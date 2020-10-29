«Пока нет ни одного подтвержденного случая, шестеро под подозрением»

В Южной Осетии за последние сутки коронавирусом инфицированы рекордные 98 человек. Больницы переполнены, в аптеках – дефицит лекарств. Сравнительно лучше обстоят дела в Ленингорском районе.

Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили говорит, что в последние дни ей часто звонят из Грузии журналисты или знакомые, интересуются эпидемиологической ситуацией в Ленигорском районе. До них дошла информация, будто ситуация в районе катастрофическая: много тяжелобольных с коронавирусной инфекцией, лечить их нечем и некому, а в Грузию на госпитализацию не выпускают югоосетинские власти. По словам Меаракишвили, все ровно наоборот: эпидемиологическая ситуация в районе одна из лучших в республике:

«За время второй волны коронавирусная инфекция подтверждена только у главного врача районной больницы. Но заразился он не у нас в районе, а в Цхинвале, и после этого к нам не приезжал – лечится у себя дома. Здесь проверили его контакты – все оказались чистые. В прошлые выходные в Цхинвал перевели еще двух женщин с пневмонией, одной – 60 лет, другой – 65. До этого они несколько дней лечились у нас. Как я слышала, в Цхинвале им сделали тесты, но результатов пока нет. Результаты тестирования ожидают еще четверо пациентов больницы. Но эти сдавали анализы уже в Ленингоре. С понедельника у нас можно сдать тесты, потом их отвозят на исследование в Цхинвал. То есть у нас пока нет ни одного подтвержденного случая, и шестеро под подозрением. Я говорила с врачами скорой помощи, в последние дни к ним не было обращений с жалобами на высокую температуру, кашель, одышку».

В районе действует целый ряд ограничений против распространения коронавируса. С 21 октября на двухнедельный карантин закрыты школы, детские сады и спортивные секции. Временно приостановлен прием граждан в районной администрации. Беременных женщин, лиц, достигших 65-летнего возраста или относящихся к группе риска, отправили с работы по домам.

Но местные жители и сами всерьез обеспокоены сообщениями о резком росте заболеваемости COVID-19. По наблюдениям Меаракишвили, поведение людей меняется на глазах – они надевают маски, держатся на расстоянии, ограничивают передвижения по республике:

«Я знаю людей, которых приглашали на свадьбу в Цхинвал, но они не поехали. Как они мне сказали, там сейчас быстро распространяется болезнь, поэтому ездить на мероприятия, когда собирается по пятьсот и более человек, – это слишком большой риск. Не радует и происходящее в Грузии, там тоже госпитали переполнены. Люди напуганы и тем, что происходит в Грузии, и тем, что в Южной Осетии. Их страхи усиливает закрытая граница, изоляция, дефицит лекарств в аптеках и высокие цены. А где страхи, там и слухи, и, судя по тому, что мне звонят, эти слухи уже дошли до Тбилиси».

15 сентября власти сняли ограничения на «Нижнем Зарамаге», а ленингорцев оставили взаперти – объявленный 27 февраля Совбезом республики карантин на границе с Грузией действует до сих пор. Очевидно, что эти меры менее всего было продиктованы заботой об их здоровье, это скорее наказание за цнелисский кризис, но тем не менее помогло.

Район стоит на отшибе, в Россию ленингорцы не ездят, а в Грузию их не выпустили, поэтому инфекцию не завезли. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Правда, как и в случае с российской границей, на грузинской тоже есть своя брешь в карантине. Там мимо эпидемиологического контроля проходили российские военные и дипломаты, здесь – привилегированные торговцы, которые ходят по горным тропам за товаром в Грузию, а местные силовики как будто их не замечают.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия