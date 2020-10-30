Нанука Коходзе: «Я думаю, что один мой голос значит очень многое»

Впервые избиратель. Для десятков тысяч молодых людей Грузии эти парламентские выборы станут гражданским дебютом. Нануке Коходзе, первокурснице журналистского факультета Кавказского университета, 18 лет исполнилось почти накануне выборов – в начале октября.

– Ты впервые идешь на выборы, для тебя это важный момент в жизни?

Я должна принять очень важное решение впервые в моей жизни. Я думаю, что это я – тот, кто может сделать мое будущее хорошим

– Я чувствую очень большую ответственность. Я думаю, что один голос, мой голос, значит очень многое. И вся страна, наверное, рассчитывает на меня в этот момент, и я должна принять очень важное решение впервые в моей жизни. Я думаю, что это я – тот, кто может сделать мое будущее хорошим, это очень маленький шаг, но это очень важно для меня.

– Какая партийная идеология тебе ближе?

– Я очень далека от консервативных взглядов. Думаю, партии, которые говорят, что учеба должна быть бесплатной, которые обещают, что будут помогать студентам и ученикам школы, чтобы они учились лучше, и что они могут обучаться по самым высоким стандартам, – я думаю, такие партии лучше всех.

– Какое у тебя осталось впечатление от того, как партии представляют себя?

– Они больше времени уделяют критике других, не говорят о себе, о том, что они собираются делать в следующие четыре года. Я думаю, что это очень плохо, потому что мы не видим, чего они на самом деле хотят, что они планируют и какая у них кампания. Мне больше нравятся кандидаты, которые говорят, что изменят что-то и говорят это хорошо, не шаблонными фразами. И еще они стараются, чтобы нам, не только взрослым, но и молодому поколению было интересно, что и как они это делают. По моему мнению, наше поколение не так интересуется выборами, и поэтому, думаю, лучше, когда кандидаты говорят что-то очень интересное, и о том, что в самом деле сделают что-то новое.

– Ты предпочитаешь, чтобы одна партия была у власти или коалиционное правительство, как об этом сейчас многие говорят?

– Нет. В стране не должен быть один человек, который решает все. Я думаю, что должно быть много партий (в парламенте). Это будет что-то новое для нас, когда есть много интересных мыслей, тогда можно будет выбрать одну хорошую, все будут работать над ней, и это сделает нашу страну лучше.

– Каким представляется тебе будущее правительство, премьер-министр страны?

Сегодня (политики) все думают, как сделать лучше себе, они не слушают людей и это очень плохо

– В идеале, это человек, который имеет чувство толерантности и который умеет слышать свой народ. Нужно сделать так, чтобы все были поняты, услышаны. Чтобы была свобода выражения мысли и чтобы у всех была возможность выразить, сказать, что им нужно больше всего и как можно страну сделать лучше. Сегодня (политики) все думают, как сделать лучше себе, они не слушают людей и это очень плохо.

– Почти все партии отмечают, что среди главных приоритетов - разрешение территориальных конфликтов. Тебе 18 лет, меньше чем длятся эти конфликты в Грузии. Есть ли у тебя знакомые абхазы, осетины? В будущем как тебе представляется общение с ними и урегулирование конфликтов?

– У меня есть друзья, которые живут в Абхазии. Я с ними общаюсь с помощью интернета. Некоторые из них говорят, что хотят, чтобы Абхазия и Грузия снова были дружными... Думаю, лучше все сделать демократично, в войне нет смысла. Я думаю, что все будет урегулировано диалогом, и однажды мы снова будем вместе.

– По поводу внешней ориентации Грузии, как ты думаешь, страна должна больше стремиться к Евросоюзу, НАТО? И какими тебе видятся отношения с Россией?

Думаю, мы должны больше стремиться к ЕС и НАТО. Потому что они помогут нам стать страной, независимой от других и сильной для себя

– Думаю, мы должны больше стремиться к ЕС и НАТО. Потому что, думаю, они помогут нам стать страной, независимой от других и сильной для себя. А с Россией у Грузии всегда была какая-то напряженная ситуация, потому и думаю, что, может быть, на этот раз мы посмотрим в другую сторону, может, они нам помогут лучше, западные партнеры.

– С какими трудностями ты сталкиваешься в учебе во время пандемии?

– У меня лекции онлайн. Но сейчас экзамены, и я должна ходить в университет. Это для меня очень сложно. Наша сегодняшняя власть оставила университетам право самим решать, должны студенты ходить на занятия или нет. Это плохо для нас в смысле ковид-безопасности. Не знаю, почему наш университет так решил, они думают, что мы будем плохо учиться дома или, не знаю, будем сдавать экзамены нечестно. Я думаю, что наша власть должна сказать, что в этот период школы и университеты не должны работать, потому что это не имеет прямого отношение к экономике, и этими ограничениями у нас есть возможность остановить распространение коронавируса.

– Очень многие молодые люди хотят учиться, жить за рубежом, у тебя какие планы?

– Я хочу поступить в магистратуру за рубежом. Но я думаю потом вернуться в свою страну, чтобы сделать ее лучше, чтобы здесь было более свободное самовыражение.