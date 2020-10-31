Грузинская власть и оппозиция в ожидании победы на парламентских выборах

Грузия в напряженном ожидании результатов парламентских выборов. Избирательные участки закрылись в восемь часов вечера. Не дожидаясь итогов голосования, и оппозиция, и правящая «Грузинская мечта» заявляют о своей убедительной победе. За нее сегодня боролись не только у избирательных урн. В ход шли кулаки, запугивание оружием и избиения журналистов. В течение дня массовые драки вспыхивали в тбилисском районе Гладани, а также в трех районах региона Квемо Картли – Болниси, Дманиси и Марнеули.

Эпицентром противостояния с оружием, массовой дракой и участием сомнительного вида молодых людей в течение целого дня был самый большой избирательный округ в Тбилиси – Глдани. Там от «Нацдвижения» в мажоритарные депутаты баллотируется Ника Мелия, а от правящей «Грузинской мечты» – Леван Кобиашвили. К пяти часам вечера в драку вмешалась полиция, были задержаны пять человек. Оппозиционер Ника Мелия сообщил, что среди задержанных – наблюдатель от его партии. Он призвал своих сторонников собраться у избирательного штаба, чтобы защитить голоса избирателей:

«По последним данным, в Глданском районе кандидат «Грузинской мечты» Кобиашвили (Леван) проиграл. Это знают и они. Потому видите, что устраивают криминал и полицейские в первом микрорайне Глдани, среди которых и друг детства Каладзе – Дато Квижинадзе. Он привел оружие в полную боеготовность и направил на наших наблюдателей. А полиция задержала нашего наблюдателя и члена избирательного штаба Ираклия Эдзгверадзе, местонахождение которого мы до сих пор не знаем».

На ответном брифинге «Грузинской мечты» в нарушении закона, наоборот, обвинили самого Мелия и его соратника. Генсек правящей партии Каха Каладзе напомнил, что «Грузинская мечта» еще накануне предупреждала общество о запланированных оппозицией провокациях в тбилисском районе Глдани, а также в районах Квемо Картли – Болниси, Дманиси и Марнеули:

«В Глдани так называемый криминальный авторитет по кличке «Чкипина» («Пищалка») Ираклий Эдзгверадзе устроил провокацию. Я всем напомню, что выборы продолжаются один день. Сегодня вечером будет зафиксирована убедительная победа «Грузинской мечты», и наша партия получит примерно сто мандатов в парламенте. Сказать это мне позволяет те активность и поддержка, которые сегодня наблюдаются на избирательных участках», – заявил Каладзе.

То, что «Грузинская мечта» получит сто мандатов, еще утром предположил председатель правящей партии Бидзина Иванишили. Он добавил, что проголосовал «за стабильность, мир и европейское будущее».

На обратном из Киева настаивал третий президент Грузии Михаил Саакашвили. В первой половине дня он через видеообращение подбадривал сторонников, а во второй – сообщил:

«В конце концов люди Иванишвили поняли, что они выборы проиграли, потому они направили в Глдани зондеров».

Саакашвили призвал госчиновников и граждан не бояться, потому что победа за ними. «Нацдвижение» анонсировало собрание своих сторонников для празднования этой победы на проспекте Руставели перед зданием парламента за час до закрытия избирательных участков.

То же самое время назвал лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе для того, чтобы сторонники правящей партии собрались у партийного офиса в старом Тбилиси.

Между тем ближе к закрытию избирательных участков по всей Грузии представители власти и оппозиционеры стали чаще обвинять друг друга в провокациях. В течение дня о подтасовках и нарушениях в ходе избирательного процесса поступала информация из Болниси, Марнеули и Дманиси. Один из лидеров «Европейской Грузии» Ахмед Имамкулиев потребовал от ЦИК аннулировать итоги голосования на одном из участков в Марнеули.

К 18:00 часам Ассоциация молодых юристов на основе данных своих наблюдателей подвела итоги дня голосования. Глава НПО Сулхан Саладзе сообщил:

«Процесс голосования на некоторых участках идет с серьезными нарушениями. Это выражается в нарушении тайны голосования, препятствовании работе наблюдателей. Также налицо тенденция - большое скопление подозрительных лиц у избирательных участков по всей Грузии. В некоторых местах имеет место насилие, что мешает проведению выборов в спокойной обстановке и в рамках закона».

Правозащитные НПО, которые в течение дня наблюдали за ходом голосования, также осудили факты притеснения журналистов. В Глдани корреспонденту ТВ «Пирвели» разбили бровь, а журналисту «Трибуна» сломали телефон. Подобные факты были зафиксированы и в регионах Грузии.

В течение дня оппозиционные лидеры демонстрировали видеокадры, на которых, по их утверждению, запечатлены шантаж, бездействие полицейских и подкуп избирателей. Об этом заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Еще один оппозиционный политик - лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили обвинил ЦИК в «краже 200 тысяч» голосов. По словам оппозиционера, это те люди, которые находились в самоизоляции из-за коронавируса или же по другим причинам зарегистрировались заранее, чтобы к ним принесли переносную урну.

Этой услугой воспользовался грузинский патриарх Илия Второй. После волеизъявления глава Грузинской православной церкви обратился к политикам:

«Хочу обратиться к будущим власти и оппозиции, чтобы они сотрудничали, слушали друг друга. Научимся культуре слушать. Я с надеждой смотрю на будущее», – сказал патриарх, благословив Грузию и весь мир.

Но призыв патриарха политики не услышали. Оппозиционеры и представители власти поочередно призывали международных наблюдателей обратить внимание на нарушения в ходе голосования. И, судя по накалу страстей, самый горячий период будет после закрытия участков, когда начнется подсчет голосов. Этим многие СМИ и объяснили тот факт, что ближе к вечеру в Марнеули стянули спецназ.

Основные оценки, в том числе и со стороны международных наблюдателей, ожидаются завтра. А сегодня вечером посол США в Грузии Келли Дегнан, которая также наблюдала за ходом выборов, призвала партии спокойно принять результаты выборов и дать возможность представителям избирательной администрации выполнить свою работу в спокойной обстановке.

По данным ЦИК, к 17:00 часам активность избирателей составила 45,77% – это 1 607 530 избирателей. Предварительные данные голосования будут известны уже завтра, хотя окончательные результаты ожидаются 19 ноября. В случае назначение вторых туров, итоги выборов станут известны не ранее 10 декабря. До того парламент нового созыва, в котором будет 130 депутатов, избранных по пропорциональным спискам, и 30 – по мажоритарным округам, не соберется.