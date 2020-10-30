Одиссей Бигвава: «В начале ноября оставшиеся граждане Узбекистана выедут к себе на родину»

Часть граждан Узбекистана, которым пока не удалось выехать из Абхазии, смогут вылететь на родину в первых числах ноября. Об этом «Эху Кавказа» сообщили в Министерстве иностранных дел республики. Напомним: ранее узбекские власти уже вывезли более трехсот человек, оставшихся без заработка из-за пандемии и попросивших о помощи.

В Абхазии, по официальным данным, работает около тысячи трудовых мигрантов из Узбекистана. В конце сентября часть из них обратилась с просьбой открыть транзитный коридор, чтобы вернуться на родину, так как из-за отсутствия туристов в Абхазии они остались без работы и без средств к существованию.

Обычно граждане Узбекистана, приезжающие в Абхазию на заработки, выезжают на родину через Сочи или Москву, однако российская граница для них как для граждан иностранного государства была закрыта из-за карантина, введенного в связи с пандемией.

Около 400 человек официально заявили о своем желании вернуться на родину и просили Посольство Узбекистана в России оказать им в этом содействие. МИД Узбекистана запросил разрешение на возвращение своих граждан у России.

9 октября 19 человек, в основном беременные, женщины с детьми и больные, вернулись на родину. А 29 октября еще 299 граждан Узбекистана смогли покинуть Абхазию, МИД Узбекистана сообщил, что они вылетели чартерными рейсами из Сочи.

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава рассказал о том, что МИД республики оказывает содействие гражданам Узбекистана в пересечении границы. В настоящее время остаются еще около 200 человек, которые хотят вернуться домой, и в первых числах ноября им такая возможность будет предоставлена:

«Примерно в конце сентября, когда граждане Узбекистана собирались на границе и озвучили свою проблему, мы попросили российских коллег, чтобы они информировали узбекскую сторону о ситуации. Сразу же после этого глава Узбекистана дал поручение дипломатическому ведомству и Минтрансу Узбекистана организовать выезд своих граждан. Узбекская сторона сама собрала информацию о своих гражданах – их данные, копии паспортов, – организовала списки, произвела среди них градацию, посмотрела, кто пожилые, беременные. И по этим спискам уже, опять же через россиян, нас оповестили о времени и дате выезда этих граждан, потому что узбекская сторона зафрахтовала самолеты, которые их ожидали в адлерском аэропорту на выезд. Так же по оставшимся гражданам: в начале ноября, буквально через несколько дней, прибудут самолеты, и оставшиеся граждане Узбекистана выедут к себе на родину».

По словам Одиссея Бигвава, представители МИД и пограничной службы Абхазии обеспечивают переход граждан Узбекистана на территорию Российской Федерации, прямых контактов с МИД Узбекистана у Абхазии нет:

«Списки предоставила узбекская сторона через наших коллег – россиян. Мы организуем их беспрепятственный переход на российскую территорию, потому что за время их пребывания в Абхазии у кого-то с документами возникли накладки, какие-то другие юридические моменты бывают, в этих вопросах мы вместе с пограничной службой Республики Абхазия помогаем данным лицам беспрепятственно пересечь нашу границу на российскую сторону. У этих граждан есть прямые контакты с представителями властей Узбекистана, и они их информируют, когда подходить к границе и пересекать ее. Мы контактирует только с россиянами. И контактируем у границы с гражданами Узбекистана, которые прибыли, чтобы перейти границу. Имея списки, мы вместе с пограничной службой сверяем эти списки и выпускаем людей с нашей территории».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия