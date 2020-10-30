Партии, которые равнее

Около половины всех пожертвований нынешней избирательной кампании досталось «Грузинской мечте» – это следует из отчетов профильных НПО.

Завтра в Грузии состоятся выборы. 3,5 миллиона избирателей в 30 избирательных округах на более чем 1000 участках изберут 120 депутатов по партийным спискам, а еще 30 по одномандатным.

В нынешней предвыборной гонке участвовали 48 политических партий и два избирательных блока. Согласно законодательству, партия или группа политических субъектов, набравших более 75 мандатов из 150, получает право на формирование правительства. Проходной барьер определен на уровне 1% голосов избирателей.

Разумеется, в предвыборной гонке партии располагали далеко не одинаковыми финансовыми ресурсами. Согласно отчету грузинского отделения Transparency International (TI), правящая партия «Грузинская мечта» получила 48% от общей суммы пожертвований от всех избирательных субъектов.

По словам главного юриста Transparency International Гиги Чихладзе, в отличие от прошлых выборов, подключение к предвыборной гонке двух новых политических субъектов в виде «Лело» и «Стратегии Агмашенебели» несколько изменило расклад, так как на прошлых выборах правящая сила получила более двух третей пожертвований:

«Те, кто в прошлом были крупными жертвователями «Нацдвжения», стали вносить деньги в копилку «Грузинской мечты». Кто дарит деньги правящей силе? В большинстве это физические лица, работающие в компаниях, аффилированных с лидером правящей партии Бидзиной Иванишвили. Согласно законодательству, физическое лицо не имеет права жертвовать партиям более 60 тысяч лари. Существует обоснованное подозрение, что это деньги из одного источника, разделенные, чтобы обойти законодательные ограничения. Предметом отдельного исследования стали пожертвования мажоритарных кандидатов от партий. По нашим сведениям, семь из 30 мажоритарных кандидатов «Грузинская мечты» (включая членов их семей и деловых партнеров) пожертвовали партии более миллиона лари».

Аналогичная картина наблюдается и в отношении двух оппозиционных партий. Согласно отчету, 15 из 25 мажоритарных кандидатов (включая членов их семей и деловых партнеров), выдвинутых блоком «Объединенное национальное движение – Объединенная оппозиция», пожертвовали партиям блока 565 670 лари. И, наконец, семь из 29 мажоритарных кандидатов, выдвинутых «Альянсом патриотов», пожертвовали партии 421 990 лари за два месяца до парламентских выборов.

Другие интересные цифры выборов: их мониторинг будут вести 132 местные организации и наблюдательные миссии из-за рубежа.

По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, пандемия коронавируса осложнила прибытие наблюдателей, что подтолкнуло организацию к принятию нестандартных решений:

«Мониторинговая миссия Евросоюза задействует более 70 команд для посещения свыше 1000 избирательных участков в Грузии. Они будут передвигаться на автомобилях со специальной маркировкой ЕС и носить жилеты и кепки с аналогичной маркировкой. Наблюдатели будут также строго соблюдать все меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19».

Как считает исполнительный директор НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» Элене Нижарадзе, несмотря на пандемию, международное сообщество не утратило интереса к выборам в Грузии:

«Необходимо высказать благодарность членам зарубежных миссий, прибывшим в Грузию в этот сложный период. В связи с тем, что прибыло гораздо меньше наблюдателей, особая роль будет уделяться местным независимым организациям. В этой ситуации представителям зарубежных наблюдателей придется работать с удвоенной нагрузкой».

То, что США и ЕС будут пристально наблюдать за предвыборной кампанией, подтверждается тем, что международных наблюдателей, которые будут следить за процессом, более трехсот. Хотя это почти на 40% меньше, чем на выборах 2016 года.