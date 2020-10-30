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Общество

Одиссей Бигвава: «В начале ноября оставшиеся граждане Узбекистана выедут к себе на родину»

29 октября еще 299 граждан Узбекистана смогли покинуть Абхазию. Они вылетели чартерными рейсами из Сочи

Часть граждан Узбекистана, которым пока не удалось выехать из Абхазии, смогут вылететь на родину в первых числах ноября. Об этом «Эху Кавказа» сообщили в Министерстве иностранных дел республики. Напомним: ранее узбекские власти уже вывезли более трехсот человек, оставшихся без заработка из-за пандемии и попросивших о помощи.

В Абхазии, по официальным данным, работает около тысячи трудовых мигрантов из Узбекистана. В конце сентября часть из них обратилась с просьбой открыть транзитный коридор, чтобы вернуться на родину, так как из-за отсутствия туристов в Абхазии они остались без работы и без средств к существованию.

Обычно граждане Узбекистана, приезжающие в Абхазию на заработки, выезжают на родину через Сочи или Москву, однако российская граница для них как для граждан иностранного государства была закрыта из-за карантина, введенного в связи с пандемией.

Одиссей Бигвава: «В начале ноября оставшиеся граждане Узбекистана выедут к себе на родину»
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Одиссей Бигвава: «В начале ноября оставшиеся граждане Узбекистана выедут к себе на родину»
by Эхо Кавказа

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Около 400 человек официально заявили о своем желании вернуться на родину и просили Посольство Узбекистана в России оказать им в этом содействие. МИД Узбекистана запросил разрешение на возвращение своих граждан у России.

9 октября 19 человек, в основном беременные, женщины с детьми и больные, вернулись на родину. А 29 октября еще 299 граждан Узбекистана смогли покинуть Абхазию, МИД Узбекистана сообщил, что они вылетели чартерными рейсами из Сочи.

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава рассказал о том, что МИД республики оказывает содействие гражданам Узбекистана в пересечении границы. В настоящее время остаются еще около 200 человек, которые хотят вернуться домой, и в первых числах ноября им такая возможность будет предоставлена:

«Примерно в конце сентября, когда граждане Узбекистана собирались на границе и озвучили свою проблему, мы попросили российских коллег, чтобы они информировали узбекскую сторону о ситуации. Сразу же после этого глава Узбекистана дал поручение дипломатическому ведомству и Минтрансу Узбекистана организовать выезд своих граждан. Узбекская сторона сама собрала информацию о своих гражданах – их данные, копии паспортов, – организовала списки, произвела среди них градацию, посмотрела, кто пожилые, беременные. И по этим спискам уже, опять же через россиян, нас оповестили о времени и дате выезда этих граждан, потому что узбекская сторона зафрахтовала самолеты, которые их ожидали в адлерском аэропорту на выезд. Так же по оставшимся гражданам: в начале ноября, буквально через несколько дней, прибудут самолеты, и оставшиеся граждане Узбекистана выедут к себе на родину».

По словам Одиссея Бигвава, представители МИД и пограничной службы Абхазии обеспечивают переход граждан Узбекистана на территорию Российской Федерации, прямых контактов с МИД Узбекистана у Абхазии нет:

«Списки предоставила узбекская сторона через наших коллег – россиян. Мы организуем их беспрепятственный переход на российскую территорию, потому что за время их пребывания в Абхазии у кого-то с документами возникли накладки, какие-то другие юридические моменты бывают, в этих вопросах мы вместе с пограничной службой Республики Абхазия помогаем данным лицам беспрепятственно пересечь нашу границу на российскую сторону. У этих граждан есть прямые контакты с представителями властей Узбекистана, и они их информируют, когда подходить к границе и пересекать ее. Мы контактирует только с россиянами. И контактируем у границы с гражданами Узбекистана, которые прибыли, чтобы перейти границу. Имея списки, мы вместе с пограничной службой сверяем эти списки и выпускаем людей с нашей территории».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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