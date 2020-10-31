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ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ: Первые результаты экзитполов
Грузинские телекомпании публикуют первые результаты экзитполов по итогам парламентских выборов.
Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу канала «Мтавари архи»
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 41%
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 33%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 5%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 4%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 3%
- «Гирчи» – 3%
- «Альянс патриотов» – 2%
- Лейбористская партия – 2%
- «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 1%
- «Алеко Элисашвили – Граждане» – 1%
Данные экзитпола, проведенного компанией Public Opinion Strategies по заказу телекомпании «Имеди»
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 55%
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 23%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 3%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 3%
- «Альянс патриотов» – 3%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 3%
- «Гирчи» – 3%
- Лейбористская партия – 1%
- «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 1%
- «Алеко Элисашвили – Граждане»– 1%
Данные экзитпола, проведенного компанией Survation по заказу телекомпании «Рустави-2»
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 52.26%
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 25.33%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 4.2%
- «Гирчи» – 3.52%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 2.61%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 2.37%
- «Альянс патриотов» – 2.29%
- Лейбористская партия – 1.22%
- «Алеко Элисашвили – Граждане»– 1.02%
- «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 0.69%
Данные экзитпола, проведенного компанией Edison Research по заказу телекомпании «Формула»
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 46%
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 28%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 5%
- «Гирчи» – 3%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 3%
- «Альянс патриотов» – 2%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 2%
- Лейбористская партия – 1%
- «Алеко Элисашвили – Граждане» – 1%
- 120 депутатов будут избраны в парламент по пропорциональной системе, 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
Другие новости дня
Экзитпол «Мтавари архи»: в Тбилиси лидирует блок Саакашвили
По данным экзитпола, проведенного компанией IPSOS, на парламентских выборах в Тбилиси лидирует оппозиционный блок «Единое национальное движение – Сила в единстве». Данные публикует оппозиционный канал «Мтавари архи». Сообщается, что погрешность может составлять +/- 3%.
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 35%
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 30%
- «Гирчи» – 8%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 7%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 4%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 4%
- «Альянс патриотов» – 2%
- Лейбористская партия – 2%
- «Алеко Элисашвили – Граждане» – 2%
- «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 1%
- Грузинские телекомпании опубликовали первые результаты экзитполов по итогам парламентских выборов. По данным оппозиционного канала «Мтавари архи», у правящей партии «Грузинская мечта» 41%, у блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 33%.
- По данным других телеканалов, результат правящей партии колеблется от 46 до 55% голосов, у главной оппозиционной силы – от 23 до 28%.
- Центральная избирательная комиссия Грузии опубликует первые результаты выборов поздно ночью.
Саакашвили заявил, что «оппозиционный спектр одержал убедительную победу»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи» заявил, что оппозиция побеждает на парламентских выборах в Грузии.
«Оппозиционный спектр одержал убедительную победу», – сказал Саакашвили.
По данным политика, его блок «Единое национальное движение – Сила в единстве» выигрывает во всех крупных городах страны.
«Мы должны сформировать широкую коалицию оппозиционных сил, правительство национального единства», – отметил он.
Глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили также объявил о победе на парламентских выборах и поблагодарил избирателей.
- Грузинские телекомпании опубликовали первые результаты экзитполов по итогам парламентских выборов. По данным оппозиционного канала «Мтавари архи», у правящей партии «Грузинская мечта» 41%, у блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 33%.
- По данным других телеканалов, результат правящей партии колеблется от 46 до 55% голосов, у главной оппозиционной силы – от 23 до 28%.
Бидзина Иванишвили поздравил общество с победой «Грузинской мечты»
«Уверяю вас, что «Грузинская мечта», основателем которой я являюсь, - это достойная команда, грузинские избиратели сегодня не ошиблись и поддержали достойных людей», - заявил председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
Он поздравил общество с победой «Грузинской мечты». Как отметил Иванишвили, «следует подчеркнуть, что «Грузинская мечта», как партия, в третий раз побеждает на выборах».
«Поздравляю, мы сильный народ, грузины. Позвольте поблагодарить активистов «Грузинской мечты», лидеров, вас, молодежь. Вы принесли эту победу. Примечательно, что «Грузинская мечта», как партия, в третий раз побеждает на выборах. То, чего хотела наша страна - сформированная сплоченная команда, - мы это получили. Грузинские избиратели научились различать и анализировать очень быстро, на что европейцы потратили гораздо больше времени. Поэтому спасибо вам за проницательность!
Большое спасибо «Грузинской мечте» и ее руководителям, всей команде. Уверяю вас, что в Грузии прошли достойные выборы, уверяю вас, что «Грузинская мечта», основателем которой я являюсь, - достойная команда, грузинские избиратели не ошибались и сегодня поддержали достойных людей. Обещаю, что «Грузинская мечта» будет такой же популярной, как и была, и продолжит служить народу. Еще раз спасибо, наши избиратели! Да здравствуют наши будущие победы! Да здравствует наша страна!» - заявил Иванишвили.
Сегодня, 31 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы по новой избирательной системе 120/30. Население страны сегодня избирало парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
Гражданам Грузии предстояло сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками, а также между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
В Грузии завершилась процедура голосования на парламентских выборах
Ровно в 20:00 в Грузии завершилась процедура голосования на парламентских выборах. Избирательные участки закрыты по всей Грузии.
Парламентские выборы в Грузии впервые проходят по новой избирательной системе 120/30.
В условиях пандемии коронавируса выборы прошли по специальным правилам, разработанным эпидемиологами. При этом 127 ковид-участков были открыты для лиц, которые находятся в медицинских учреждениях и в изоляции.
Население страны сегодня избирало парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
Гражданам Грузии предстояло сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками, а также между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
За ходом выборов наблюдали 80 819 представителей избирательных субъектов, 46 981 представитель 132 местных наблюдательных организаций и 910 наблюдателей 5 избирательных администраций, 20 посольств и 23 международные организации. Избирательный процесс освещал 5 971 представитель 118 медиа-организаций.
Грузинские телекомпании публикуют первые результаты экзитполов по итогам парламентских выборов.
СМИ сообщат о мобилизации полицейского спецназа в нескольких регионах Грузии
СМИ сообщают о мобилизации полицейского спецназа на нескольких локациях в Тбилиси и Марнеули (регион Квемо Картли).
Корреспондент оппозиционного телеканала «Мтавари» заявляет, что в городе Марнеули силы спецназа стянуты к зданию районного полицейского управления в центре города, а также к избирательному участку №89, где в первой половине дня произошла массовая драка, а наблюдателей от оппозиционных партий выдворили с территории.
Одновременно онлайн-издание «Нетгазети» распространяет фото автобусов и микроавтобусов, внутри которых находятся сотрудники спецназа в полном обмундировании. Отмечается, что снимки сделаны у районной избирательной комиссии и полицейского участка.
В беседе с журналистами замглавы МВД Грузии Нино Цациашвили сказала, что спецтехника и передвижение полицейских – это «очень обычное явление» для превенции.
«Мы и вчера, до выборов распространили информацию о перемещении спецтехники и полицейских. Это очень обычное явление, исходя их того, что наша главная задача и вызов – это проведение выборов в мирной, свободной, а также безопасной обстановке. Для этой задачи, разумеется, должны быть проведены превентивные мероприятия, которые предполагают перемещение, что и происходило. Разумеется, эти передвижения продолжатся там, где это понадобится, на тех локациях, где нужна дополнительная мобилизация полиции. В связи с этим мы периодически будет дополнительно информировать вас», - заявила Нино Цациашвили.
ЦИК Грузии: активность избирателей на 17:00 составила 45.77%
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на 17:00 в масштабах всей страны проголосовали на выборах 1 607 530 граждан, что составляет 45.77% от их общего числа.
На выборах парламента в 2016 году явка избирателей на участки на 17:00 составила 42.04%, а на выборах в 2012 году –53.03%.
Что касается президентских выборов 2018 года, то в первом туре явка на 17:00 составила 38.16%, а во втором туре - 47.31%.
- По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
- Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
Первый канал Грузии сообщил о кибератаке на серверы
Хакеры атаковали серверы Первого канала Грузии, в результате чего было прекращено вещание, – сообщили представители канала.
По предварительной информации, повреждена центральная серверная. Осуществляется переход на резервную систему, – сказано в заявлении канала.
- В Грузии сегодня проходят парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
В Южной Осетии выявили 148 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за двое суток проведено 324 исследования на COVID-19, из них 148 тестов показали положительный результат, – сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«За двое суток в Южной Осетии выявлено 148 новых случаев заражения COVID-19: позавчера выявили 65 новых случаев, а за вчерашний день – 83», – сказала Кочиева.
В Ахалгори выявлено пять случаев коронавируса, – сообщила «Эху Кавказа» гражданская активистка Тамара Меаракишвили. По её словам, инфицированы педагоги местной школы.
- В Южной Осетии со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ выявлено 827 случаев коронавируса.
У одного из избирательных участков в Тбилиси произошла массовая драка
Массовая драка произошла у избирательного участка №79 в тбилисском районе Глдани. Об этом сообщает Общественный вещатель. По предварительным данным, стычка произошла между сторонниками двух партий – «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». Причины неизвестны. Ссора продолжалась достаточно долго. Участники проявляли агрессию по отношению к журналистам.
По информации оппозиционного телеканала «Пирвели», во время инцидента были задержаны три человека, в числе которых член предвыборного штаба Ники Мелия – кандидата в мажоритарные депутаты парламента от коалиции «ЕНД – Сила в единстве».
Кандидат в мажоритарные депутаты от ЕНД в Самгорском мажоритарном округе Леван Хабеишвили на брифинге сообщил, что около участка №79 место имела стрельба. Также он возложил ответственность за произошедшее на правящую партию «Грузинская мечта».
«У меня нет точной информации, однако мне ясно, что происходит в Грузии и, в частности, на участке в Глдани… Они мобилизовали криминальные бандформирования, и большая часть из них находятся под воздействием наркотиков», - сказал Леван Хабеишвили.
До сих пор у избирательного участка мобилизовано несколько экипажей полиции, периодически ситуация обостряется.
Руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе факт стрельбы не подтверждает. Он заявил, что в Глдани задержаны пять человек. Им могут предъявить обвинения по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.
Умер британский актер Шон Коннери, прославившийся в роли Джеймса Бонда
Британский актер Шон Коннери умер 31 октября в возрасте 90 лет, сообщает ВВС. Коннери, уроженец Шотландии, прославился ролью британского спецагента Джеймса Бонда (он снялся в семи фильмах серии) а также фильмами серии "Индиана Джонс", "Горец", "Имя розы", "Охота за красным октябрем" и другими. Он несколько раз был номинантом на премию "Оскар" и получил эту награду в 1988 году - за роль второго плана в фильме "Неприкасаемые" Брайана де Пальмы. Также он завоевал две британские кинопремии Bafta и три "Золотых глобуса".
Критики и зрители считают именно Коннери лучшим агентом 007 всех времен. В 2004 году он был признан "величайшим шотландцем из ныне живущих" (опрос проводила газета Sunday Herald, а в 2000 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Коннери в рыцари Британской империи.
Коннери родился в очень бедной семье: его мать была уборщицей, а отец работал на фабрике. Но это не помешало ему добиться успеха и стать одним из самых известных британских актеров своего поколения и суперзвездой мирового масштаба.
ЦИК Грузии: к 15:00 в масштабах всей страны проголосовали 1 279 947 граждан
По данным ЦИК Грузии, к 15:00 в масштабах всей страны на парламентских выборах проголосовали 1 279 947 граждан, активность составила 36.45%. В 2016 году на парламентских выборах активность к 15:00 составила 34.79%, а в 2012 году – 44.99%.
Что касается президентских выборов, то в первом туре к 15:00 активность составляла 30.98%, во втором туре - 38.8%.
- По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
- Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
Драки на избирательных участках – МВД Грузии начало расследование по шести фактам
МВД Грузии начало расследование по шести инцидентам, произошедшим во время голосования на парламентских выборах. Об этом на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Цациашвили. По ее словам, мобильные полицейские группы реагируют абсолютно на все факты возможных преступлений, информацию о которых предоставляют СМИ и наблюдательские организации.
К настоящему времени МВД расследует следующие факты:
- В третьем микрорайоне Диди Дигоми в Тбилиси на избирательном участке №40 избили активиста «Единого национального движения» Звиада Куправа. Следствие начато по статье 126 УК Грузии «насилие».
- Инцидент с участием кандидата в мэры Кутаиси от имени Лейбористской партии Грузии произошел у 37-го избирательного участка, возле кутаисской государственной школы №20. Киквадзе заявил, что неизвестные нанесли ему физические и словесные оскорбления. Следствие начато по части 3 статьи 162 УК Грузии, что подразумевает воспрепятствование осуществлению воли в выборах.
- Расследования начаты по фактам стычек, произошедших на избирательных участках №39 в Исанском районе Тбилиси, №89 в селе Кизиладжло и №52 в селе Даштапи (Марнеульский район). Следствие начато по части 1 статьи 126 УК Грузии, что подразумевает насилие.
«На данном этапе по указанным уголовным делам интенсивно проводятся следственные и процессуальные мероприятия», - заявила Цациашвили.
Замглавы МВД добавила, что ведомство старается обеспечить безопасную избирательную среду на всей территории страны. Она напомнила, что для этого созданы специальные мобильные полицейские группы, которые в течение дня будут обеспечивать общественный порядок. Сформирована специальная группа для координации региональных подразделений. В случае необходимости будет проведена ротация.
При этом МВД активно сотрудничает с международными наблюдательными миссиями и местными неправительственными организациями. Коммуникацию поддерживают соответствующие контактные лица, информация о которых заранее была предоставлена организациям.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
В Грузии скончалась 15-летняя школьница, попавшая в реанимацию с COVID-19
В Грузии скончалась 15-летняя школьница, попавшая в больницу с тяжелой формой COVID-19. Об этом сегодня, 31 октября, сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
С диагнозом «коронавирус» подростка госпитализировали 2 октября. До последнего времени она проходила лечение в Первой университетской клинике Тбилиси. 17 октября стало известно, что состояние школьницы ухудшилось, и ее перевели на искусственное дыхание.
По словам Тикарадзе, врачи до последнего боролись за жизнь несовершеннолетней. «Неделю назад был эпизод, когда у пациента остановилось сердце. Тогда врачи спасли ее, однако состояние было достаточно тяжелым», - заявила глава Минздрава Грузии.
Неизвестно, были ли у школьницы какие-либо сопутствующие заболевания. В больнице воздерживаются от разглашения подробностей, поскольку пациентка несовершеннолетняя.
- За последние сутки в Грузии скончались 22 человека с подтвержденным COVID-19. Общее число умерших пациентов с начала эпидемии достигло 307.
- С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 38 936 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 22 691. Сейчас активными остаются 15 912 факта COVID-19. Из них состояние 511 пациентов тяжелое. 208 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Кадыров потребовал извинений от Жириновского за критику
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Жириновского. Ранее лидер ЛДПР и депутат Госдумы в эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя резкие высказывания Кадырова в адрес французского президента Эммануэля Макрона, заявил, что главы российских регионов не должны высказываться по международным вопросам.
По словам Кадырова, слова лидера ЛДПР его удивили и возмутили. «Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной думе», - написал глава Чечни, обвинив депутата в самопиаре.
Макрон в середине октября, после убийства под Парижем выходцем из Чечни учителя, выступил с критикой исламского экстремизма. Это вызвало недовольство среди мусульман. Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма в своей стране».
В пятницу, 30 октября, с резкими комментариями в адрес президента Франции выступил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен обвинил Макрона в оскорблении чувств верующих мусульман под лозунгом свободы слова.
В Москве мусульманские активисты устраивали акцию протеста перед зданием французского посольства. Дипмиссия обратилась к российским властям с просьбой усилить охрану всех представительств в стране.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оскорблять чувства верующих недопустимо и одновременно недопустимо убивать.
- 47-летний учитель Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до этого он обсуждал свободу слова с учениками и показывал карикатуры журнала Charlie Hebdo пророка Мухаммеда. После этого педагог получал угрозы.
- Виновным в убийстве считается 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Несколько лет назад он переехал с семьей во Францию. Его застрелили при задержании.
Наблюдатели TI зафиксировали до сотни нарушений на выборах в Грузии
К 12:00 наблюдатели неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» (TI – Georgia) зафиксировали около 100 незначительных и сравнительно серьезных нарушений в процессе голосований на парламентских выборах. Об этом сообщила на брифинге глава организации Эка Гигаури.
В TI указали, что по сравнению с президентскими выборами 2018 года наблюдается большее число нарушений. Тем не менее, наблюдатели признают, что пока что процесс голосования проходит преимущественно в спокойной обстановке.
Из значительных нарушений отмечены следующие:
- Выдворение наблюдателей;
- Нарушение тайны голосования (развернутые бюллетени и камеры рядом с кабинками);
- Нарушение процедуры жеребьевки;
- Съемка избирателей на избирательных участках;
- Открытие избирательных участков с опозданием;
- Присутствие посторонних на избирательных участках или возле них;
- Нарушение правил безопасности, связанных с Covid-19;
- Проблемы, связанные с подачей жалоб;
- Голосование без маркировки;
- Агитация на избирательных участках.
За ходом голосования следят 600 представителей «Международной прозрачности – Грузия». Постоянные наблюдатели НПО присутствуют на 400 участках по всему Тбилиси. Кроме того, для наблюдения за выборами подготовлены 100 мобильных групп.
- Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов. 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.
- Право голоса имеют более 3,5 миллиона граждан Грузии в возрасте старше 18 лет. Для голосования на выборах открыты до 3,8 тысяч участков.
ЦИК Грузии: Явка на парламентских выборах к 12:00 составила 19,41%
Явка на парламентских выборах в Грузии к 12:00 составила 19,41% - проголосовали 681 583 избирателей. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе.
Самая высокая активность в одномандатном округе №19 в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28,3%. Самая низкая активность в Аджарии. К 12:00 явка в этом регионе составила 17,9%.
Если сравнить данные с парламентскими выборами 2016 года, то тогда к 12:00 активность составила 19,81%. В численном показателе это 655 948 избирателей.
По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
- Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
- В Грузии открыто 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
Наблюдатели ISFED сообщили о первых нарушениях на парламентских выборах в Грузии
Наблюдатели неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) сообщили о первых нарушениях на парламентских выборах.
«Одна из важнейших проблем – нарушение тайны голосования. Избиратели вышли из кабин с открытыми бюллетенями для голосования, и присутствующие на избирательном участке люди могли видеть, каким был их выбор», - сказала исполнительный секретарь ISFED Элене Нижарадзе на брифинге.
По данным НПО, основной проблемой в процессе голосования остается мобилизация координаторов – лиц, которые по поручению конкретных партий регистрируют пришедших на выборы избирателей, передает агентство «Новости-Грузия». «ISFED рассматривает это, как давление на избирателей и контроль их воли», - сказала Нижарадзе.
Одновременно она отметила, что процедура голосования на большинстве участков началась вовремя и без существенных нарушений. При этом «выявлена негативная тенденция» отступления от процедур. В частности, на некоторые участки не допустили наблюдателей. Нарушения были зафиксированы и при проведении процедуры жеребьевки.
Представители ISFED наблюдает за выборами на 1 тысяче избирательных участках. Кроме того, они находятся в 73 окружных избирательных комиссиях. Еще 78 мобильных групп ISFED контролируют территорию, прилегающую к избирательным участкам.
«На данный момент наблюдатели ISFED подали десять жалоб в участковые избирательные комиссии, шесть жалоб — в окружные избирательные комиссии. 14 замечаний внесены в книгу записей», - сказала она.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
- По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
- Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
- В Грузии открыты 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
В результате землетрясения в Турции погибли не менее 25 человек
Не менее 25 человек погибли, более 800 пострадали в результате землетрясения в Измире на западе Турции.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу, 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море. Обрушилось несколько десятков зданий. Из-под завалов спасено не менее 100 человек. Спасательные работы продолжаются.
Толчки ощутили и жители близлежащих греческих островов. В Греции при землетрясении погибли два человека, 20 пострадали.
Одно из крупнейших землетрясений в Измире произошло в 1999 году. Тогда погибли около 17 тысяч человек.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 41 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2381, в общем составив 89 813. По состоянию на 11:00 31 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1001 и сейчас составляет 55 317.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 41 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1341.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 367 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (9 - за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 32 788, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 402 588 (4992 - за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Георгий Вашадзе заявил, что проголосовал за будущее Грузии
«Сегодняшний день должен стать поворотным для развития Грузии, и оппозиция должна победить на этих выборах», - сказал лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на избирательном участке, где он сделал свой выбор.
«Большое спасибо, прежде всего, гражданам. На избирательных участках очень много людей. Я пришел с семьей, женой и детьми. Я проголосовал за будущее Грузии, за строительство. Конечно, я проголосовал за то, что мы хотим больших изменений. Я проголосовал за то, чтобы мы победили все вместе. Сегодняшний день должен стать поворотным для развития Грузии, и оппозиция должна победить на этих выборах», - заявил Георгий Вашадзе.
Лидер Стратегии Агмашенебели» еще раз призвал граждан прийти на выборы.
«Мы просим всех, придите на выборы, примите участие в выборах, потому что в ваших руках ключ к будущему Грузии. Это не обычный день. Он определит будущее страны на следующие десятилетия, как страна будет развиваться, как мы будем двигаться вперед, и, самое главное, каждый гражданин должен с ответственностью отнестись к своим гражданским обязанностям и правам. Возрождение обязательно победит, победят все вместе. Проголосуйте за любую оппозиционную партию, только приходите на выборы и участвуйте в выборах», - сказал Георгий Вашадзе.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
Дмитрий Шашкин подтверждает, что сегодня в селе Талавери Болнисского района передвигался вооруженным
Сегодня, 31 октября, в соцсети распространилось фото, на котором видно, что член «Национального движения» Дмитрий Шашкин передвигается со своими сторонниками, имея при себе оружие. Согласно распространенной информации, фото сделано в селе Талавери Болнисского района, около избирательного участка.
Дмитрий Шашкин подтвердил, что находился сегодня в селе Талавери Болнисского района и был вооружен. Однако Шашкин категорически опроверг сообщения о том, что он находился на избирательном участке.
«У меня есть право на ношение личного огнестрельного оружия, предоставленное Министерством внутренних дел. Я не вхожу на избирательные участки, потому что я даже не имею на это права как кандидат, у меня нет и бейджа. Там, где я нахожусь, я имею право на ношение оружия, предоставленное МВД», - сказал Шашкин журналисту Общественного вещателя.
На вопрос, всегда ли он носит с собой пистолет, если он ходит с огнестрельным оружием в день выборов, Шашкин ответил, что всегда носит с собой пистолет.
Вахтанг Кикабидзе проголосовал «за нормальную жизнь» со второй попытки
Известный грузинский актер и певец, первый номер партийного списка оппозиционного блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» Вахтанг (Буба) Кикабидзе проголосовал на парламентских выборах.
Вначале вместе с представителями СМИ Кикабидзе пришел на участок, в избирательном списке которого его имени не оказалось. После этого он прошел к соседнему избирательному участку, где часть граждан отказалась пропускать его без очереди.
Исполнив гражданский долг со второй попытки, он сказал, что проголосовал за «хорошую, нормальную жизнь». «Мы должны выиграть», – отметил Кикабидзе.
29 октября Кикабидзе открыл митинг оппозиционной коалиции «Единое национальное движение – Сила в единстве». Он исполнил песню «Тбилисо» с куплетом на русском языке, что вызвало возмущение среди пользователей соцсетей. Кикабидзе свое выступление объяснил технической ошибкой.
ЦИК Грузии: Явка на парламентских выборах к 10:00 составила 8,33%
Явка на парламентских выборах в Грузии к 10:00 составила 8,33%. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе. «На 10 часов активность избирателей составила 8,33%. В численном показателе это 292 587», - сказала Микеладзе.
Самая высокая активность в одномандатном округе №19 в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. За два часа после открытия избирательных участков там проголосовали 11,8% избирателей. Самая низкая активность в округах на №28, №29, №30 в регионе Аджарии. К 10:00 явка там составила 7,3%.
Если сравнить данные с парламентскими выборами 2016 года, то тогда к 10:00 активность составила 8,34%. В численном показателе это 292 957 избирателей. Право голоса имеют более 3,5 миллиона граждан Грузии в возрасте старше 18 лет.
По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
- Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
- В Грузии открыто 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
В Грузии седьмой день снижается число новых случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 307. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 22 пациента.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки выявлено 1673 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 38 936. Число новых случаев снижается седьмой день подряд.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595;
- 23 октября – 1759;
- 24 октября – 1941;
- 25 октября – 1928;
- 26 октября – 1872;
- 27 октября – 1824;
- 28 октября – 1731;
- 29 октября – 1709;
- 30 октября – 1696;
- 31 октября – 1673.
За сутки от коронавируса выздоровел 2881 пациент. Всего выздоровевших – 22 691. В режиме карантина находится 3001 человек, в ковид-гостиницах лечатся 2245 пациентов.
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