитываться не обязан».

Политики менее категоричны в оценках. Депутат Народного Собрания Леонид Чамагуа напоминает, что президент и другие официальные лица должны выезжать за пределы Абхазии, чтобы обсуждать проблемы и решать вопросы:

«Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день наше руководство регулярно посещает Российскую Федерацию, и есть ряд неотложных вопросов, которые нужно прорабатывать, принимать какие-то решения с руководством России. Как и все предыдущие наши руководители, действующий президент, конечно, должен выезжать с официальными, да и с неофициальными визитами в Российскую Федерацию. Вот сегодня у нас пандемия, карантин, COVID-19 и тому подобное… Не секрет, что в России уже фактически разработаны вакцины. Думаю, в ближайшее время встанет вопрос о массовой вакцинации. Это касается граждан Республики Абхазия, и это один из важных вопросов, которые сегодня нужно прорабатывать в Российской Федерации. Думаю, он будет обсуждаться».

В то же время Леонид Чамагуа согласился с тем, что информации о рабочих визитах президента недостаточно:

«Насколько информировано и должно ли быть информировано наше население по тем поездкам, которые предпринимают наши руководители? На мой взгляд, есть ряд вопросов, которые не всегда могут освещаться. Все прекрасно понимают, что иногда речь идет о таких вещах, о которых сразу не расскажешь. Но, конечно же, после каждой поездки, если есть какие-то результаты, руководитель государства должен собирать пресс-конференцию и освещать вопросы, которые были подняты на встрече в тех государствах, в которых он находился. Кстати, президент, (это был июнь) говорил о встрече, которая состоялась в Москве, о том, что Абхазии будет оказана помощь в связи с выпадением определенных сумм из бюджета из-за пандемии. То есть кое-какую информацию, надо быть объективными, мы получали. По последней поездке, насколько я знаю, он еще не приехал. По предыдущей, честно говоря, у меня нет информации, и я не могу сказать, где был президент, с кем он встречался и какие договоренности там были достигнуты».

Итак, что же известно на данный момент о рабочем визите Аслана Бжания в Москву?

«РИА Новости», сославшись на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщили, что встреча Владимира Путина с Асланом Бжания не запланирована и в ближайшие дни никаких контактов между президентами не будет. В то же время Песков не исключил, что у Бжания возможны какие-то другие деловые контакты.

Информация о деловых контактах появилась на сайте Посольства Республики Абхазии в Российской Федерации. Из очень короткого сообщения можно узнать, что 26 октября посол Игорь Ахба встретился с Асланом Бжания и рассказал ему «о деятельности посольства в условиях пандемии». Президент пообщался с врачами-соотечественниками, работающими в Москве, и обсудил «вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией в Абхазии и организацией медицинской помощи населению».

Более обширная информация о деловых контактах Аслана Бжания появилась на сайтах правительства Московской области и общероссийского регионального телеканала «360 градусов». Из этих публикаций мы узнали, что президент Абхазии принял участие в церемонии торжественного открытия грибного комплекса ООО «Торговый дом «Богородские овощи» в городском округе Электросталь. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин объяснил участие Аслана Бжания в открытии грибного комплекса его заинтересованностью в экономическом сотрудничестве с Подмосковьем и установлении деловых контактов с крупными инвесторами и производителями региона.

Слова самого Аслана Бжания, сказанные на церемонии открытия грибного комплекса, процитировал канал «360 градусов»: «Хотелось бы увидеть, как это выглядит в реальности, потому что мы – страна с развитой сферой аграрной, хотелось бы дальше ее развивать, мы заинтересованы в том, чтобы у нас работали современные предприятия».

И лишь вечером пресс-служба президента сообщила, что сегодня состоялась встреча Аслана Бжания с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. В пресс-релизе скупо говорится, что на ней обсуждались вопросы реализации проектов инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы. Во встрече приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич и начальник Управления по приграничному сотрудничеству администрации президента России Алексей Филатов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия